Honda CB 650R e CBR 650R ganham novas cores e grafismos

O conceito Neo Sports Café aplicado à CB 650R valoriza as proporções compactas, e destaca o motor quatro cilindros Crédito: Honda/Divulgação

A Honda apresentou as linhas 2022 da naked CB 650R Neo Sports Café e da esportiva CBR 650R. Ambas chegam sem alterações mecânicas e apenas apresentam novas cores e novos grafismos. Detalhes sutis como a nova cor cobre na tampa do motor e novo suporte de placa da linha 2022 são perceptíveis apenas pelos olhares mais atentos.

Apesar das marcantes diferenças entre a Honda CB 650R Neo Sports Café e a Honda CBR 650R, ambas compartilham o motor DOHC de quatro cilindros em linha arrefecido a líquido de exatos 649 cc, com potência de 88,4 cavalos a 11.500 rpm e torque de 6,13 kgfm a 8 mil rpm.

Além do mesmo motor tetracilíndrico DOHC com câmbio de 6 marchas, embreagem assistida, deslizante e dotado de sistema HSTC - Honda Selectable Traction Control, as CB 650R e a CBR 650R compartilham o mesmo chassi.

A CB 650R está disponível nas cores vermelho perolizado e cinza metálico Crédito: Honda/Divulgação

A CB 650R e a CBR 650R 2022 têm garantia de três anos, sem limite de quilometragem, e o Honda Assistance (assistência 24 horas) durante o período que durar a garantia. Os modelos chegaram às concessionárias de todo o Brasil desde janeiro. O preço sugerido para a CB 650R 2022 é de R$ 47.350. Para a CBR 650R 2022, o preço é de R$ 49.750, com base o Distrito Federal e sem incluir despesas com frete ou seguro.

SUCESSO

Apresentadas no final de 2014, as Honda 650 desde então reproduzem no mercado brasileiro o sucesso alcançado em todo mundo. Renovadas quatro anos atrás, quando receberam importantes atualizações técnicas no motor, na parte ciclística e no design, tal evolução resultou no surgimento da CB 650R Neo Sports Café, naked inspirada na “irmã” maior CB 1000R, e na esportiva CBR 650R, cujo estilo remete imediatamente à superesportiva CBR 1000RR-R Fireblade.

Acessíveis e versáteis, a dupla 650 é composta por motocicletas direcionadas a uma ampla gama de usuários, e capazes de atender tanto aos anseios de novatos quanto aos mais experientes.

O conceito Neo Sports Café aplicado à CB 650R valoriza as proporções compactas, e destaca o motor quatro cilindros em linha como forte elemento no design. Na versão 2022, a novidade principal é justamente o padrão cromático do motor, cuja base e o cabeçote agora são pintados em um tom de bronze, com o bloco dos cilindros permanecendo em preto.

Leve e ágil, a CBR 650R se vale de uma nova e sofisticada suspensão dianteira tipo invertido SHOWA, que recebe a tecnologia do “Showa - Separate Funcion Big Piston Forks (SFF-BP)”. O chamado “Big Piston” é cerca de três vezes e meio maior que o sistema anterior, e proporciona melhor amortecimento com menos pressão de óleo. Segundo a Honda, isso resulta em uma resposta mais rápida e uma ação mais suave para melhor dirigibilidade e ciclística.

A naked CB 650R Neo Sports Café tem motor tetracilíndrico DOHC com câmbio de 6 marchas Crédito: Honda/Divulgação

A modernidade da iluminação full-led do grupo óptico dianteiro circular, característico do estilo Neo Sports Café, faz par com o painel “black out” de LCD, que traz indicador de marchas e luz-alerta “shift-up”, avisando o momento ideal para troca de marchas. A posição de pilotagem agressiva é exaltada pelo guidão de alumínio cônico e pelas pedaleiras recuadas.

ESPORTIVA

Já na CBR 650R, o caráter esportivo traz o que se espera de uma moto com a sigla “CBR”. A agressividade das formas da carenagem é valorizada pelo grupo óptico duplo e pelas tomadas de ar. O banco em dois níveis termina em uma rabeta essencial, e os semiguidões fixados sob a mesa superior oferecem posicionamento coerente com a pilotagem esportiva.

Um vistoso painel “blackout” de LCD, com indicador de marchas e iluminação full-led acompanha a esportividade técnica determinada pela nova suspensão invertida Showa (antes, foi escrito todo em caixa alta) SFF-BP e frenagem com cálipers de fixação radial.

O chassi tubular de aço tipo Diamond das CB 650R e CBR 650R, em conjunto com as suspensões, responde pela maneabilidade superior dos modelos. A suspensão Showa SFF-BP (Separated Function Big Pistons Forks) é do tipo invertido. Na suspensão traseira, o conjunto mola-amortecedor regulável na pré-carga da mola em sete posições atua vinculado diretamente à balança da suspensão, que é assimétrica.

Honda CB 650R tem garantia de três anos, sem limite de quilometragem Crédito: Honda/Divulgação

O sistema de freios equipado com ABS de dois canais age nos discos dianteiros duplos tipo flutuante. Os cálipers de quatro pistões de fixação radial reduzem torções e favorecem maior sensibilidade e eficiência na frenagem. O disco traseiro tem cáliper de pinça simples.