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Dose tripla

Honda traz novidades na linha 2023 de três modelos de motocicletas

Montadora, que comemora 50 anos de Brasil em 2022, anuncia as novidades para as linhas da CB 300F Twister, da CRF 1100L Africa Twin e da CBR 1000RR-R Fireblade SP
Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

30 nov 2022 às 18:53

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 18:53

Honda traz novidades na linha 2023 de três modelos de motocicletas
Os três modelos lançados pela Honda trazem novidades que vão desde mudanças no design a novo motor Crédito: Honda/Montagem Estúdio Gazeta
Ao longo de 2022, a Honda comemorou meio século de presença no Brasil com novidades em vários segmentos. A chegada das novas NC 750X com opção de câmbio DCT, no início do ano, foi seguida pela introdução das atualizadas streetfighters CB 1000R e CB 1000R Black Edition.
Na sequência, veio a scooter X- ADV, renovada na estética e na técnica, precedendo a apresentação da nova geração das CB 500F e CB 500X. Mais recentemente, as modernizadas scooters Forza 350 e PCX 160 foram mostradas.
Para fechar o ano, mais três lançamentos de modelos que chegam às linhas 2023. A street Twister evoluiu, ganha novos motor e design e agrega tecnologias. A big trail CRF 1100L Africa Twin recebe retoques no visual e terá como grande novidade a versão DCT produzida em Manaus.
E a esportiva CBR 1000RR-R Fireblade ganha inédita versão comemorativa aos 30 anos de lançamento. Dados técnicos mais detalhados, preços e cores disponíveis para os três modelos serão divulgados em dezembro.

CB 300F Twister

Honda traz novidades na linha 2023 de três modelos de motocicletas
Honda CB 300F Twister ganhou novo motor e upgrade no visual Crédito: Honda/Divulgação
Na CB 300F Twister 2023, além do evidente progresso em termos de performance proporcionado pelo novo motor, houve um total “upgrade” em relação ao modelo anterior. No aspecto estético, a street da Honda foi alvo de um trabalho que trouxe a esportividade exigida pela evolução no motor e ciclística.
O assento passou a ter a porção destinada ao piloto separada daquela reservada a garupa, seguindo a tendência das mais modernas naked e streetfighter.
O tanque, agora com 14,1 litros de capacidade, tem desenho que permite uma melhor integração do corpo do piloto. O mesmo pode ser dito sobre o inédito painel, com tecnologia Blackout LCD e iluminação totalmente em leds.

CRF 1100L Africa Twin

Honda traz novidades na linha 2023 de três modelos de motocicletas
A big trail CRF 1100L Africa Twin traz a versão DCT e passa a ser produzida na fábrica de Manaus Crédito: Honda/Divulgação
A big trail CRF 1100L Africa Twin chega a sua versão 2023 trazendo como novidade sua versão DCT e passa a ser produzida na fábrica de Manaus. O Brasil é o primeiro país a produzir a versão DCT fora do Japão. Já na parte técnica, o modelo recebe intervenções pontuais.
O estilo ganhou força com novos grafismos e cores inéditas, e a moto permanecerá sendo oferecida em duas versões: Africa Twin (tanque de 18,8 litros) e Africa Twin Adventure ES (24,8 litros). Em ambas, é possível optar entre o câmbio convencional de 6 velocidades ou o DCT.

CBR 1000RR-R Fireblade SP

Honda traz novidades na linha 2023 de três modelos de motocicletas
CBR 1000RR-R Fireblade SP terá duas opções disponíveis Crédito: Honda/Divulgação
Idealizada sob o conceito Total Control, que tem na facilidade de pilotagem seu elemento de referência, a CBR 1000RR-R Fireblade SP na versão 2023 tem pequenos aperfeiçoamentos para elevar a competitividade. No motor, evoluções no sistema de admissão e escape resultaram em aumento da capacidade de aceleração nas saídas de curvas.
Segundo a Honda, a adoção de um novo desenho interno na caixa do filtro de ar permite mais sensibilidade do piloto no acionamento do acelerador. O mesmo ocorre sobre a alteração no set-up do sistema HSTC – Honda Selectable Torque Control – e no sistema de mudança de marchas Quickshifter.
Em termos de estilo, serão duas as opções disponíveis na CBR 1000RR-R Fireblade SP 2023: a “Grand Prix Red”, com esquema de cor e grafismos que remete às Fireblade usadas no Mundial de Superbike pela equipe HRC, e a “30th Anniversary Edition”, inspirada na primeira Fireblade, de 1992.
O modelo vem numerado e com selos comemorativos aplicados no tanque, chave, painel e escapamento.

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