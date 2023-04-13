A nova geração da naked Suzuki GSX-S1000 chega ao Brasil

A nova GSX-S1000 está disponível nas cores Metallic Triton Blue, Glass Sparkle Black e Glass Mat Mechanical Gray Crédito: Suzuki/Divulgação

A Suzuki GSX-S1000 original foi apresentada em 2015, com uma proposta nada modesta - levar a pilotagem esportiva para os pilotos nas ruas. Desenvolvida a partir da arquitetura herdada da superesportiva GSX- R1000, lançada mundialmente em 2001, a naked GSX-S1000 chega agora ao Brasil em sua nova versão, que se habilita a entregar mais agilidade e controlabilidade.

Na renovada GSX-S1000, que chegou aos mercados do Hemisfério Norte em 2021, o motor originário da GSX-R1000 foi combinado com um chassi mais compacto e leve - e novas tecnologias foram agregadas.

Segundo a J Toledo, representante da marca japonesa no Brasil, a nova GSX-S1000 está disponível em todas as concessionárias autorizadas nas cores Metallic Triton Blue (azul), Glass Sparkle Black (preta) e Glass Mat Mechanical Gray (cinza) pelo preço público sugerido a partir de R$ 79.600 (fora o custo do frete).

As rodas são de liga leve com aros de 17 polegadas, calçadas com pneus Dunlop Roadsport 2 Crédito: Suzuki/Divulgação

Mais moderna

Reeditando o característico design leve e com poucas carenagens das nakeds, a GSX-S1000 ficou mais moderna ao incorporar mais linhas retas e cortes angulares. O farol de leds duplo com uma pequena carenagem dá uma identidade visual singular à frente do modelo.

O novo painel de LCD digital completo exibe velocímetro, tacômetro, hodômetro parcial duplo, posição de marcha, temperatura de água e autonomia, entre outras informações para gerenciamento da moto.

Com 150 cavalos de potência a 11 mil rpm e torque de 10,8 kgfm a 9.250 rpm e compartilhado com a superesportiva GSX-R1000, o motor de quatro cilindros em linha de 999 cm3 com arrefecimento a líquido da nova GSX-S1000 teve alterações na estrutura interna, para dar um melhor equilíbrio entre a resposta do acelerador em marcha lenta e as características de saída de potência.

A GSX-S1000 ficou mais moderna ao incorporar mais linhas retas e cortes angulares Crédito: Suzuki/Divulgação

Sistemas avançados

A nova versão da GSX-S1000 incorpora os sistemas eletrônicos avançados do Suzuki Intelligent Ride System (SIRS) para que o piloto possa otimizar a performance de acordo com suas necessidades e seu nível de experiência.

Dentre as tecnologias para tornar a performance da naked agressiva estão o Suzuki Drive Mode Selector, a embreagem assistida e deslizante, o controle de tração, o “quick shift” bidirecional, o assistente em baixas rotações, o sistema de partida fácil – basta apertar um botão para ligar – e o Suzuki Clutch Assist System.

O piloto otimiza a performance de acordo com suas necessidades e seu nível de experiência Crédito: Suzuki/Divulgação

Na dianteira, a GSX-S1000 conta com garfos invertidos KYB, com 120 milímetros de curso e configurações ajustáveis. Já a suspensão traseira tem curso de 130 milímetros, montagem tipo link e amortecedor central com pré-carga da mola ajustável.

Os freios são da Brembo, com disco duplo na frente, simples atrás (310 milímetros na dianteira e 250 milímetros na traseira) e ABS. As rodas são de liga leve com aros de 17 polegadas, calçadas com pneus Dunlop Roadsport 2 nas medidas 120/70 na frente e 190/50 atrás.