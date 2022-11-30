Honda traz novidades na linha 2023 de três modelos de motocicletas

Os três modelos lançados pela Honda trazem novidades que vão desde mudanças no design a novo motor Crédito: Honda/Montagem Estúdio Gazeta

Ao longo de 2022, a Honda comemorou meio século de presença no Brasil com novidades em vários segmentos. A chegada das novas NC 750X com opção de câmbio DCT, no início do ano, foi seguida pela introdução das atualizadas streetfighters CB 1000R e CB 1000R Black Edition.

Na sequência, veio a scooter X- ADV, renovada na estética e na técnica, precedendo a apresentação da nova geração das CB 500F e CB 500X. Mais recentemente, as modernizadas scooters Forza 350 e PCX 160 foram mostradas.

Para fechar o ano, mais três lançamentos de modelos que chegam às linhas 2023. A street Twister evoluiu, ganha novos motor e design e agrega tecnologias. A big trail CRF 1100L Africa Twin recebe retoques no visual e terá como grande novidade a versão DCT produzida em Manaus.

E a esportiva CBR 1000RR-R Fireblade ganha inédita versão comemorativa aos 30 anos de lançamento. Dados técnicos mais detalhados, preços e cores disponíveis para os três modelos serão divulgados em dezembro.

CB 300F Twister

Honda CB 300F Twister ganhou novo motor e upgrade no visual Crédito: Honda/Divulgação

Na CB 300F Twister 2023, além do evidente progresso em termos de performance proporcionado pelo novo motor, houve um total “upgrade” em relação ao modelo anterior. No aspecto estético, a street da Honda foi alvo de um trabalho que trouxe a esportividade exigida pela evolução no motor e ciclística.

O assento passou a ter a porção destinada ao piloto separada daquela reservada a garupa, seguindo a tendência das mais modernas naked e streetfighter.

O tanque, agora com 14,1 litros de capacidade, tem desenho que permite uma melhor integração do corpo do piloto. O mesmo pode ser dito sobre o inédito painel, com tecnologia Blackout LCD e iluminação totalmente em leds.

CRF 1100L Africa Twin

A big trail CRF 1100L Africa Twin traz a versão DCT e passa a ser produzida na fábrica de Manaus Crédito: Honda/Divulgação

A big trail CRF 1100L Africa Twin chega a sua versão 2023 trazendo como novidade sua versão DCT e passa a ser produzida na fábrica de Manaus. O Brasil é o primeiro país a produzir a versão DCT fora do Japão. Já na parte técnica, o modelo recebe intervenções pontuais.

O estilo ganhou força com novos grafismos e cores inéditas, e a moto permanecerá sendo oferecida em duas versões: Africa Twin (tanque de 18,8 litros) e Africa Twin Adventure ES (24,8 litros). Em ambas, é possível optar entre o câmbio convencional de 6 velocidades ou o DCT.

CBR 1000RR-R Fireblade SP

CBR 1000RR-R Fireblade SP terá duas opções disponíveis Crédito: Honda/Divulgação

Idealizada sob o conceito Total Control, que tem na facilidade de pilotagem seu elemento de referência, a CBR 1000RR-R Fireblade SP na versão 2023 tem pequenos aperfeiçoamentos para elevar a competitividade. No motor, evoluções no sistema de admissão e escape resultaram em aumento da capacidade de aceleração nas saídas de curvas.

Segundo a Honda, a adoção de um novo desenho interno na caixa do filtro de ar permite mais sensibilidade do piloto no acionamento do acelerador. O mesmo ocorre sobre a alteração no set-up do sistema HSTC – Honda Selectable Torque Control – e no sistema de mudança de marchas Quickshifter.

Em termos de estilo, serão duas as opções disponíveis na CBR 1000RR-R Fireblade SP 2023: a “Grand Prix Red”, com esquema de cor e grafismos que remete às Fireblade usadas no Mundial de Superbike pela equipe HRC, e a “30th Anniversary Edition”, inspirada na primeira Fireblade, de 1992.