Venda de motocicletas no ES cresce 42% nos primeiros meses de 2023

O crescimento do serviço de delivery é uma das explicações da crescente popularidade das motocicletas no Brasil, segundo Abraciclo Crédito: Shutterstock

O levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) mostrou que o desempenho do mercado de motocicletas continua em alta no Brasil. Até o final de abril, foram licenciadas 478.178 motocicletas, registrando crescimento de 25,1% em relação ao mesmo período de 2022 (382.380 unidades). Só no Espírito Santo, foram emplacadas 10.222 unidades, 42,9% a mais do que no ano passado.

No entanto, os dados, que foram divulgados em encontro virtual nesta terça-feira (16), também apontaram que, só em abril, foram produzidas 116.809 motocicletas. O volume é 23,4% inferior ao registrado em março (152.450 unidades).

De acordo com a associação, esse recuo já era esperado devido ao menor número de dias úteis – 18 em abril e 23 no mês anterior. Em compensação, quando é comparado ao mesmo período do ano passado, houve alta de 3,7% (112.678 motocicletas).

Ao avaliar os resultados alcançados pela indústria de motocicletas, o presidente da Abraciclo, Marcos Antonio Bento, afirmou que “o ritmo atual das linhas de produção está dentro do planejado para atingirmos a estimativa de fabricar 1,55 milhão de unidades este ano. Com isso, vamos crescer aproximadamente 10% em relação a 2022”.

Varejo

Com um total de 478.178 motocicletas licenciadas no primeiro quadrimestre de 2023, houve um crescimento na faixa de 25,1% em relação ao mesmo período de 2022 (382.380 unidades). Entretanto, no que diz respeito ao varejo em si, 120.969 mil unidades foram vendidas em abril de 2023. Comparado ao mesmo período do ano passado (107,7 mil motocicletas), indicando um crescimento de 12,3%. Isso representa o melhor resultado em dez anos.

“Em março, as fábricas tiveram produção plena, o que permitiu atender melhor à demanda por motocicletas. Dessa forma, gradativamente estamos atendendo ao consumidor e reduzindo eventuais filas de espera”, explica o presidente da Abraciclo.

1.490.000 motocicletas licenciadas Projeção da Abraciclo para 2023

Para os representantes da Abraciclo, os fatores que mais influenciaram a continuidade do protagonismo do setor de duas rodas foram o aumento dos serviços de delivery, a agilidade no deslocamento, o custo-benefício, os novos investimentos nos parques produtivos e as novas tecnologias no ramo das motocicletas.

Liderança

63.449 unidades, mais da metade da participação no mercado (52,5%), a categoria street ficou em primeiro lugar no ranking de emplacamentos em abril. A trail ficou em segundo lugar (23.115 motocicletas e 19,1% dos licenciamentos) e a Com(52,5%), a categoriaficou em primeiro lugar no ranking de emplacamentos em abril. Aficou em segundo lugar (23.115 motocicletas e 19,1% dos licenciamentos) e a motoneta , em terceiro (16.190 unidades e 13,4%).

Além disso, no mês passado, o segmento de média cilindrada foi o que registrou o maior crescimento porcentual. Segundo levantamento da Abraciclo, foram licenciadas 19.265 unidades, 31,8% a mais do que o mesmo mês do ano passado (14.618 motocicletas).

"A procura vem crescendo desde o ano passado. São pessoas que passaram a optar pela motocicleta e agora estão migrando para modelos com mais recursos tecnológicos." Marcos Antonio Bento - Presidente da Abraciclo

Em números absolutos, as motocicletas de baixa cilindrada foram as mais emplacadas (97.818 unidades e 80,9% do mercado). Os modelos de média cilindrada ficaram em segundo lugar, com 15,9% do mercado; enquanto os de alta cilindrada tiveram 3,2% de participação (3.886 motocicletas).

Ramo das bicicletas

Mesmo com a retração de demanda, o que requereu maior planejamento da produção, as bicicletas continuam sendo importantes para a mobilidade urbana e para a busca por um estilo mais saudável, bem como por consequência do contínuo crescimento do delivery e e-bikes e da melhorias na infraestrutura de ciclovias, de acordo com a associação.

Mas isso não livrou o setor de sofrer queda estrutural na produção de bicicletas, que registrou decréscimo de 24,4%. De janeiro a abril de 2022, foram produzidas 230,7 mil; nos quatro primeiros meses de 2023, somente 174,4 mil unidades.

Outro ponto lembrado na coletiva é que o tipo MTB – sigla que significa Mountain Bike, ou Bicicleta de Montanha, na qual o ciclista consegue pedalar transpondo percursos com muitos obstáculos e irregularidades – continua líder no mercado, com 107,8 mil unidades produzidas em 2023, seguida do tipo urbana/lazer e elétrica.

Exportações

Nos quatro primeiros meses do ano, as fábricas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) exportaram 13.935 motocicletas, retração de 4,1% na comparação com o mesmo período de 2022 (14.533 unidades).

Segundo levantamento do Comex Stat, que registra os embarques totais de cada mês, analisados pela Abraciclo, a Colômbia foi o principal destino, com 5.130 motocicletas e 27,9% do volume exportado.

Já a Argentina, que recebeu 5.036 unidades, ficou em segundo lugar (27,4% das exportações). Na terceira posição do ranking, ficaram os Estados Unidos (2.462 motocicletas e 13,4% do total exportado).

Em abril, o volume exportado somou 3.659 unidades, 7,3% menor ao registrado no mesmo mês do ano passado (3.946 motocicletas) e 30,1% superior às 2.813 unidades embarcadas em março.

As posições do ranking mensal foram as mesmas do acumulado do ano: Colômbia (1.190 motocicletas e 40,8% das exportações), Argentina (810 unidades e 27,8%) e Estados Unidos (225 unidades e 7,7%).