Kawasaki Z650RS 2022 resgata visual retrô e promete mais agilidade na cidade

Conforto e segurança foram alguns dos destaques projetados para a Z650RS Crédito: Kawasaki/Divulgação

Com um estilo retrô que remete às origens da linha Z da Kawasaki dos anos 70, a Z650RS 2022 chega em agosto às concessionárias autorizadas com o preço sugerido de R$ 47.530, incluindo o frete. A atualização segue a tendência mundial de resgatar o design clássico, com linhas arredondadas que conquistaram os motociclistas ao longo de décadas. Além do visual diferenciado, a Kawasaki promete para o novo lançamento uma condução leve, com entrega de torque e potência progressiva para facilitar as manobras em baixas velocidades.

A Z650RS é movida por um motor bicilíndrico paralelo, DOHC, com 649 cm³, oito válvulas e quatro tempos, com refrigeração líquida, podendo atingir a potência de 68 cavalos a 8 mil rpm e torque de 6,7 kgfm a 6.500 giros. Projetado tanto para deslocamentos urbanos quanto para pilotagens mais esportivas, o motor da Z650RS foi atualizado para oferecer desempenho mais suave e responsivo nas faixas de baixas e médias rotações – as mais comuns na condução diária –, mantendo o torque e a potência nas rotações mais elevadas.

Para priorizar os trajetos do dia a dia nas médias e grandes cidades, a nova Z650RS foi desenvolvida para ser uma moto leve a ágil. Pesando apenas 187 quilos em ordem de marcha e com distância de entre-eixos de 1,40 metro, a motocicleta busca proporcionar uma condução simples, possibilitando manobras ainda mais rápidas. O chassi também contribui para isso. Seu quadro em treliça de apenas 13,5 quilos foi concebido para oferecer máxima resistência utilizando o mínimo de material possível, obtendo assim maior economia de peso.

A nova Z650RS utiliza rodas fundidas originais da Kawasaki e pneus Dunlop Roadsport 2 Crédito: Kawasaki/Divulgação

Como nos demais modelos da linha Z, o desempenho é uma característica central da Z650RS 2022. A moto utiliza embreagem com sistema “Assistida e Deslizante”, com acionamento mais leve que evita o travamento da roda traseira em reduções bruscas de marchas. Já o sistema de freios prioriza a eficiência com utilização de componentes de alta tecnologia como o ABS Bosch 9.1M. Na dianteira, a moto vem equipada com discos duplos de 300 milímetros e, na traseira, de 220 milímetros. Outro diferencial é que os discos redondos contribuem para um aspecto mais “vintage”.

Conforto e segurança foram alguns dos destaques projetados para a Z650RS 2022, e as suspensões são partes fundamentais desse quesito. Para isso, foi utilizado um sistema de amortecimento progressivo, que aumenta a sensação de segurança na pilotagem. Na dianteira, a moto recebeu garfo telescópico de 41 milímetros, enquanto a traseira foi equipada com suspensão Backlink horizontal com regulagem de pré-carga. A moto oferece uma posição de condução ereta, o que torna mais fácil o piloto alcançar o solo com segurança. O tanque de combustível também contribuiu para um maior conforto. Com capacidade para 12 litros, ele é estreito entre joelhos, com boa ergonomia.