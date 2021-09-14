BMW Motorrad apresenta nova motocicleta elétrica Concept CE 02

O novo modelo será lançado ao público em setembro no IAA 2021 Crédito: BMW Motorrad/Divulgação

A Bayerische Motoren Werke, expressão alemã que significa Fábrica de Motores da Baviera, mais conhecida pela sigla BMW, é uma fabricante de automóveis e motocicletas sediada em Munique, capital da Baviera, um Estado do sudeste da Alemanha. Não por acaso, a BMW Motorrad se sente literalmente “em casa” para revelar sua principal novidade do IAA 2021. O salão da mobilidade deste ano foi realizado na última semana pela primeira vez em Munique.

O evento foi palco para a estreia da Concept CE 02. Uma motocicleta que, segundo a marca, representa uma releitura da mobilidade urbana inteligente sobre rodas e pretende levar a estratégia de mobilidade elétrica para áreas urbanas a um novo patamar. Conforme a BMW Motorrad, o conceito de veículo elétrico não é uma motocicleta clássica nem uma scooter. Um detalhe curioso é que a Concept CE 02 reserva espaço para levar objetos na parte de baixo – é possível prender um skate e usá-lo como apoio para os pés.

A Concept CE 02 reserva espaço para levar objetos na parte de baixo, sendo possível prender um skate e usá-lo como apoio para os pés. Crédito: BMW Motorrad/Divulgação

Com um sistema de condução elétrico, design futurista e soluções inovadoras de conectividade, o conceito se propõe a combinar dupla funcionalidade (transporte e comunicações) em uma entrega única. Com 31 kW (42 cavalos), a Concept CE 02 tem potência suficiente para transmitir esportividade.

“À primeira vista, há pouco sobre a Concept CE 02 que seja tipicamente BMW Motorrad – é algo completamente novo. Queremos nos empenhar por algo novo e ser pioneiros – o que provamos ser capazes em vários projetos no passado. A Concept CE 02 apresenta novas proporções e formas modernas de mobilidade ‘single-track’ em um ambiente urbano. Além disso, queríamos alcançar um nível de inovação de design que não tínhamos antes nesse nível. O componente emocional era crucial, assim como a diversão de se dirigir ”, explica Edgar Heinrich, diretor de Design da BMW Motorrad.

O modelo possui sistemas de bateria e tecnologia de carregamento com rápida reposição de carga. Crédito: BMW Motorrad/Divulgação

De acordo com a fabricante, o modelo dispõe de sistemas sofisticados de bateria e tecnologia de carregamento que permitem uma autonomia de aproximadamente 130 quilômetros e rápida reposição de carga. O conceito apresenta ainda um display colorido de 10,25 polegadas, sistema de navegação e funções de conectividade.

Com as suas dimensões compactas, o modelo visa um novo público-alvo: pessoas com dezesseis anos ou mais, que nunca andaram de moto mas estão abertas a novas experiências, com tecnologia inteligente e, acima de tudo, combinando mobilidade com diversão. Pesando cerca de 120 quilos e com altura do acento em relação ao chão de 73 centímetros, o BMW Motorrad Concept CE 02 é um veículo leve e ideal para uso urbano. Em termos de design, a aparência geral revela o caráter inovador da Concept CE 02.

O BMW Motorrad Concept CE 02 é um veículo leve e ideal para uso urbano. Crédito: BMW Motorrad/Divulgação

“Queríamos desenvolver um veículo de duas rodas facilmente acessível para todos que desejam mobilidade e independência. Ele incorpora a liberdade juvenil e um espírito despreocupado – como um skate sobre duas rodas”, afirma Alexander Buckan, chefe de Design de Veículos da BMW Motorrad.