120 anos da Harley-Davidson: apenas 30 motos comemorativas virão ao Brasil

Modelos da moto linha Harley-Davidson CVO Road Glide Limited Anniversary: apenas 1.500 exemplares da motocicleta serão produzidos para distribuição global Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

A apresentação mundial dos primeiros lançamentos de motocicletas 2023 deu a largada para as celebrações dos 120 anos da Harley-Davidson . Entre os modelos da marca norte-americana que serão vendidos no Brasil estão a CVO Road Glide Limited Anniversary e mais cinco edições limitadas comemorativas ao aniversário, com pintura, acabamentos premium e detalhes exclusivos referentes aos 120 anos da marca.

Também foram apresentadas a novíssima custom esportiva Nightster Special, atualizações da performance cruiser Breakout, que se juntam à recém-apresentada Sportster S e à Low Rider ST na lista de lançamentos para o Brasil este ano.

"2023 será um marco inesquecível para a empresa. Celebraremos a história, a cultura e a comunidade da Harley-Davidson." Jochen Zeitz - Presidente e CEO da Harley-Davidson

A edição super premium CVO Road Glide Limited Anniversary celebra 120 anos de trabalho artesanal em motocicletas, com um dos mais refinados esquemas de pintura já oferecidos pela Harley-Davidson. A pintura vermelha Heirloom Red é aplicada sobre uma base Anniversary Black, com contornos em pinstripe vermelho brilhante e detalhes de tinta dourada aplicados a mão. Detalhes sutis retratam a cabeça e as asas de uma águia voando alto.

A pintura vermelha Heirloom Red é aplicada sobre uma base Anniversary Black, com contornos em pinstripe vermelho brilhante Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

O medalhão dourado aplicado no tanque é uma versão Art Déco da águia, um elemento icônico do design da Harley-Davidson. Características adicionais incluem luxuosos assentos com costura dourada e vermelha, motor em tom dourado e caixas de balancim vermelhas brilhantes. Apenas 1.500 exemplares da motocicleta serão produzidos para distribuição global (30 para o mercado brasileiro), e terão número de série gravado a laser no console do tanque de combustível.

O medalhão dourado aplicado no tanque é uma versão Art Déco da águia, um elemento icônico do design da Harley-Davidson Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

A pintura especial dos 120 anos da Harley, em um esquema diferente, será oferecida em outros cinco modelos de produção limitada, com cores e combinações de design inspiradas nas primeiras motocicletas da marca. Cada uma apresenta um tipo clássico de pintura vermelha Heirloom Red, reluzente como cor base. Os painéis são contornados por um pinstripe vermelho brilhante e preenchidos com um degradê Bordô Midnight Crimson mais escuro.

Outros detalhes incluem um medalhão Art Déco de águia no tanque, capas de assento com laterais vermelhas, logotipos “Harley-Davidson” dourados bordado e inserções no motor em vermelho. Essa linha comemorativa e de produção limitada estará disponível para pré-venda ainda em janeiro e será oferecida da seguinte forma: Ultra Limited Anniversary (produção de 1.300 unidades globalmente, sendo 12 para o mercado brasileiro), Street Glide Special Anniversary (1.600 unidades e seis para o Brasil), Road Glide Special Anniversary (1.600 unidades e seis para o Brasil), Fat Boy 114 Anniversary (3 mil unidades e 30 para o Brasil) e Heritage Classic 114 Anniversary, (1.700 unidades e 18 para o Brasil).

Novidades e diferenciais

A Breakout chega exibindo um estilo mais brilhante em seu característico perfil chopper. Apresenta ainda o musculoso “powertrain” Milwaukee-Eight 117 V-Twin, o ápice do torque e cilindrada em um motor Harley-Davidson oferecido de fábrica. Outros novos recursos incluem tanque de combustível com capacidade aumentada para 18,9 litros, instalado sobre um console cromado de perfil baixo, novo conjunto de riser e guidão de aço inoxidável polido, acabamento cromado aplicado aos suportes do para-lama traseiro e tampas laterais e novas rodas de alumínio fundido de 26 raios com acabamento em preto brilhante, com detalhes usinados.

A Harley-Davidson Nightster Special é uma motocicleta totalmente nova, que combina a silhueta clássica da sportster com o desempenho do novo motor Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

Nightster Special inicia um novo capítulo na história da sportster – que pretende representar um salto em desempenho e design. Uma motocicleta totalmente nova, que combina a silhueta clássica da sportster com o desempenho do novo motor Revolution Max 975T e uma série de itens de tecnologia.

A Nightster Special redefine a experiência das motocicletas sportster para uma nova geração de pilotos. A motocicleta de porte médio amplia a experiência de pilotagem com uma série de atualizações de design, conveniência e tecnologia.

Com autêntico estilo custom Harley-Davidson e amplo pacote de itens de série, a Nightster Special estará disponível em breve para pré-venda, com preço sugerido a partir de R$ 111.900. A Nightster vem equipada de série com o pacote Rider Safety Enhancements da Harley-Davidson, uma coleção de tecnologias desenvolvidas para combinar o desempenho da motocicleta com a tração disponível durante a aceleração, desaceleração e frenagem.

Esses sistemas eletrônicos utilizam a última tecnologia em controle de chassi, controle eletrônico de frenagem e tecnologia de “powertrain”. Seus três principais elementos são o sistema ABS, o controle de tração e o sistema de controle de deslizamento de torque.

Harley-Davidson Breaktout chega exibindo um estilo mais brilhante em seu característico perfil chopper Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

O alto desempenho da Nightster Special vem do motor V-Twin Revolution Max 975T, de 60 graus, refrigerado a líquido, ajustado para produzir alto torque em baixas rotações e fornecer forte aceleração e potência robusta por meio da faixa intermediária de rotação. Com 975 cc, entrega 90 cavalos a 7.500 rpm e 9,7 kgfm a 5 mil giros. Para reduzir o peso total da motocicleta, o propulsor é integrado ao veículo como elemento central do chassi.

Os balanceadores internos ajudam a reduzir a vibração do motor para aumentar o conforto do piloto e aumentar a durabilidade do veículo. Os balanceadores são calibrados para produzir vibração suficiente e fazer a motocicleta se sentir “viva”.