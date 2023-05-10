Carro de garagem: vale a pena comprar um veículo parado há muito tempo?

Os chamados “carros de garagem” são aqueles que costumam ficar mais tempo parados por não serem utilizados todos os dias pelos donos Crédito: Shutterstock

Na hora de comprar um veículo seminovo, a baixa quilometragem e o pouco uso são características que atraem muitos compradores. Os chamados “carros de garagem” são aqueles que costumam ficar mais tempo parados por não serem utilizados todos os dias pelos donos. Entretanto, será que esses modelos são realmente mais vantajosos?

“São muitas variáveis na hora de comprar um veículo. Existem pesquisas que afirmam que muitos dos carros à venda possuem algum tipo de 'maquiagem', que pode ser das mais simples, como, por exemplo, esconder alguma imperfeição estética na parte externa até questões mais graves, como de documentação, adulteração de quilometragem etc.”, afirma a personal car Aline Deolindo.

De acordo com a especialista, é totalmente possível fazer bons negócios dentro do mercado de veículos usados, mas, independentemente do modelo, uma avaliação técnica é indispensável para separar as oportunidades dos verdadeiros problemas.

Ou seja, a dica é desconfiar sempre de negócios que pareçam muitos vantajosos, com preços abaixo do valor de mercado e quilometragens muito baixas para o ano do veículo. Por isso, a ajuda de um especialista é essencial durante o processo de compra.

Afinal, ele é “quem vai te ajudar a encontrar o carro adequado para o seu uso e auxiliar na verificação de documentos e do histórico de revisões do automóvel”, recomenda o personal car Gabriel de Oliveira.

Segundo o profissional, todo carro, mesmo aquele que não é utilizado todos os dias, precisa de uma manutenção periódica em toda a parte mecânica, seguindo as especificações da marca.

“O que desvaloriza um automóvel é a falta de revisão preventiva. Então, na hora da compra, quanto mais informações tivermos no carro, melhor”, pontua.

Fazer um teste drive é uma etapa muito importante, mas tão fundamental quanto é levar o veículo em uma oficina para ser feita uma revisão antes da compra e conferir se o funcionamento do veículo está bom.

O que avaliar em um carro usado ou seminovo?