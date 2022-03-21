Ducati apresenta nova superesportiva Panigale V4 SP2

A Panigale V4 SP2 é o novo modelo de topo de gama entre as motos superesportivas da Ducati. Segundo a marca italiana, trata-se de uma versão especial e entusiasmante para condução em pista que se propõe a elevar ainda mais a performance da Panigale V4.
Produzida em uma série numerada, a Panigale V4 SP2 caracteriza-se pelo esquema de cores denominado “Winter Test”, no qual o negro mate das carenagens é combinado com os acabamentos em carbono mate das rodas e asas, contrastando com os detalhes em vermelho vivo e o brilho do depósito de combustível exposto em alumínio escovado. As asas com desenho de duplo perfil são embelezadas com a bandeira italiana, exatamente como na Panigale V4 R SBK oficial.
A parte inferior da carenagem distingue-se pela presença do logotipo “Ducati Corse” na área dos novos extratores de ar quente e por um pormenor vermelho com o nome da moto, também presente no assento negro com dois materiais. O modelo tem as especificações técnicas da abreviação “SP” (Sport Production), combinadas com todos os melhoramentos feitos pelos engenheiros na Panigale V4 2022.
A família Panigale representa a expressão máxima da contínua troca de informação e tecnologia do mundo da competição com as motos de produção da Ducati. A cada nova versão, mantém a evolução, tal como acontece com os protótipos da equipe Ducati Corse. A SP2 é o modelo com o qual a marca italiana eleva ao máximo o caráter esportivo da Panigale V4.
Na versão 2022, teve seu mais significativo passo evolutivo desde que foi criada, melhorando em todas as áreas: aerodinâmica, ergonomia, motor, ciclística e eletrônica. A versão SP2 conta com um sistema de frenagem ainda mais potente, rodas em carbono, transmissão final e embreagem herdada das motos de WorldSBK e uma série de componentes em carbono.
A moto é entregue com um kit para utilização em pista, que inclui tampas em alumínio para a remoção dos retrovisores, um para remover a placa de identificação e tampa de embreagem aberta em carbono. De acordo com a Ducati, o resultado é a “The Ultimate Racetrack Machine” (a derradeira moto de competição), um modelo especial, ideal para o piloto não-profissional que pretende desfrutar de “track days” desafiando seus próprios limites.
O motor Desmosedici Stradale de 1.103 cc com origem na MotoGP da Panigale V4 SP2 foi aperfeiçoado com a introdução de elementos técnicos dedicados, que tornaram possível aumentar a potência e a resposta ao acelerador. Com essas medidas e os novos mapas dedicados, a versão Euro 5 do motor entrega 215,5 cavalos às 13 mil rpm, um aumento de potência de 1,5 cavalo em comparação à Panigale V4 2021. Para capitalizar o potencial máximo do motor, foram desenvolvidas curvas de torque e quatro modos de potência – “Full”, “High”, “Medium” e “Low”.
Em pista, a performance do Desmosedici Stradale pode ser melhorada com o novo escape de competição Ducati Performance em titânio, desenvolvido em parceria com a Akrapovič e disponível como acessório. Com esse escape, a Panigale V4 SP2 fica cinco quilos mais leve, ficando em 168 quilos o peso total da moto. O escape Akrapovič garante ainda um aumento de potência de 12,5 cavalos, elevando para 228 cavalos, com o torque máximo de 13,4 kgfm.
A ligação com as motos que correm no Campeonato do Mundo de Superbike é ainda mais evidente na versão SP2 da Panigale V4. À transmissão com “orientação de pista” já presente na Panigale V4 2022, a moto acrescenta a transmissão final com corrente 520 e a embreagem a seco STM-EVO SBK.
O sistema de suspensões conta na frente com uma forquilha pressurizada Öhlins NPX25/30 controlada eletronicamente com 125 milímetros de curso, usando um sistema de amortecimento de cartucho pressurizado derivado das pistas. As rodas em carbono de cinco braços são 1,4 quilo mais leves que os elementos em alumínio forjado da Panigale V4 S “normal”. A Panigale V4 SP2 conta ainda com um pacote eletrônico que inclui controles para a gestão de todas as fases da pilotagem, cujos parâmetros estão ligados aos quatro motos de condução “Race A”, “Race B”, “Sport” e “Street”.