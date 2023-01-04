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O ano pelo retrovisor

Retrospectiva sobre 2 rodas: veja as marcas e as motos que foram destaque

A chegada de novos modelos e de fabricantes estreantes no Brasil agitou  segmento  ao longo do ano passado. Confira tudo o que rolou
Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

04 jan 2023 às 16:28

Publicado em 04 de Janeiro de 2023 às 16:28

Motos de destaque em 2022
As motos e as marcas que foram destaque em 2022: confira a lista abaixo com mais detalhes Crédito: Divulgação
O ano de 2022 entrará para a história no mercado de motocicletas no Brasil. Foram 12 meses intensos, com uma boa retomada da produção e das vendas. Em ritmo acelerado, o segmento manteve o impulso que surgiu no período de pandemia de Covid-19, quando acelerou a demanda pelo “delivery” e ajudou a economia girar.
Um dos destaques do ano foram a estreia de novas marcas no mercado nacional – como a indiana Bajaj – e a produção “made in Brazil” de modelos até então importados, como os da Royal Enfield, que vinham prontos da Índia e passaram a ser montados em CKD em Manaus, na Amazônia. Quem também anda com crescimento acelerado são as motocicletas elétricas, de marcas como Voltz, Watts e Aima, que disputam um nicho crescente.

Veja os destaques de 2022

1

Honda: atualizações em série

A NC 750X (foto) ganhou sistema de câmbio automatizado DCT, de dupla embreagem. A crossover conta ainda com acelerador eletrônico, iluminação full-led, controle de torque e modos de pilotagem e tem ainda uma completa linha de acessórios. A Honda também apresentou várias atualizações em 2022, como a linha CB 500, a CB 1000R Black Editoin, a Africa Twin, a CBR 1000RR-R, a X-ADV e a scooter PCX, líder absoluta em sua categoria, que este ano ganhou uma espécie de “prima-irmã mais velha”, a Forza 350. Para janeiro, a montadora japonesa promete o início das vendas da nova CB 300F, a popular Twister,  com novo design e motor.

2

Ducati: Multistrada tecnológica

O modelo chegou com motor V4 e um sistema de radar, inédito em uma moto. Com 170 cavalos de potência e quase 13 quilos de torque, a bigtrail italiana é recheada de tecnologia.

3

Harley-Davidson: sistema inteligente em produtos

A marca norte-americana trouxe para o Brasil sua primeira bigtrail. A Pan America 1250 vem com sistema inteligente de suspensão traseira e uma completa eletrônica embarcada. É equipada com um motor V2, que gera 150 cavalos de potência.

4

Voltz: aberta linha de montagem no Brasil

A startup pernambucana de veículos elétricos abriu linha de montagem em Manaus (AM), onde produz modelos como a EV1 (foto) e a EVS. A Voltz acredita que as estações de trocas de bateria redefinirão a mobilidade de veículos elétricos no Brasil ao tornar o produto mais acessível e acabar com a limitação de autonomia. O programa está em funcionamento na cidade de São Paulo, e a ideia é expandir o projeto no próximo ano para outras capitais, como Recife (PE), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF).

5

Triumph: os sucessos nas revendas

Com suas clássicas-modernas, nakeds esportivas e poderosas bigtrails, a marca inglesa Triumph completou dez anos de Brasil. A linha de montagem em Manaus (AM) tem capacidade para produzir 5 mil motos por ano. Nas 22 revendas espalhadas pelo país, um dos destaques são as novas Tiger 1200, nas versões com rodas aro 19 e 21 polegadas na dianteira, e a Tiger Sport 660.

6

Royal Enfield: montagem em Manaus

A marca anglo-indiana inicia a montagem de suas motos em Manaus (AM). A primeira Royal Enfield “made in Brazil” foi uma Interceptor 650. A capacidade instalada é de 15 mil motos por ano. A linha de montagem – sistema CKD – fica dentro da fábrica da Dafra. A marca fechou o ano com cerca de 12 mil motos emplacadas, com destaque para os modelos Meteor (foto) e Classic, equipados com o mesmo motor de 350 cc. A subsidiária promete três motos para 2023: Scram 411, Hunter 350 e Super Meteor 650.

7

BMW: rastreador contra rouba entra em cena

Para inibir os roubos de motos de alto desempenho, a marca alemã passou a oferecer rastreador no Brasil. A primeira a ganhar o sistema é a nova F 900 R (foto), que, aliás, é a primeira das sete novidades programadas para o Brasil. Destaque também para a cruiser retrô R18, cujo o tradicional motor Boxer desenvolve 91 cavalos a 4.750 rpm, com um torque de 15 kgfm. Em 2023, a BMW completa cem anos de história.

8

Bajaj: expansão à vista

A gigante indiana desembarca no Brasil com três modelos da linha Dominar – 160, 200 e 400 cc –, já montados na planta da Dafra em Manaus (AM). Além do design arrojado, as motos contam com três anos de garantia e plano de manutenção com preço fixo para toda a linha. Destaque para a Dominar 400 – preço sugerido de R$ 24.200 –, que já tem fila de espera. A Bajaj do Brasil começou suas operações com cinco revendas – todas no Estado de São Paulo. A projeção é dobrar o número de concessionárias até meados de 2023. As novas praças serão Belo Horizonte, Brasília, Florianópolis e Rio de Janeiro.

9

Yamaha: universo Marvel em cena

 A marca japonesa apresentou em 2022 a scooter Fluo ABS, com sistema CVT, e a street Fazer FZ25 ABS, além de várias outras atualizações – mais conectadas – e edições limitadas ligadas ao Universo Marvel e à Star Wars.

10

Kawasaki: para celebrar 50 anos no Brasil

Para comemorar os 50 anos da Linha “Z”, a Kawasaki do Brasil apresentou a Z900 50th Anniversary (foto). Em homenagem a modelos da década de 80, a moto está vestida de vermelho (Firecracker Red) e traz detalhes em dourado. Com boa dose de tecnologia embarcada, a moto está equipada com motor de quatro cilindros em linha, de 125 cavalos de potência.

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