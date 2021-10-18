Honda lança linha 2022 da XRE 190 ABS com cores e grafismos renovados

Em 2021, a XRE 190 é a décima primeira motocicleta mais vendida no Brasil, com 16.602 unidades emplacadas de janeiro a setembro. Crédito: Honda/Divulgação

A Honda cultiva uma tradição de oferecer motocicletas versáteis, para uma ampla variedade de usos. As da categoria trail se destacam nesse contexto, e dos portões da fábrica de Manaus, no Amazonas, saíram modelos como a XL 250R, a XL 125S, a família NX - 125, 150, 350 Sahara -, as NXR Bros e a XRE 300, cujo sucesso resultou no lançamento da “irmã” XRE 190, em meados de 2016.

Cinco anos após o seu lançamento, a porta de entrada da família XRE se mantém fiel ao conceito de trail aventureira e uma das motocicletas On-Off Road mais versáteis do line-up Honda no Brasil.

O equilíbrio entre performance, economia e robustez a coloca em posição estratégica, um degrau acima da NXR 160 Bros e um abaixo da XRE 300 ABS. Disponíveis na rede de concessionárias a partir de outubro, as Honda XRE 190 ABS modelo 2022 têm três anos de garantia sem limite de quilometragem, mais óleo Pro Honda grátis em sete revisões (o fornecimento gratuito do óleo é válido a partir da terceira revisão).

Cinco anos após o seu lançamento, a porta de entrada da família XRE se mantém fiel ao conceito de trail aventureira e uma das motocicletas On-Off Road mais versáteis do line-up Honda no Brasil. Crédito: Honda/Divulgação

O preço público sugerido, que não inclui despesas com frete ou seguro, é de R$ 16.650 para a XRE 190 ABS Adventure (cinza fosco) e de R$ 16.250 para a XRE 190 ABS (vermelho e azul perolizados). Em 2021, a XRE 190 é a décima primeira motocicleta mais vendida no Brasil, com 16.602 unidades emplacadas de janeiro a setembro.

Oferecidas em duas versões, ABS e a ABS Adventure, as XRE 190 ABS 2022 chegam com novos grafismos e esquema cromático renovado. A Adventure vem com uma nova cor fosco, cinza, com detalhes em vermelho e grafismos em preto. Na XRE 190 ABS, as novas tonalidades de vermelho e azul perolizados contam com grafismos renovados e ampliação das áreas em preto.

Na XRE 190 ABS, as novas tonalidades de vermelho e azul perolizados contam com grafismos renovados e ampliação das áreas em preto. Crédito: Honda/Divulgação

A habitual personalidade das XRE está presente nas carenagens laterais, cujo volume e formato favorecem o porte do modelo, destacada pelo característico “bico” sob o farol, elemento de design que identifica a família de aventureiras. Outras características relevantes no design da XRE 190 ABS são o painel totalmente digital, o banco em dois níveis, as alças laterais integradas ao bagageiro sobre a rabeta e a lanterna com lente dupla.

O sistema de injeção de combustível PGM-FI (Programmed Fuel Injection) Flex One permite o uso tanto de etanol quanto de gasolina, em qualquer proporção. Crédito: Honda/Divulgação

O motor OHC monocilíndrico arrefecido a ar da XRE 190 ABS permanece o mesmo. Deriva do motor das linhas CG e Bros, cuja capacidade cúbica foi elevada para equipar a XRE e exatos 184,4 cc mediante o aumento do diâmetro do pistão. O sistema de injeção de combustível PGM-FI (Programmed Fuel Injection) Flex One permite o uso tanto de etanol quanto de gasolina, em qualquer proporção. A potência máxima é de 16,4 cavalos com etanol e 16,3 cavalos com gasolina, sempre a 8.500 rpm. O torque máximo alcança 1,66 kgfm com etanol e 1,65 kgfm com gasolina, a 6 mil rpm. O câmbio é de 5 marchas.