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Novo olhar!

Yamaha lança no Brasil a linha 2022 da naked Fazer FZ25 ABS

Com visual agressivo e esportivo, nova linha se inspira no design da MT e ganha mais equipamentos como o novo farol bifuncional com luzes baixa e alta em led

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 11:07

Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

06 ago 2021 às 11:07
yamaha
Com três opções de cores, a nova Yamaha Fazer FZ25 ABS chega ao mercado a partir da segunda quinzena de agosto, no valor de R$18.990. Crédito: Yamaha/Divulgação
A linha 2022 da Yamaha Fazer FZ25 ABS acaba de chegar às concessionárias brasileiras, com poucas novidades. A principal alteração foi a adoção de um novo conjunto óptico, que melhorou significativamente a eficiência da iluminação da pequena naked da Yamaha – e, consequentemente, aumentou a segurança do motociclista. O novo farol de última geração é bifuncional, com luzes baixa e alta projetadas em um único conjunto de leds.
O novo sistema ganhou ainda DRL – luz de rodagem diurna – em leds. A naked estará disponível a partir da segunda quinzena de agosto, com preço público sugerido de R$ 18.990, mais frete – um aumento de 4,4% na comparação com os R$ 18.190 cobrados pela versão anterior. Nos Estados de São Paulo e Paraíba, a legislação tributária eleva os preços dos veículos automotores em aproximadamente 3%.
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O farol, que já era de led, agora compõe um farol bifuncional de última geração. Crédito: Yamaha/Divulgação
O design da linha 2022 da Fazer 250 ficou mais radical com a remodelação da carenagem frontal, seguindo a nova identidade das motos da linha MT. Os novos grafismos e as novas cores reforçam seu visual agressivo e esportivo. A lanterna também usa leds. Outra mudança no modelo foi no punho esquerdo: o lampejador de farol ganhou um novo posicionamento, facilitando o acionamento durante a pilotagem.

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O painel é totalmente digital e com iluminação em leds. Nele, destaca-se os indicadores de consumo instantâneo e médio, importantes para quem busca economia. Outras funções disponíveis são o velocímetro, o hodômetro total e dois parciais (TRIP-1 e TRIP-2) e “Fuel Trip” (indica a quilometragem percorrida na reserva), relógio, tacômetro de fácil leitura e as luzes indicadoras de piscas, farol alto, neutro e alerta de motor e do sistema Blueflex.
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A moto tem 4 anos de garantia, e as concessionárias oferecem o programa de revisão com valores tabelados. Crédito: Yamaha/Divulgação
Não houve mudança na motorização, muito menos na ciclística da Fazer FZ25 ABS 2022. O monocilíndrico, de arrefecimento misto com o auxílio de um radiador de óleo tem a capacidade de 249,5 cm³ e utiliza duas válvulas acionadas por comando simples no cabeçote (SOHC - Single Over Head Camshaft). Quando abastecida com gasolina, a potência máxima gerada é de 21,3 cavalos com gasolina e 21,5 cavalos com etanol, ambos a 8 mil rpm. O torque é de 2,1 kgfm, tanto com etanol quanto com gasolina, a 6.500 giros. O câmbio tem 5 marchas.
O sistema de freios é composto por um disco de 282 milímetros e uma pinça de um pistão na frente e um disco de 220 milímetros e pinça de um pistão na traseira. O sistema de freios ABS é item de série. Com dez raios, as rodas em liga leve seguem a proposta visual da moto. O diâmetro de ambas é de 17 polegadas, enquanto a largura na dianteira é de 2,5 polegadas e na traseira, de 4 polegadas.

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Em 16 anos de mercado, mais de 390 mil unidades da Fazer 250 já foram vendidas. No acumulado do ano, de janeiro a julho, foram emplacadas cerca de 18 mil unidades da naked – média de 2.500 mensais. A Fazer FZ25 ABS 2022 conta com três opções de cores: azul metálico (Racing Blue), vermelho metálico (Magma Red), e preto fosco (Matt Black).
A moto tem quatro anos de garantia, e as concessionárias oferecem o programa de Revisão a Preço Fixo, com valores tabelados em todo o país. A vantagem é que o consumidor consegue se programar da primeira à sétima revisões e ainda ganha a mão de obra das duas primeiras. O pagamento pode ser parcelado em até seis vezes no cartão de crédito.

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