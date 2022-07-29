KTM 1290 SuperADV S chega ao Brasil por R$ 164.900

KTM 1290 SuperADV S é voltada para aventura e traz tecnologia avançada Crédito: Divulgação

A KTM 1290 SuperADV S chega ao Brasil disposta a apresentar tecnologias inéditas focadas no desempenho. Com a ideia de revigorar o segmento de motocicletas esportivas e aventureiras, a nova 1290 SuperADV S reuniu em seu desenvolvimento o feedback da marca austríaca no mercado durante os últimos oito anos, com o lançamento da terceira geração dos modelos sport-tourer acima de 1.000 cc.

Trata-se do modelo voltado para a aventura mais esportivo e de tecnologia avançada na linha de produção em Mattighofen, na Áustria, forjado para fornecer versatilidade com a melhor ergonomia e conforto, em qualquer situação. Assim, mira ser a melhor moto para aventura de alto desempenho nas ruas e estradas, seja qual for a distância.

Contudo, o preço cobrado no mercado brasileiro não fará da KTM 1290 SuperADV S uma motocicleta fácil de encontrar em qualquer engarrafamento por aí – sai por R$ 164.900.

MOTOR

O coração da 1290 SuperADV S é o motor LC8 V-twin a 75 graus, quatro tempos, 1.301 cc, compatível com Euro5, e agora 1,6 quilo mais leve, graças às carcaças do motor mais finas e um novo circuito de óleo. Com potência de 162 cavalos a 9 mil giros e torque de 14 kgfm a 6.500 rpm, o motor traz inovações e um sistema de escapamento revisado.

A fim de proporcionar conforto adicional em longas viagens, o assento é de dois níveis e ajustável em 20 milímetros Crédito: Divulgação

Os novos pistões aumentaram a confiabilidade e toda a unidade retém melhor arrefecimento devido a um novo sistema de água e óleo. Os radiadores foram redesenhados para canalizar o ar quente para longe das pernas do piloto. Os intervalos de manutenção de 15 mil quilômetros e baixo consumo de combustível completam o motor reenergizado.

O motor trabalha associado à transmissão de 6 velocidades. O Motorcycle Traction Control, que dependente do ângulo de inclinação, tem dois controladores: um para o deslizamento das rodas e outro para o ângulo de inclinação. Os sistemas Cornering ABS e Off-road ABS são produtos do novo Controle de Estabilidade da Bosch.

TECNOLOGIA

A 1290 SuperADV S apresenta o sistema denominado Adaptive Cruise Control, desenvolvido em colaboração com a Bosch. A nova tecnologia tem com base um inovador sistema de radar que ajusta automaticamente a velocidade e distância segura para o veículo à frente de acordo com os cinco estágios, selecionados nos punhos de comandos.

Outra moderna tecnologia a favor da segurança e pilotagem é o Cornering-ABS, que permite o acionamento dos freios pelo condutor mesmo com a moto inclinada. O sistema é gerenciado pelo processador Bosch 10.3ME Combined ABS que garante ao motociclista desfrutar de maior tranquilidade na pilotagem.

Gerenciar toda a eletrônica durante o passeio é uma das características dessa geração, agora com níveis menos intrusivos de controle de tração nos modos “Rain”, “Street”, “Sport”, “Off-Road” e o “Rally” atualizado (opcional).

DESIGN

Com foco no manuseio mais apurado, a 1290 SuperADV S traz um novo posicionamento da caixa de direção em 15 milímetros para trás e a nova colocação da parte dianteira do motor. O braço oscilante em treliça está mais longo para tentar entregar uma experiência mais estável no momento da aceleração, enquanto o subchassi foi criado para fornecer uma altura de assento mais baixo.

Um novo tanque de combustível com 23 litros de capacidade – sem chave – é realçado por carenagens que aumentam a sensação de agilidade da moto. A fim de proporcionar conforto adicional em longas viagens, o assento é de dois níveis e ajustável em 20 milímetros.

Também personalizáveis são os ajustes do guidão, o novo painel e o para-brisa, desenvolvido em túnel de vento, podendo ser ajustado em 55 milímetros. A 1290 SuperADV S chega com a nova geração de suspensão WP Apex Semi-Active Technology, que dispõe de maior amortecimento graças às novas válvulas, enquanto um sensor de ângulo de inclinação 6D trabalha direto na unidade para uma prévia leitura do comportamento do motociclista em qualquer terreno.

A melhor experiência de condução é reforçada com o painel em TFT de 7 polegadas, ligado a uma nova Unidade de Conectividade para um emparelhamento com smartphones. No ponto principal do painel, os sistemas de menu estão mais rápidos e práticos, com infográficos estéticos para indicar as várias opções de ajustes da moto. Uma tomada de carregamento USB foi posicionada logo abaixo do painel.