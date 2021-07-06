Motocicleta, scooter ou motoneta: saiba como escolher a melhor opção

Motocicletas

Elas são simples de se pilotar, robustas e econômicas tanto no consumo de combustível quanto nas peças de manutenção – como pneus, corrente e lonas de freios, itens que se desgastam e devem ser substituídos com o decorrer do tempo ou uso. Outra vantagem da motoneta é a ausência do manete de embreagem, ou seja, o piloto não precisa se preocupar em apertar e soltar a embreagem nas trocas de marchas ou na hora da partida. Uma característica que reforça a popularidade das motonetas – como a Honda Biz – é o espaço embaixo do banco, onde cabe um capacete e outros objetos.

É um tipo de veículo que faz sucesso na Europa e na Ásia e, aos poucos, cai no gosto do brasileiro. Entre elas, as mais conhecidas no Brasil são a Yamaha NMax 160 e a Honda PCX 150, que oferecem uma série de itens de conforto e facilidade de pilotagem e baixo consumo de combustível. A maioria das scooters utiliza câmbio automático que dispensa o manete de embreagem e a troca de marchas. O piloto usa apenas a mão direita (para acelerar e pressionar o freio da frente) e a mão esquerda (para o freio traseiro). Muito espaço debaixo do banco e porta objetos, além da proteção para os pés, em caso de chuva, garantem conforto. As scooters tiveram origem nas “lambretas”, um veículo motorizado de duas rodas no qual o condutor coloca suas pernas para a frente de seu tronco, sobre uma plataforma, em vez de para os lados, como ocorre nas motocicletas.