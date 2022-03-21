Ducati apresenta nova superesportiva Panigale V4 SP2

O novo modelo caracteriza-se pelo esquema de cores denominado “Winter Test”, com negro mate das carenagens, acabamentos em carbono mate das rodas e asas, e detalhes em vermelho vivo. Crédito: Ducati/Divulgação

A Panigale V4 SP2 é o novo modelo de topo de gama entre as motos superesportivas da Ducati. Segundo a marca italiana, trata-se de uma versão especial e entusiasmante para condução em pista que se propõe a elevar ainda mais a performance da Panigale V4.

Produzida em uma série numerada, a Panigale V4 SP2 caracteriza-se pelo esquema de cores denominado “Winter Test”, no qual o negro mate das carenagens é combinado com os acabamentos em carbono mate das rodas e asas, contrastando com os detalhes em vermelho vivo e o brilho do depósito de combustível exposto em alumínio escovado. As asas com desenho de duplo perfil são embelezadas com a bandeira italiana, exatamente como na Panigale V4 R SBK oficial.

A parte inferior da carenagem distingue-se pela presença do logotipo “Ducati Corse” na área dos novos extratores de ar quente e por um pormenor vermelho com o nome da moto, também presente no assento negro com dois materiais. O modelo tem as especificações técnicas da abreviação “SP” (Sport Production), combinadas com todos os melhoramentos feitos pelos engenheiros na Panigale V4 2022.

A Panigale V4 SP2 é o novo modelo de topo de gama entre as motos superesportivas da Ducati. Crédito: Ducati/Divulgação

A família Panigale representa a expressão máxima da contínua troca de informação e tecnologia do mundo da competição com as motos de produção da Ducati. A cada nova versão, mantém a evolução, tal como acontece com os protótipos da equipe Ducati Corse. A SP2 é o modelo com o qual a marca italiana eleva ao máximo o caráter esportivo da Panigale V4.

Na versão 2022, teve seu mais significativo passo evolutivo desde que foi criada, melhorando em todas as áreas: aerodinâmica, ergonomia, motor, ciclística e eletrônica. A versão SP2 conta com um sistema de frenagem ainda mais potente, rodas em carbono, transmissão final e embreagem herdada das motos de WorldSBK e uma série de componentes em carbono.

A moto é entregue com um kit para utilização em pista, que inclui tampas em alumínio para a remoção dos retrovisores, um para remover a placa de identificação e tampa de embreagem aberta em carbono. De acordo com a Ducati, o resultado é a “The Ultimate Racetrack Machine” (a derradeira moto de competição), um modelo especial, ideal para o piloto não-profissional que pretende desfrutar de “track days” desafiando seus próprios limites.

O motor Desmosedici Stradale de 1.103 cc com origem na MotoGP da Panigale V4 SP2 foi aperfeiçoado com a introdução de elementos técnicos dedicados, que tornaram possível aumentar a potência e a resposta ao acelerador. Com essas medidas e os novos mapas dedicados, a versão Euro 5 do motor entrega 215,5 cavalos às 13 mil rpm, um aumento de potência de 1,5 cavalo em comparação à Panigale V4 2021. Para capitalizar o potencial máximo do motor, foram desenvolvidas curvas de torque e quatro modos de potência – “Full”, “High”, “Medium” e “Low”.

Para capitalizar o potencial máximo do motor, foram desenvolvidas curvas de torque e quatro modos de potência “Full”, “High”, “Medium” e “Low”. Crédito: Ducati / Divulgação

Em pista, a performance do Desmosedici Stradale pode ser melhorada com o novo escape de competição Ducati Performance em titânio, desenvolvido em parceria com a Akrapovič e disponível como acessório. Com esse escape, a Panigale V4 SP2 fica cinco quilos mais leve, ficando em 168 quilos o peso total da moto. O escape Akrapovič garante ainda um aumento de potência de 12,5 cavalos, elevando para 228 cavalos, com o torque máximo de 13,4 kgfm.

A ligação com as motos que correm no Campeonato do Mundo de Superbike é ainda mais evidente na versão SP2 da Panigale V4. À transmissão com “orientação de pista” já presente na Panigale V4 2022, a moto acrescenta a transmissão final com corrente 520 e a embreagem a seco STM-EVO SBK.

O motor foi aperfeiçoado com a introdução de elementos técnicos dedicados, que tornaram possível aumentar a potência e a resposta ao acelerador. Crédito: Ducati / Divulgação