BMW S1000 RR 2022 fica mais veloz e reduz custo de manutenção

A motocicleta chega ao mercado com uma nova opção de cor, chamada de Cinza Mineral Crédito: BMW/Divulgação

Uma das motos mais potentes produzidas no Brasil, a BMW S1000 RR ganha novidades na linha 2022. A motocicleta chega ao mercado com uma nova opção de cor, chamada de Cinza Mineral. Além de melhorias na parte de chassi, que possibilita mais ajustes, incorpora ainda um novo sistema de corrente, que ajuda no desempenho e diminui os custos de manutenção. A esportiva já está disponível nas concessionárias BMW Motorrad por R$ 122.500 e oferece R$ 5 mil de “cashback”, que pode ser utilizado em acessórios e itens de “lifestyle” originais da marca.

O modelo é produzido na fábrica do BMW Group em Manaus (AM), que completou cinco anos em 2021 e é responsável pela fabricação de 99% do portfólio das motos da fabricante alemã no Brasil. Trata-se da única planta completamente focada na produção de motocicletas BMW fora da Alemanha.

Antes disponível somente nos pacotes M e M Carbon, o M Chassi agora é item de série para todas as versões da S1000 RR. O equipamento permite a possibilidade de ajustes mais precisos na balança e no amortecedor traseiro, garantindo uma configuração ainda mais refinada na busca pela performance extrema em pistas.

Outra novidade é a Corrente M Endurance. Com revestimento de carbono tipo diamante, esse componente dispensa ajustes e lubrificação e reduz perdas por atrito e o desgaste. Além de ajudar na performance, a nova corrente tem maior durabilidade.

Equipada com um motor de 1.000 cc com quatro cilindros, a S1000 RR 2022 entrega 207 cavalos de potência Crédito: BMW/Divulgação

A RR ostenta como destaques visuais as luzes de leds presentes nos faróis e na lanterna com linhas mais dinâmicas e agressivas. Já as luzes de mudança de direção (piscas) e de freio estão integradas em uma única unidade de leds.

O painel de instrumentos traz uma ampla gama de informações por meio de uma tela de TFT de 6,5 polegadas que permite boa visualização, mesmo em condições de pouca luminosidade, oferecendo ao cliente configurações personalizadas para distintos usos e necessidades.

Equipada com um motor de 1.000 cc com quatro cilindros que entrega 207 cavalos de potência a 13.500 rpm e 11,5 kgfm de torque a 11 mil giros, a S1000 RR tem transmissão de 6 velocidade e, segundo a BMW, entrega potência e torque de forma uniforme e linear, para tornar a motocicleta fácil de se controlar e ideal tanto para o uso diário quanto para o desempenho nas pistas.

O painel de instrumentos traz uma ampla gama de informações por meio de uma tela de TFT de 6,5 polegadas Crédito: BMW/Divulgação