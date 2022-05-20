Motos Honda CB 500F e 500X são atualizadas para mais performance e segurança

Para a CB 500F, as cores disponíveis são o vermelho, o prata metálico e o cinza fosco. Para a CB 500X, as opções são o vermelho, o prata metálico e o verde fosco. Crédito: Divulgação / Honda

Consideradas como a porta de entrada para o mundo das motocicletas de alta cilindrada da Honda, a naked CB 500F e a aventureira CB 500X foram atualizadas na linha 2023. Ambas receberam aprimoramentos nas suspensões, nos freios, na iluminação e nos vários aspectos técnicos.

As versões 500F e 500X da Honda CB foram apresentadas mundialmente há quase uma década e estão presentes no mercado nacional desde 2014. Uma das apostas dos modelos é conciliar custos de aquisição e manutenção acessíveis a uma performance capaz de atender às expectativas de quem vem de modelos menores e deseja um “upgrade”, com uma boa relação peso-potência que se reverte em grande agilidade.

Na atualização, tanto a naked CB 500F quanto a aventureira CB 500X preservam o motor bicilindro DOHC de 471 cc e arrefecimento a líquido. Na parte ciclística, as novidades técnicas buscam posicionar a experiência de pilotagem de ambas em um degrau acima dos modelos anteriores.

Ambas receberam aprimoramentos nas suspensões, nos freios, na iluminação e nos vários aspectos técnicos. Crédito: Divulgação / Honda

O chassi de tubos de aço de 35 milímetros, reconhecido pela resistência e leveza, permaneceu inalterado nos dois modelos. O grande destaque nas novas CB 500F e CB 500X é a adoção da suspensão dianteira invertida Showa de 41 milímetros de diâmetro do tipo SFF-BP – Separated Function Fork Big Piston –, a mesma usada nas CB 650R e CBR 650R, evolução acompanhada do aperfeiçoamento na frenagem dianteira, agora com um par de discos tipo Wave de 296 milímetros de diâmetro em substituição ao disco simples de 310 milímetros.

A redução de peso nas rodas e novos cálipers de freio – de quatro pistões e fixação radial na CB 500F e de dois pistões e fixação axial na CB 500X – visaram incrementar a segurança e a maneabilidade dos modelos, aspecto favorecido pela balança de suspensão traseira redesenhada, pelo ajuste do conjunto mola-amortecedor traseiro e pela diferente distribuição do peso entre as rodas.

Na CB 500F, as novas rodas têm cinco raios em formato de “Y” e são calçadas com pneus 120/70-ZR17 na dianteira e 160/60-ZR17 na traseira. Na CB 500X, apenas a roda dianteira está mais leve graças à adoção de raios mais estreitos. O pequeno aumento de peso resultante da troca do disco simples pelo par de discos foi compensado pela redução de pressão exigida na alavanca do freio. Em relação aos pneus da CB 500X, permaneceram os modelos mistos on-off, sem alterações nas medidas, 110/80-R19 na dianteira e 160/60-R17 atrás.

Na CB 500F, as novas rodas têm cinco raios em formato de “Y” e são calçadas com pneus 120/70-ZR17 na dianteira e 160/60-ZR17 na traseira. Na CB 500X, apenas a roda dianteira está mais leve graças à adoção de raios mais estreitos. Crédito: Divulgação / Honda

A CB 500F ganhou um novo farol, agora com LEDs mais potentes, assim como os piscas dianteiros. A naked tem um painel Blackout de LCD que, com o assento baixo, as novas pedaleiras e o guidão cônico, inspiram uma posição de pilotagem mais agressiva. As aletas laterais se interligam ao tanque de 17,1 litros, suficiente para uma autonomia de 450 quilômetros.

Na aventureira, longas aletas laterais do tanque protegem o novo radiador e proporcionam um conjunto harmonioso com o banco, as laterais e a rabeta. Destacam-se na 500X a carenagem frontal, o novo farol e o para-brisa regulável em duas posições de altura, garantindo proteção contra as intempéries e “quebrando” a pressão aerodinâmica sobre o piloto em trechos rodoviários feitos em velocidades mais elevadas.

Modelo naked tem painel blackout de LCD e o guidão cônico. Crédito: Divulgação / Honda