BMW lança R 1250 GS e R 1250 GS Adventure nas versões Triple Black

Os modelos agregam um visual ainda mais esportivo e personalizado à linha GS. Crédito: BMW/Divulgação

A BMW apresentou no Brasil as versões Triple Black dos modelos R 1250 GS e R 1250 GS Adventure Triple Black. Com diversos detalhes em preto, os modelos agregam um visual ainda mais esportivo e personalizado à linha GS. Para tornar as Triple Black ainda mais exclusivas, ambas incorporam os pacotes de acabamento Option 719 Billet Pack Shadow I e II, opcionais em outras versões, que acrescentam itens feitos em Alumínio Billet ao acabamento da moto.

O motor boxer cilíndrico é o mesmo das versões originais. “A fábrica do BMW Group de Manaus proporciona flexibilidade para atender aos clientes com novos modelos e novas versões, de forma a consolidar nossa liderança no mercado premium. Traremos para o Brasil produtos de segmentos novos e de outros que já são tradicionais na BMW Motorrad, mas os quais ainda não atuamos no país. Também continuaremos a nos relacionar com nossos clientes de maneira próxima e personalizada”, explica Julian Mallea, diretor-geral da BMW Motorrad Brasil.

Os preços das novas versões partem de R$ 116.500 na R 1250 GS Triple Black e de R$ 131.500 na R 1250 GS Adventure Triple Black. As duas têm três anos de garantia de fábrica.

Dentre os equipamentos de série, os modelos trazem Modos de Pilotagem Pro, que oferecem máxima dinâmica de pilotagem e segurança em piso seco, molhado ou off-road, por meio de um simples botão. Crédito: BMW/Divulgação

O conceito de motocicletas GS surgiu no outono de 1980 no mercado europeu, quando a BMW Motorrad apresentou a R 80 GS, modelo projetado para uso fora-de-estrada sem comprometer a utilização diária e urbana. Mais de 1,3 milhão de unidades foram vendidas desde o lançamento. Já o numeral 719 do pacote de acabamento Option 719 é uma referência à divisão na fábrica do BMW Group em Berlim para produção de motocicletas onde eram fabricados os modelos especiais, com produção limitada.

Recentemente, a marca bávara resgatou o código para sua linha de acessórios de customização, trabalhando peças com detalhes usinados, pintados e muitas vezes feitos à mão. O acabamento Option 719 possibilita uma diferenciação dos demais modelos da linha. No caso da R 1250 GS Triple Black, carenagens dos espelhos, tampas de cabeçote e tampa lateral do motor conferem à motocicleta esse padrão de customização.

A R 1250 GS Triple Black e a R 1250 GS Adventure Triple Black são equipadas com um motor boxer bicilíndrico de quatro tempos com sistema variável de distribuição BMW Shift Cam com árvore de comando com abertura diferenciada das válvulas de admissão do motor. O propulsor conta com sistema de injeção eletrônica e gera 136 cavalos de potência a 7.750 rpm e 14,6 kgfm de torque máximo a 6.250 rpm. É acompanhado de câmbio de 6 velocidades com embreagem hidráulica multidisco, lubrificada a óleo. Segundo a BMW, esse conjunto traz um aumento de torque em combinação com mais suavidade de funcionamento e, ao mesmo tempo, alto desempenho.

O ajuste eletrônico de suspensão (D-ESA) regula automaticamente o amortecedor traseiro de acordo com as condições de pilotagem Crédito: BMW/Divulgação

Dentre os equipamentos de série, os modelos trazem Modos de Pilotagem Pro, que oferecem máxima dinâmica de pilotagem e segurança em piso seco, molhado ou off-road, por meio de um simples botão. O ajuste eletrônico de suspensão (D-ESA), que regula automaticamente o amortecedor traseiro de acordo com as condições de pilotagem, a preparação para GPS - permite instalar o BMW Navigator no campo de visão do condutor e controlar o sistema de navegação e funções de conectividade de maneira fácil por meio do Multi-Controler – e o Assistente de Troca de Marchas Pro – simplifica a tarefa do condutor ao permitir aumentar e reduzir marchas em praticamente qualquer situação e regime de motor sem recorrer ao acionamento do manete da embreagem.