Harley-Davidson Sport Glide é puro conforto e versatilidade

Modelo traz diferenciais: a minicarenagem e as malas laterais, que podem ser retiradas para dar mais agilidade no trânsito urbano Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

A Harley-Davidson Sport Glide é um mix entre versatilidade, conforto e simplicidade. Pode ser usada no dia a dia como também se transformar em uma cruiser para viagens. Essa Harley traz diferenciais: a minicarenagem e as malas laterais, que podem ser retiradas para dar mais agilidade no trânsito urbano. Preços a partir de R$ 98.900 para a versão em preto brilhante.

Com 2,32 metros de comprimento e 317 quilos, a Harley-Davidson Sport Glide conta com o desempenho proporcionado pelo motor Milwaukee-Eight 107, 1.746 cm3, que oferece quase 15 kgfm de torque – a marca não declara a potência máxima de suas motos. Em termos de eletrônica embarcada, a Sport Glide conta apenas com piloto automático e sistema de freios ABS – com disco simples em ambas as rodas.

A moto tem uma bela identidade visual, com destaque para as rodas de alumínio fundido, chamadas de Mantis, e farol com iluminação de leds. A moto também conta com acabamentos em preto: tampa dos cabeçotes e ponteira do escape, além do chassi. É uma Harley que atrai um público mais jovem, entre homens e mulheres, juntamente por sua assinatura visual e versatilidade.

NAS CURVAS DE SANTOS

O dia começa ensolarado, com vento gelado e probabilidade de chuva no período da tarde. Então é hora de pegar a estrada – sentido Baixada Santista – com a Harley-Davidson Sport Glide. Na estrada, a minicarenagem protege o motociclista do vento frontal, peça que é presa na suspensão por abraçadeiras de engate rápido. Já no caso dos alforjes, as malas rígidas contam com uma trava interna e dois pontos de ancoragem. A capacidade combinada é de 25,5 litros, com chave. Dá para levar uma mochila, capa de chuva e outros objetos para um bate e fica de final semana. As três peças são “destacáveis”.

O que mais agrada na Softail é a ergonomia, traduzida pelo conforto sobre a moto Crédito: Dan Morel/Automotrix

Além dessa versatilidade, o que mais agrada na Softail é a ergonomia, traduzida pelo conforto sobre a moto. O piloto fica com os braços semiflexionados, cujas mãos se conectam com manoplas de boa empunhadura, aliado a um guidão largo, com 830 milímetros de uma extremidade a outra. O painel de instrumentos fica sobre o tanque de combustível e apresenta bom posicionamento e fácil visualização das informações, mesmo em dias ensolarados.

Para contribuir com a posição mais relaxada de pilotagem, pedaleiras avançadas e um assento que deixa o piloto bem encaixado e, consequentemente, jogando centro de gravidade lá para baixo. Porém, o banco do garupa é estreito, conta com pouca espuma e joga a pessoa para fora da moto em uma aceleração mais brusca. Um sissybar (apoio lombar) ajuda em muito a solucionar parte do incômodo e está disponível na vasta linha de acessórios da Harley.

A Harley-Davidson Sport Glide oferece um comportamento muito dócil. As repostas são bastante progressivas, sem sustos. Contudo, se for preciso de força para uma ultrapassagem, o tradicional V2 não nega sua origem e nada deve para a motos equipadas com o “irmão maior” de 114 polegadas cúbicas. Em uma subida mais íngreme, o ideal é baixar uma marcha e girar o acelerador. Não há freios combinados ou ABS em curvas, controle de tração ou partida em rampas, como adotado nas novas Touring. Dessa forma, a pilotagem fica mais “raiz”, mas ainda mantendo uma boa segurança. Acrescentam-se farol redondo, guidão largo, motor V2, câmbio de 6 marchas e muita força.

O painel de instrumentos fica sobre o tanque de combustível e apresenta bom posicionamento e fácil visualização das informações Crédito: Dan Morel/Automotrix