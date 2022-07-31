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Kawasaki ganha edição de aniversário de 50 anos da linha Z

Kawasaki Z900 Edição Aniversário é limitada a apenas 200 unidades. Design homenageia as antigas Z dos anos 80
Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

31 jul 2022 às 13:00

Publicado em 31 de Julho de 2022 às 13:00

Kawasaki Z900 Edição de Aniversário conta com apenas 200 unidades nas concessionárias Crédito: Divulgação
Para comemorar os 50 anos de lançamento mundial da Linha Z – apresentada em 1972, com a estreia da Z1–, a Kawasaki acaba de lançar no Brasil a novíssima Z900 Edição de Aniversário.
Prevista para chegar este mês nas concessionárias autorizadas Kawasaki, a edição é limitada com apenas 200 unidades, com preço sugerido de R$ 61.640. As 200 unidades acompanham um box comemorativo contendo um livro com a história da Linha Z e um chaveiro.
Seguindo o atual estilo de design Sugomi da marca, a supernaked quadriciclíndrica de 948 cm³ recebeu melhorias no sistema de iluminação totalmente em leds, painel de controle digital de última geração e, principalmente, um design que homenageia as antigas Z dos anos 80. Com rodas, tanque e carenagens em vermelho, o modelo reverencia a lendária Z1100GP, que trazia, na época, a cor como assinatura da Kawasaki.
Kawasaki Z900 Edição de Aniversário tem preço sugerido de R$ 61.640 Crédito: Divulgação
Além da pintura predominante, disponível apenas em “firecracker red, o novo visual da Z900 Edição de Aniversário traz vários grafismos em azul escuro e prata, que acentuam o vermelho vivo, assim como o emblema “Z” e o logotipo da Kawasaki estampados em dourado. O tom áureo está presente também nos tubos externos da suspensão dianteira, detalhe que adiciona mais um toque de classe ao lançamento.

TECNOLOGIA

Com um visual repleto de detalhes elaborados, criados sob medida para encantar os amantes da marca japonesa, a Z900 Edição de Aniversário chega ao mercado trazendo o que há de mais moderno em tecnologias, começando pelo seu novo painel de instrumentos em TFT de 4,3 polegadas.
Totalmente digital, ele traz várias funções, incluindo uma conexão Bluetooth que permite aos motociclistas conectarem seus smartphones e utilizarem o aplicativo “Rideology The App”. Com ele, o condutor pode acessar dados precisos sobre a pilotagem – que remete à telemetria utilizada nas motos de competição – como velocidade, inclinação, atuação da Força G e tempo de volta.
A Z900 Edição de Aniversário vem equipada com a função Modos de Pilotagem Integrados. Com acesso rápido, pelo painel, o condutor pode escolher o ajuste de acordo com o tipo e condição de pilotagem. Utilizando o controle de tração e os modos de potência da moto, a ferramenta disponibiliza três configurações pré-estabelecidas de fábrica (“Esportiva”, “Estrada” e “Chuva”) e a opção de o piloto ajustar manualmente e fazer uma configuração totalmente personalizada.

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A Z900 Edição de Aniversário traz ainda o sistema KTRC (Controle de Tração Kawasaki), que promete alto desempenho para conduções esportivas e segurança em situações de pilotagem em superfícies de baixa tração. Já a função Modos de Potência possibilita que os pilotos ajustem o nível de potência despejado pelo motor de quatro cilindros em linha de acordo com suas preferências.
O lançamento vem com os novos pneus Dunlop Sportmax Roadsport 2, desenvolvidos para proporcionar mais aderência, e um sistema de iluminação totalmente em leds. A embreagem assistida e deslizante busca possibilitar um acionamento mais leve e evitar o travamento da roda traseira em casos de reduções bruscas de marchas.
Além disso, a Z900 Edição de Aniversário vem equipada com duplo acelerador de válvulas, sistema ABS inteligente, indicador de modo de condução econômica e suspensão traseira tipo Back-link.

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