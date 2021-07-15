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Sem barulho e com emoção

BMW Motorrad apresenta mundialmente a nova scooter elétrica CE 04

Com uma potência máxima de 31kW (42 cavalos), o modelo tem a proposta de oferecer um motor potente para uma experiência de condução emocionante, sem emissões de ruídos ou poluentes

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 13:34

Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

15 jul 2021 às 13:34
Nova scooter elétrica BMW Motorrad CE 04
Nova scooter elétrica BMW Motorrad CE 04 tem velocidade máxima de 120 km/h. Crédito: BMW Motorrad/Divulgação
A BMW Motorrad apresentou na Alemanha a nova scooter elétrica CE 04, que integrará a sua linha de duas rodas no futuro próximo. Com propulsão design futurista e modernas soluções de conectividade, o modelo combina as funções de transporte e comunicação em uma nova proposta de mobilidade urbana pessoal, algo que reforça a estratégia de eletrificação global do BMW Group. Com uma potência máxima de 31kW (42 cavalos), a CE 04 tem a proposta de oferecer um motor potente para uma experiência de condução emocionante, sem emissões de ruídos ou poluentes. Segundo a engenharia da marca alemã, a “partida em semáforo”, de zero a 50 km/h, leva apenas 2,6 segundos. A velocidade máxima é de 120 km/h – o suficiente para permitir rodar não apenas nas cidades, mas também nas estradas principais e nos trechos de rodovias.
A CE 04 tem uma célula de bateria de 60,6Ah (8,9kWh), que pelos dados da fabricante podem proporcionar um alcance de cerca de 130 quilômetros. O suficiente para permitir andar sem emissões no dia a dia na cidade, em um ambiente urbano, e para passeios divertidos em distâncias menores, depois do trabalho ou no fim de semana. A BMW Motorrad afirma que utilizou tecnologias “emprestadas” dos automóveis da marca como parte do processo de desenvolvimento da scooter elétrica. O módulo de bateria de íons de lítio fabricado exclusivamente com energia verde é similar ao utilizado nos recém-apresentados iX e i4. Outros componentes para controlar o sistema de bateria de alta tensão também derivam do setor de automóveis de passageiros.
Nova scooter elétrica CE 04
Nova scooter tem design futurista e modernas soluções de conectividade. Crédito: BMW Motorrad/Divulgação
De acordo com a BMW, o novo modelo recebeu atenção especial à qualidade e durabilidade das baterias, para garantir que o piloto seja capaz de fazer uso total do equipamento, mesmo após muitos anos de vida útil. São três modos de condução padrão – “Eco”, “Chuva” e “Estrada” –, para uso diário eficiente. Há ainda um modo de pilotagem “Dinâmico”, para quem aprecia maior esportividade e não está tão preocupado com o consumo de energia.
Obter o resfriamento ideal da bateria de alta tensão é um dos principais desafios tecnológicos dos veículos elétricos. Por um lado, é necessário evitar temperaturas excessivamente baixas devido ao fato de resultar em um enorme aumento na resistência interna das células, reduzindo assim a potência. Por outro lado, altas temperaturas devem ser evitadas, pois isso teria um impacto negativo na vida útil da alimentação elétrica. Na BMW CE 04, esse processo é feito por um sistema de refrigeração a ar. O calor é dissipado da bateria de alta tensão por meio de uma placa de resfriamento com aletas dispostas longitudinalmente na parte inferior do veículo.
Nova scooter elétrica CE 04
Outra característica singular da CE 04 é que o compartimento para guardar o capacete é lateral e pode ser acessado enquanto o piloto estiver sentado. Crédito: BMW Motorrad/Divulgação
Além de possibilitar tempos de recarga curtos e tecnologia de carregamento baseada em sistemas automotivos, a CE 04 dispõe de suspensão direcionalmente estável com quadro principal tubular de uma peça, sistema de frenagem potente com ABS, tela colorida TFT de 10,25 polegadas com navegação integrada e ampla conectividade. A iluminação é totalmente em leds. Outra característica singular da nova scooter elétrica da BMW é que o compartimento para guardar o capacete é lateral e pode ser acessado enquanto o piloto estiver sentado.

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