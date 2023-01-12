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Estilo feroz

Sportster S abre temporada de lançamentos da linha 2023 da Harley-Davidson

Com preço sugerido de R$ 125.900, a motocicleta inaugura uma nova era de alta performance na linha Sportster, com o motor Revolution Max 1250T V-Twin de 121 cavalos de potência
Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

12 jan 2023 às 17:59

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 17:59

Harley-Davidson Sportster S
Chassi rígido e leve e uma suspensão premium da Harley-Davidson Sportster S buscam proporcionar uma pilotagem responsiva e intuitiva Crédito: Harley-Davidson/Divulgação
A Harley-Davidson Sportster S, uma motocicleta sport custom totalmente nova, chegará às concessionárias do Brasil com preço sugerido de R$ 125.900. A Sportster S vem nas cores Vivid Black, Bright Billiard Blue, Gray Haze e White Sand Pearl. Projetado para inaugurar uma nova era de alta performance na linha Sportster, o novo modelo adota o motor Revolution Max 1250T V-Twin de 121 cavalos de potência. Chassi rígido e leve e uma suspensão premium buscam proporcionar uma pilotagem responsiva e intuitiva.
“Esta é uma Sportster da próxima geração, definida por potência, performance, tecnologia e estilo. E faz parte do nosso compromisso de apresentar motocicletas que se alinhem com nossa estratégia de aumentar o desejo e dá continuidade ao legado da Harley-Davidson”, explica Jochen Zeitz, presidente e CEO da Harley-Davidson.
Harley-Davidson Sportster S
O tanque de combustível e a seção traseira da Sportster S emolduram o motor como a peça central predominante da motocicleta Crédito: Harley-Davidson/Divulgação
A Sportster S é baixa. O tanque de combustível e a seção traseira emolduram o motor como a peça central predominante da motocicleta. O enorme pneu dianteiro remete à extremidade frontal sem para-lamas de uma bobber clássica, enquanto na parte traseira, o escapamento alto e o assento solo compacto são inspirados na Harley-Davidson XR750. Os grossos garfos invertidos e os pneus de perfil largo denotam uma moto esportiva de alto desempenho. O motor é realçado com um acabamento Chocolate Satin nas tampas de magnésio leve. Texturas, cores, acabamentos e detalhes foram selecionados para dar ao modelo Sportster S o visual de uma moto personalizada.
O motor Revolution Max 1250T de 1.250 cc é a nova versão do mais recente V-Twin Harley-Davidson refrigerado a líquido, que, segundo a fabricante, é ajustado para produzir um vigoroso torque em baixas rotações. O desempenho é projetado para fornecer forte aceleração desde o início. Para reduzir o peso total da motocicleta, o propulsor é integrado à moto como elemento central do chassi. O uso de materiais leves ajuda a alcançar uma relação peso-potência ideal. Com o tanque de 11,8 litros cheio, a Sportster S pesa apenas 228 quilos. O escapamento foi projetado para produzir um agradável tom de baixa frequência.
Harley-Davidson Sportster S
Texturas, cores, acabamentos e detalhes foram selecionados para dar ao modelo Sportster S o visual de uma moto personalizada Crédito: Harley-Davidson/Divulgação
A Sportster S é equipada com um conjunto de tecnologias desenvolvidas para melhorar a experiência de pilotagem. Três modos de condução pré-programados (“Sport”, “Road” e “Rain”) controlam eletronicamente as características de desempenho da motocicleta e o nível de intervenção tecnológica. Dois modos “Custom” podem ser usados para criar um conjunto de características de desempenho que atenda às preferências pessoais ou para situações especiais.
O Cornering Rider Safety Enhancements da Harley-Davidson, uma coleção de tecnologias destinadas a aumentar a confiança do piloto em situações inesperadas ou condições adversas da estrada foi projetado para combinar o desempenho com a tração disponível durante a aceleração, desaceleração e frenagem.
Harley-Davidson Sportster S
A Sportster S é equipada com um conjunto de tecnologias desenvolvidas para melhorar a experiência de pilotagem Crédito: Harley-Davidson/Divulgação
Uma tela de TFT redonda de 4 polegadas exibe toda a instrumentação e o infoentretenimento gerados pela conexão Bluetooth com o dispositivo móvel e fone de ouvido do capacete do motociclista, incluindo música, chamadas recebidas e efetuadas e navegação, pelo aplicativo Harley-Davidson. A iluminação totalmente em led inclui um farol de LED Daymaker Signature projetado para produzir uma distribuição homogênea de luz. O farol tem um formato oval que adiciona estilo à dianteira e identifica o modelo Sportster S para outras motociclistas e automóveis.
A Sportster S traz suspensões totalmente ajustáveis – garfos invertidos Showa de 43 milímetros na dianteira e um amortecedor traseiro Showa Piggyback. A suspensão traseira tem ajuste hidráulico de pré-carga usando um manípulo localizado no lado esquerdo da motocicleta. Rodas de alumínio fundido com design de cinco raios são calçadas com pneus largos Dunlop/Harley-Davidson Série GT503. Os componentes de frenagem Brembo produzem bom desempenho nas paradas. O freio dianteiro tem uma nova pinça Brembo radial de quatro pistões e um disco de 320 milímetros. Atrás, tem pinça Brembo de dois pistões e disco de 260 milímetros.
Harley-Davidson Sportster S
Para reduzir o peso total da motocicleta, o propulsor é integrado à moto como elemento central do chassi Crédito: Harley-Davidson/Divulgação
Os pedais de controle avançados e o guidão baixo tentam colocar o piloto em uma postura agressiva. A altura do assento é de 76,5 centímetros. As manetes do freio e da embreagem são ajustáveis, para melhor corresponder ao tamanho da mão ou preferência do piloto. A Sportster S é pré-conectada para acessórios de aquecimento das manoplas para maior conforto em clima frio e está equipada com dois pontos de energia dedicados para equipamentos de pilotagem aquecidos e uma entrada USB-C para carregar celular ou outro dispositivo. O controle de velocidade de cruzeiro e a chave por aproximação são equipamentos de série.

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