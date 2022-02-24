Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Honda NC 750X 2022 chega em duas versões com design renovado
Nova de novo

Honda NC 750X 2022 chega em duas versões com design renovado

A NC 750X dotada de câmbio convencional chega às concessionárias de todo o Brasil a partir de março, com preço sugerido de R$ 49.700. Já a NC 750X DCT tem previsão de chegada em abril e o preço será anunciado em breve

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 10:56

Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

24 fev 2022 às 10:56
Honda NC 750X 2022 chega em versões com câmbio convencional ou Dual Clutch Transmission
A NC 750X 2022 é alvo de uma atualização, que exalta as reconhecidas qualidades da genuína crossover Crédito: Honda/Divulgação
A Honda NC foi lançada no Brasil em 2012, pouquíssimo tempo após ter chegado ao mercado europeu, com uma proposta inovadora explicitada pela sigla escolhida, derivada da expressão “New Concept”. Chamou a atenção por conta do motor bicilíndrico de torque abundante, cuja arquitetura com cilindros inclinados em 62 graus à frente facilitou a criação de um compartimento localizado onde geralmente está o reservatório de combustível, capaz de abrigar um capacete.
A posição de pilotagem confortável oferecida pelo guidão largo, banco amplo e suspensões adequadas a um grande espectro de utilizações se aliaram à segurança dos freios ABS, que ajudaram a dar à NC 750X a imagem de motocicleta versátil em uso urbano, rodoviário e até mesmo em escapadas por vias sem pavimentação. Agora, a NC 750X 2022 é alvo de uma atualização, que exalta as reconhecidas qualidades da genuína crossover.
À versão com câmbio convencional se soma a NC 750X DCT, dotada de transmissão de dupla embreagem – enquanto uma marcha é engatada, a seguinte já fica posicionada para entrar em ação –, já presente na scooter X-ADV, na grã-turismo GL 1800 Gold Wing e em versões da CRF 1100L Africa Twin.
Honda NC 750X 2022 chega em versões com câmbio convencional ou Dual Clutch Transmission
Entre as principais alterações das NC 750X para 2022 está a elevação do regime de rotação máxima do motor em 500 rpm Crédito: Honda/Divulgação
No design, a NC 750X ganhou novo farol de leds com luzes DRL e uma rabeta reestilizada com nova lanterna e indicadores de direção. O compartimento situado entre o guidão e o banco foi redesenhado internamente e ganhou ainda mais espaço. O novo painel de LCD possibilita melhor visualização e controle dos dados. As carenagens inferiores e superiores foram redesenhadas, com menores dimensões. O para-brisa também é novo e oferece mais proteção. As tampas e os painéis laterais estão mais finos, o banco tem nova conformação assim como o escape. A lanterna redesenhada se harmoniza com o design do conjunto óptico frontal e tem piscas em leds.
O novo compartimento para abrigar o capacete tem 23 litros de capacidade. O painel de instrumentos de LCD colorido é novo e permite gerenciar os modos de condução por meio do botão de seleção no punho esquerdo do guidão. Os piscas traseiros agora têm uma função de emergência, a ESS (Emergency Stop Signal). A chave de ignição é dotada de sistema imobilizador da Honda (HISS). Se as identidades do chip embutido na chave e o da ECU – Electronic Control Unit – não corresponderem, o motor não poderá ser ligado.
Honda NC 750X 2022 chega em versões com câmbio convencional ou Dual Clutch Transmission
Característica exclusiva da NC, o compartimento para abrigar um capacete integral onde tradicionalmente fica o tanque passa agora a ter 23 litros de capacidade Crédito: Honda/Divulgação
Entre as principais alterações das NC 750X para 2022 está a elevação do regime de rotação máxima do motor em 500 rpm, possibilitado graças ao redesenho do sistema de admissão/exaustão e comando de válvulas. Relações mais curtas na primeira, segunda e terceira marchas e mais longas na quarta, quinta e sexta visaram melhoria na performance.
A carga no manete de embreagem diminuiu em 20% com aperfeiçoamentos na embreagem deslizante. O sistema de acelerador eletrônico TBW – Throttle By Wire – possibilitou introduzir três modos de condução que alteram o caráter do motor: são eles o “Rain”, o “Standard” e o “Sport”, além do “User”, que permite personalização dos parâmetros. Importante ainda foi a redução de seis quilos no peso total da motocicleta graças a um novo quadro e melhorias no motor e parte ciclística.
O sistema HSTC – Honda Selectable Torque Control – é outra novidade, destinada a limitar perdas de aderência do pneu traseiro, podendo ser ajustado em três níveis ou ser desligado. Inédita no Brasil, a NC 750X DCT permite optar entre trocas de marchas plenamente automáticas ou atuar na seleção das trocas em comandos instalados no punho esquerdo.
Honda NC 750X 2022 chega em versões com câmbio convencional ou Dual Clutch Transmission
A chave de ignição é dotada de sistema imobilizador da Honda (HISS) Crédito: Honda/Divulgação
O motor bicilíndrico paralelo da NC750X e da NC 750X DCT é dotado de arrefecimento líquido e cabeçote SOHC de oito válvulas, liberando torque elevado desde as mais baixas rotações. Em ambas as versões da moto, estão disponíveis o acelerador eletrônico TBW, os modos de condução selecionáveis e o controle de tração HSTC. Com a introdução do acelerador eletrônico, ajustes no comando de válvulas e melhorias no escape, a potência subiu para 58,6 cavalos a 6.750 rpm. O torque de 7,03 kgfm surge a 4.750 rpm. A embreagem deslizante da NC 750X atua para diminuir a tendência ao bloqueio da roda traseira em reduções de marcha mais rápidas. A autonomia é reforçada pelo tanque de 14,1 litros localizado no centro do quadro, sob o banco do condutor.
Segundo a Honda, a utilização do câmbio DCT em condução urbana resulta em menor cansaço do condutor, que, sem a necessidade de comandar as trocas de marchas, pode se concentrar em outros aspetos da pilotagem. Quando o modo automático é selecionado, são quatro as configurações disponíveis, com três níveis: o “1” é o mais tranquilo e é usado no modo “Rain”, os níveis “2” e “4” determinam trocas das marchas altas com rotação mais elevada, convenientes aos modos “Standard” e “Sport”. No “User” é possível selecionar um quarto padrão DCT, mais agressivo nas trocas.
O quadro tubular em aço tipo Diamond utiliza tubos de espessura e peso variáveis, permitindo redução do quadro em 1,8 quilos em relação ao modelo anterior, assim como reorganizar o posicionamento da bateria e caixa do filtro do ar, resultando em perda de outro 1,2 quilo. A distância do banco em relação ao solo agora é de 80,2 centímetros de altura, três centímetros mais baixo. O sistema ABS de dois canais tem peso reduzido e proporciona segurança superior em frenagem em superfícies molhadas e escorregadias. Rodas de alumínio fundido, à frente de 17 x 3,50 polegadas e atrás com 17 x 4,50 polegadas, usam pneus de 120/70 ZR17 e 160/60 ZR17, respectivamente. As válvulas de alumínio forjado em forma de “L” facilitam a verificação da pressão.
As NC 750X e Honda NC 750X DCT 2022 têm garantia de três anos, sem limite de quilometragem, além do Honda Assistance (assistência vinte e quatro horas) durante o período que durar a garantia. A NC 750X dotada de câmbio convencional chega às concessionárias de todo o Brasil a partir de março, com preço sugerido de R$ 49.700, base Distrito Federal, não incluindo despesas com frete ou seguro. Já a NC 750X DCT tem previsão de chegada em abril e seu preço será anunciado em breve.
Honda NC 750X 2022 chega em versões com câmbio convencional ou Dual Clutch Transmission
Honda NC 750X 2022 chega em versões com câmbio convencional ou Dual Clutch Transmission Crédito: Honda/Divulgação
Nas concessionárias, está disponível o pacote de acessórios Urban Pack para a personalização da NC 750X, que inclui protetor tubular de carenagem, suporte traseiro, Top Box de 38 litros, cavalete central e porta USB no compartimento de carga. E nas concessionárias Honda Dream estará disponível o Travel Pack para a NC 750X DCT, com protetor tubular de carenagem com faróis de neblina, suporte traseiro, Top Box de 38 litros, malas laterais, para-brisa elevado em sete centímetros, cavalete central e porta USB no compartimento de carga. A NC 750X pode vir nas cores vermelho ou azul perolizadas e a NC 750X DCT, em vermelho ou branco perolizados.

Veja Também

BMW lança R 1250 GS e R 1250 GS Adventure nas versões Triple Black

Três novas motos da Harley-Davidson chegam ao Brasil em 2022

Honda CB 650R e CBR 650R ganham novas cores e grafismos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

motocicleta Honda Mercado Automotivo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Cratera na BR 262 completa "mesversário" em Venda Nova do Imigrante
Barril de petróleo
Royalties do petróleo: o que setor produtivo do ES defende sobre julgamento no STF
Obras na calçada da Ponte de Camburi
Ponte de Camburi terá interdição de ciclovia e passarela para obras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados