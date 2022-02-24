Honda NC 750X 2022 chega em duas versões com design renovado

A NC 750X 2022 é alvo de uma atualização, que exalta as reconhecidas qualidades da genuína crossover Crédito: Honda/Divulgação

A Honda NC foi lançada no Brasil em 2012, pouquíssimo tempo após ter chegado ao mercado europeu, com uma proposta inovadora explicitada pela sigla escolhida, derivada da expressão “New Concept”. Chamou a atenção por conta do motor bicilíndrico de torque abundante, cuja arquitetura com cilindros inclinados em 62 graus à frente facilitou a criação de um compartimento localizado onde geralmente está o reservatório de combustível, capaz de abrigar um capacete.

A posição de pilotagem confortável oferecida pelo guidão largo, banco amplo e suspensões adequadas a um grande espectro de utilizações se aliaram à segurança dos freios ABS, que ajudaram a dar à NC 750X a imagem de motocicleta versátil em uso urbano, rodoviário e até mesmo em escapadas por vias sem pavimentação. Agora, a NC 750X 2022 é alvo de uma atualização, que exalta as reconhecidas qualidades da genuína crossover.

À versão com câmbio convencional se soma a NC 750X DCT, dotada de transmissão de dupla embreagem – enquanto uma marcha é engatada, a seguinte já fica posicionada para entrar em ação –, já presente na scooter X-ADV, na grã-turismo GL 1800 Gold Wing e em versões da CRF 1100L Africa Twin.

Entre as principais alterações das NC 750X para 2022 está a elevação do regime de rotação máxima do motor em 500 rpm Crédito: Honda/Divulgação

No design, a NC 750X ganhou novo farol de leds com luzes DRL e uma rabeta reestilizada com nova lanterna e indicadores de direção. O compartimento situado entre o guidão e o banco foi redesenhado internamente e ganhou ainda mais espaço. O novo painel de LCD possibilita melhor visualização e controle dos dados. As carenagens inferiores e superiores foram redesenhadas, com menores dimensões. O para-brisa também é novo e oferece mais proteção. As tampas e os painéis laterais estão mais finos, o banco tem nova conformação assim como o escape. A lanterna redesenhada se harmoniza com o design do conjunto óptico frontal e tem piscas em leds.

O novo compartimento para abrigar o capacete tem 23 litros de capacidade. O painel de instrumentos de LCD colorido é novo e permite gerenciar os modos de condução por meio do botão de seleção no punho esquerdo do guidão. Os piscas traseiros agora têm uma função de emergência, a ESS (Emergency Stop Signal). A chave de ignição é dotada de sistema imobilizador da Honda (HISS). Se as identidades do chip embutido na chave e o da ECU – Electronic Control Unit – não corresponderem, o motor não poderá ser ligado.

Característica exclusiva da NC, o compartimento para abrigar um capacete integral onde tradicionalmente fica o tanque passa agora a ter 23 litros de capacidade Crédito: Honda/Divulgação

Entre as principais alterações das NC 750X para 2022 está a elevação do regime de rotação máxima do motor em 500 rpm, possibilitado graças ao redesenho do sistema de admissão/exaustão e comando de válvulas. Relações mais curtas na primeira, segunda e terceira marchas e mais longas na quarta, quinta e sexta visaram melhoria na performance.

A carga no manete de embreagem diminuiu em 20% com aperfeiçoamentos na embreagem deslizante. O sistema de acelerador eletrônico TBW – Throttle By Wire – possibilitou introduzir três modos de condução que alteram o caráter do motor: são eles o “Rain”, o “Standard” e o “Sport”, além do “User”, que permite personalização dos parâmetros. Importante ainda foi a redução de seis quilos no peso total da motocicleta graças a um novo quadro e melhorias no motor e parte ciclística.

O sistema HSTC – Honda Selectable Torque Control – é outra novidade, destinada a limitar perdas de aderência do pneu traseiro, podendo ser ajustado em três níveis ou ser desligado. Inédita no Brasil, a NC 750X DCT permite optar entre trocas de marchas plenamente automáticas ou atuar na seleção das trocas em comandos instalados no punho esquerdo.

A chave de ignição é dotada de sistema imobilizador da Honda (HISS) Crédito: Honda/Divulgação

O motor bicilíndrico paralelo da NC750X e da NC 750X DCT é dotado de arrefecimento líquido e cabeçote SOHC de oito válvulas, liberando torque elevado desde as mais baixas rotações. Em ambas as versões da moto, estão disponíveis o acelerador eletrônico TBW, os modos de condução selecionáveis e o controle de tração HSTC. Com a introdução do acelerador eletrônico, ajustes no comando de válvulas e melhorias no escape, a potência subiu para 58,6 cavalos a 6.750 rpm. O torque de 7,03 kgfm surge a 4.750 rpm. A embreagem deslizante da NC 750X atua para diminuir a tendência ao bloqueio da roda traseira em reduções de marcha mais rápidas. A autonomia é reforçada pelo tanque de 14,1 litros localizado no centro do quadro, sob o banco do condutor.

Segundo a Honda, a utilização do câmbio DCT em condução urbana resulta em menor cansaço do condutor, que, sem a necessidade de comandar as trocas de marchas, pode se concentrar em outros aspetos da pilotagem. Quando o modo automático é selecionado, são quatro as configurações disponíveis, com três níveis: o “1” é o mais tranquilo e é usado no modo “Rain”, os níveis “2” e “4” determinam trocas das marchas altas com rotação mais elevada, convenientes aos modos “Standard” e “Sport”. No “User” é possível selecionar um quarto padrão DCT, mais agressivo nas trocas.

O quadro tubular em aço tipo Diamond utiliza tubos de espessura e peso variáveis, permitindo redução do quadro em 1,8 quilos em relação ao modelo anterior, assim como reorganizar o posicionamento da bateria e caixa do filtro do ar, resultando em perda de outro 1,2 quilo. A distância do banco em relação ao solo agora é de 80,2 centímetros de altura, três centímetros mais baixo. O sistema ABS de dois canais tem peso reduzido e proporciona segurança superior em frenagem em superfícies molhadas e escorregadias. Rodas de alumínio fundido, à frente de 17 x 3,50 polegadas e atrás com 17 x 4,50 polegadas, usam pneus de 120/70 ZR17 e 160/60 ZR17, respectivamente. As válvulas de alumínio forjado em forma de “L” facilitam a verificação da pressão.

As NC 750X e Honda NC 750X DCT 2022 têm garantia de três anos, sem limite de quilometragem, além do Honda Assistance (assistência vinte e quatro horas) durante o período que durar a garantia. A NC 750X dotada de câmbio convencional chega às concessionárias de todo o Brasil a partir de março, com preço sugerido de R$ 49.700, base Distrito Federal, não incluindo despesas com frete ou seguro. Já a NC 750X DCT tem previsão de chegada em abril e seu preço será anunciado em breve.

Honda NC 750X 2022 chega em versões com câmbio convencional ou Dual Clutch Transmission Crédito: Honda/Divulgação