Nova Tiger tem chassi leve e tecnologia ainda mais avançada

A nova geração apresenta uma silhueta mais fina e design compacto com posição em pé mais estreita Crédito: Triumph/Divulgação

A Triumph acaba de apresentar globalmente a sua nova linha Tiger 1200. Resultado de um dos projetos mais ambiciosos da história da Triumph, o novo modelo tem a pretensão de representar uma profunda transformação em desempenho e capacidade, tendo como objetivo proporcionar ao seu piloto tudo o que ele procura em uma motocicleta Adventure. A nova geração também apresenta uma silhueta muito mais fina e um design mais compacto com posição em pé mais estreita, o que facilita não apenas colocar os pés no chão, mas também mover-se durante a pilotagem.

No Brasil, a linha será lançada em 2022 em três modelos: Tiger 1200 GT Explorer, Tiger 1200 Rally Pro e Tiger 1200 Rally Explorer. Cada família de modelos foi projetada com um visual mais focado, com a GT oferecendo um estilo ainda mais voltado para a estrada, enquanto a família Rally traz mais postura off-road, em virtude da nova configuração de roda dianteira de 21 polegadas.

A nova geração é 25 quilos mais leve do que a Tiger anterior e 9 cavalos mais potente. Com seu novo motor triplo T-Plane, a inédita Tiger 1200 foi projetada com uma proposta pouquíssimo modesta: ser a motocicleta adventure de grande capacidade mais potente, ágil e manobrável do mundo.

A nova geração traz pela primeira vez duas novas opções de tanque de combustível com capacidade de 20 e de 30 litros, nas versões Explorer. Com base nos pontos fortes da geração anterior, incluindo sua configuração prática de acionamento de eixo e seu grande conforto em longas distâncias, além da plataforma de motor triplo bem adaptada ao turismo, a Tiger apresenta uma nova geração do motor de três cilindros T-Plane, chassi leve e tecnologia avançada.

O novo design facilita não apenas colocar os pés no chão, mas também mover-se durante a pilotagem Crédito: Triumph/Divulgação

Com nomes inéditos para refletir seus novos recursos, cada modelo Tiger 1200 está agora mais personalizado e focado para adequar-se às aventuras desejadas por diferentes pilotos. A nova GT, voltada para as estradas, vem com rodas fundidas de 19 polegadas na dianteira e 18 polegadas na traseira, além da inédita suspensão semiativa Showa, ajustada para proporcionar a pilotagem adventure otimizada na estrada.

Já a Tiger 1200 Rally Pro traz, pela primeira vez, uma configuração exclusiva de rodas raiadas sem câmara com 21 polegadas na dianteira e 18 polegadas na traseira e suspensão semiativa Showa com curso ainda mais longo, ajustada para proporcionar uma boa pilotagem em todos os terrenos - seja nas estradas ou no off-road. Completando a nova linha, a Triumph apresenta, pela primeira vez, uma Tiger equipada com tanque de combustível de 30 litros na Rally Explorer. É a única moto adventure com rodas fundidas e tanque com essa capacidade na categoria.

Ela conta, ainda, com o novo sistema de Radar de Ponto Cego. Os freios Brembo Stylema são instalados em todos os modelos da Tiger 1200, e os pneus Metzeler Tourance são colocados em todas GT, enquanto as Rally apresentam pneus Metzeler Karoo Street, para adequação a todos os terrenos. Para o off-road avançado, o Michelin Anakee Wild é a opção indicada.

No Brasil, a nova geração contará com três anos de garantia e um intervalo de revisão, de 16 mil quilômetros ou 12 meses. Crédito: Triumph/Divulgação

A nova Tiger 1200 vem equipada com o novo motor de três cilindros T-Plane. Em comparação com o propulsor da geração anterior, tudo é novo, incluindo diâmetro e curso, virabrequim, cabeçote do cilindro, caixa de engrenagens, embreagem, eixo de balanceador e caixa de diferencial.

Segundo a fabricante, é um motor que tem a capacidade de redução de marchas de um dois cilindros, tornando o modelo apropriado para o uso off-road, combinado com os benefícios de desempenho de um motor triplo na potência máxima. Com 1.160 cc, o motor conta com 150 cavalos de potência (a 9 mil rpm). São 9 cavalos acima da geração anterior. O torque também está superior ao da geração anterior, com 13,25 kgfm de torque (a 7 mil rpm) – 0,81 kgfm acima do anterior.

De acordo com a Triumph, seu intervalo de acionamento não uniforme proporciona bons comando e capacidade na extremidade inferior, combinados com a forte potência do motor triplo e a entrega de torque em todas as faixas de rotações. Somando-se a isso, o novo escapamento assegura a entrega do ronco típico de um autêntico motor triplo da Triumph.

A nova geração traz pela primeira vez duas novas opções de tanque de combustível com capacidade de 20 e de 30 litros Crédito: Triumph/Divulgação

No Brasil, a nova geração da Tiger 1200 contará com três anos de garantia e um inovador intervalo de revisão, de 16 mil quilômetros ou 12 meses. Para maiores informações e pré-venda, o consumidor pode acessar o site