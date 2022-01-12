Ducati lança nova DesertX, uma big trail com foco na aventura

O painel da DesertX é montado verticalmente para facilitar a leitura na pilotagem em pé e é nitidamente inspirado nas motocicletas de Rali. Crédito: Ducati/Divulgação

Com o lançamento da DesertX, a Ducati criou algo especial, nitidamente inspirado nas Cagiva campeãs do Rali Dakar no início dos anos 1980, com as cores da Lucky Strike. Nessa época, a Ducati fornecia os motores de 350 a 1.000 cc para a também italiana Cagiva. Assim, o design da DesertX é uma releitura contemporânea das motocicletas de Rali e Enduro daqueles tempos.

Os termos “estilo Dakariano” e “linhas das motos de Enduro” desse período, independentemente de como foram interpretados pelos designers do Centro de Estilo da Ducati, foram suficientes para criar uma moto impressionantemente focada no essencial e na robustez. Um desenho que pode ser uma tendência no segmento e com um pacote eletrônico muito moderno.

A big trail (definição para motos grandes, potentes, tecnológicas e cobiçadas) italiana conta com seis modos de pilotagem, além de quatro de entrega de potência. Pela primeira vez, uma motocicleta Ducati tem um modo “Rali”, mais os “Enduro”, “Sport”, “Touring”, “Urbano” e “Wet” (molhado). O “Enduro” se destina a ajudar os pilotos menos experientes no off-road, enquanto o “Rali” é para os mais agressivos na pilotagem na terra. O “Enduro” reduz a potência e aumenta a ajuda da eletrônica e o “Rali” libera potência total e reduz a intrusão da ajuda eletrônica.

O câmbio da DesertX conta com o sistema DQS (Ducati Quick Shift) bidirecional, que auxilia a troca de marchas sem a necessidade do uso da embreagem. Crédito: Ducati/Divulgação

Os quatro modos de potência, “Full”, “High”, “Medium” e “Low” ajustam a resposta do acelerador e a potência de saída e retomadas. Incluem também controles de tração e de wheelie, ajuste eletrônico de freio-motor e ABS, com três níveis de atuação e a função de antitravamento em curvas.

O motor é o tradicional dois cilindros em “L”, Testastretta, de 937 cc de capacidade, que gera 110 cavalos de potência (a 9.250 rpm) e 9 kgfm de torque (a 6.500 rpm). Já o câmbio da DesertX conta com o sistema DQS (Ducati Quick Shift) bidirecional, que auxilia a troca de marchas sem a necessidade do uso da embreagem. Todas as marchas até a quinta são mais curtas para trabalhar bem no fora-de-estrada e a sexta é “adequadamente longa” para manter a utilidade e economia em rodovias. Os freios são “modulados” para funcionar no off-road ou em condições de piso escorregadio, além de terem um sistema ABS inteligente. Toda a ciclística é ancorada pelo tradicional quadro em treliça.

O painel da DesertX é montado verticalmente para facilitar a leitura na pilotagem em pé e é nitidamente inspirado nas motocicletas de Rali. No display de TFT, de 5 polegadas, existe dois modos de visualização: “Padrão” e “Rali”, este projetado para facilitar a navegação, imitando a tela do tripmaster usada pelas motos de competição. Infelizmente, o GPS não faz parte do sistema. O opcional DMS (Ducati Multimedia System) emparelha com o smartphone, oferecendo navegação passo a passo.