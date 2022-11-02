BMW R 1250 R evolui para garantir mais satisfação na hora de pilotar

O motor boxer de dois cilindros tem 1.254 cm³ e gera 136 cavalos a 7.250 rpm e 14,5 kgfm a 6.250 giros Crédito: BMW/Divulgação

Seja em estradas sinuosas, com garupa ou em um passeio solitário, curto e relaxante após o trabalho, a R 1250 R sempre buscou destacar-se por sua agilidade esportiva, conforto e desempenho dinâmico do motor boxer. Agora, a BMW Motorrad deu à R 1250 R alguns novos recursos padrão e extras opcionais, para gerar um prazer mais intenso na roadster.

O motor boxer de dois cilindros tem 1.254 cm³ e gera 136 cavalos a 7.250 rpm e 14,5 kgfm a 6.250 giros. Graças à tecnologia BMW ShiftCam para variar o sincronismo e a elevação das válvulas no lado da admissão, ele fornece potência robusta em toda a faixa de velocidade, para um funcionamento mais suave e silencioso e menor consumo de combustível.

O Controle Dinâmico de Tração (DTC) e o novo modo de condução “Eco” são de série na nova R 1250 R. Como opcional, há o Riding Modes Pro com pré-seleção do modo de pilotagem e controle de torque de arrasto do motor (MSR). O DTC garante um alto nível de segurança de pilotagem graças à boa tração.

O display colorido de TFT fornece uma exibição de eficiência na linha de status superior Crédito: BMW/Divulgação

O modo “Eco” ajuda o motociclista a viajar com maior eficiência de combustível e permite que o piloto use a tecnologia de motor BMW Motorrad ShiftCam principalmente para obter melhor desempenho. O motociclista é encorajado a conduzir com a maior eficiência de combustível possível, com uma curva de aceleração suave e limitação moderada do torque do motor.

O display colorido de TFT fornece uma exibição de eficiência na linha de status superior. Quando o piloto deseja o máximo desempenho – para ultrapassar com carga pesada ou subir ladeiras –, o botão pode ser alternado para um modo de condução diferente.

Modos de condução

A nova R 1250 R pode ser equipada com a opção de modos de condução “Pro” como equipamento opcional de fábrica. O controle de torque de arrasto do motor (MSR), um componente do modo “Pro”, pode ser usado para evitar condições de pilotagem instáveis que podem ocorrer durante a desaceleração ou redução de marcha devido ao deslizamento excessivo do freio na roda traseira.

O Controle Dinâmico de Tração (DTC) e o novo modo de condução “Eco” são de série Crédito: BMW/Divulgação

Já o BMW Integral ABS Pro é de série. Trata-se de um sistema de frenagem que, mesmo em curvas, antecipa e previne os riscos para a pilotagem. A característica de controle do ABS é adaptada ao modo de pilotagem.

Como parte da opção “Riding Modes Pro”, o Dynamic Brake Control (DBC) também auxilia o piloto durante as manobras de frenagem de emergência. O DBC aumenta a segurança na frenagem, mesmo em situações difíceis, evitando o acionamento involuntário do acelerador.

A segurança ao dirigir à noite é garantida pela luz de direção adaptativa opcional de fábrica. A nova R 1250 R está equipada com uma tela de TFT a cores com navegação por setas integrada à conectividade.

A segurança ao dirigir à noite é garantida pela luz de direção adaptativa opcional de fábrica Crédito: BMW/Divulgação

O motociclista pode escolher entre telas personalizadas para várias finalidades, incluindo a tela central “Sport”, que fornece informações em tempo real sobre o ângulo de inclinação atual e máximo e intervenções de controle – como ABS Pro ou DTC.