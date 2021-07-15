BMW Motorrad apresenta mundialmente a nova scooter elétrica CE 04

Nova scooter elétrica BMW Motorrad CE 04 tem velocidade máxima de 120 km/h. Crédito: BMW Motorrad/Divulgação

A BMW Motorrad apresentou na Alemanha a nova scooter elétrica CE 04, que integrará a sua linha de duas rodas no futuro próximo. Com propulsão design futurista e modernas soluções de conectividade, o modelo combina as funções de transporte e comunicação em uma nova proposta de mobilidade urbana pessoal, algo que reforça a estratégia de eletrificação global do BMW Group. Com uma potência máxima de 31kW (42 cavalos), a CE 04 tem a proposta de oferecer um motor potente para uma experiência de condução emocionante, sem emissões de ruídos ou poluentes. Segundo a engenharia da marca alemã, a “partida em semáforo”, de zero a 50 km/h, leva apenas 2,6 segundos. A velocidade máxima é de 120 km/h – o suficiente para permitir rodar não apenas nas cidades, mas também nas estradas principais e nos trechos de rodovias.

A CE 04 tem uma célula de bateria de 60,6Ah (8,9kWh), que pelos dados da fabricante podem proporcionar um alcance de cerca de 130 quilômetros. O suficiente para permitir andar sem emissões no dia a dia na cidade, em um ambiente urbano, e para passeios divertidos em distâncias menores, depois do trabalho ou no fim de semana. A BMW Motorrad afirma que utilizou tecnologias “emprestadas” dos automóveis da marca como parte do processo de desenvolvimento da scooter elétrica. O módulo de bateria de íons de lítio fabricado exclusivamente com energia verde é similar ao utilizado nos recém-apresentados iX e i4. Outros componentes para controlar o sistema de bateria de alta tensão também derivam do setor de automóveis de passageiros.

Nova scooter tem design futurista e modernas soluções de conectividade. Crédito: BMW Motorrad/Divulgação

De acordo com a BMW, o novo modelo recebeu atenção especial à qualidade e durabilidade das baterias, para garantir que o piloto seja capaz de fazer uso total do equipamento, mesmo após muitos anos de vida útil. São três modos de condução padrão – “Eco”, “Chuva” e “Estrada” –, para uso diário eficiente. Há ainda um modo de pilotagem “Dinâmico”, para quem aprecia maior esportividade e não está tão preocupado com o consumo de energia.

Obter o resfriamento ideal da bateria de alta tensão é um dos principais desafios tecnológicos dos veículos elétricos. Por um lado, é necessário evitar temperaturas excessivamente baixas devido ao fato de resultar em um enorme aumento na resistência interna das células, reduzindo assim a potência. Por outro lado, altas temperaturas devem ser evitadas, pois isso teria um impacto negativo na vida útil da alimentação elétrica. Na BMW CE 04, esse processo é feito por um sistema de refrigeração a ar. O calor é dissipado da bateria de alta tensão por meio de uma placa de resfriamento com aletas dispostas longitudinalmente na parte inferior do veículo.

Outra característica singular da CE 04 é que o compartimento para guardar o capacete é lateral e pode ser acessado enquanto o piloto estiver sentado. Crédito: BMW Motorrad/Divulgação