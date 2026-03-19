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Nova Honda CBR1000RR-R Fireblade 2026 chega ao Brasil com 215cv e preço de R$ 189.174

Nova Honda CBR1000RR-R Fireblade 2026 chega ao Brasil com 215cv e preço de R$ 189.174

Superesportiva da marca japonesa recebe mudanças na entrega de potência, novo acerto de chassi e estreia a terceira geração da suspensão eletrônica Öhlins

Filipe Turini

Estagiário do Estúdio Gazeta / [email protected]

Publicado em 19 de março de 2026 às 07:00

 - Atualizado em 2 horas

CBR1000RR-R FIREBLADE SP
Atualização da superbike da Honda aposta em refinamentos no conjunto mecânico e eletrônico. Crédito: Divulgação/Honda

A Honda apresentou a CBR1000RR-R Fireblade SP 2026, atualização da sua principal motocicleta superesportiva, que chega ao Brasil com 215 cv de potência e uma série de mudanças voltadas ao controle da moto em altas velocidades. Entre os destaques estão a nova geração de suspensão eletrônica da Öhlins, revisões na entrega de potência do motor e alterações no chassi para melhorar a precisão em curvas.

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Embora a arquitetura básica da Fireblade atual tenha sido lançada em 2020, a marca voltou a trabalhar em pontos específicos da motocicleta que influenciam diretamente o comportamento na pilotagem. O objetivo foi ajustar a forma como a potência chega ao asfalto e aumentar a previsibilidade da moto em curvas rápidas e acelerações fortes.

CBR1000RR-R FIREBLADE SP
O modelo segue como a principal motocicleta superesportiva da Honda no mercado global. Crédito: Divulgação/Honda

Motor mantém 215 cv, mas muda forma de entregar potência

CBR1000RR-R FIREBLADE SP
A Fireblade mantém os 215 cv de potência, mas a Honda revisou a entrega de força em toda a faixa de rotação. Crédito: Divulgação/Honda

O motor continua sendo um quatro cilindros em linha de 1.000 cc, com 215 cv e 11,4 kgfm de torque, números que mantêm a Fireblade entre as superbikes mais potentes disponíveis em produção.

O trabalho da engenharia, porém, não se concentrou apenas na potência máxima. A principal mudança foi a revisão da forma como o motor entrega essa força, algo essencial em motos com mais de 200 cv.

Uma das novidades é o acelerador eletrônico Throttle By Wire com dois atuadores independentes. Na prática, isso permite controlar separadamente a abertura das borboletas de admissão dos cilindros, o que melhora a resposta do acelerador em saídas de curva e em acelerações parciais.

CBR1000RR-R FIREBLADE SP
O motor de quatro cilindros em linha entrega 215 cv e recebeu novo acerto para melhorar a resposta nas saídas de curva. Crédito: Divulgação/Honda

Esse tipo de solução é comum em motos de competição e busca tornar a potência mais previsível para o piloto, reduzindo reações bruscas do motor.

O conjunto mecânico também recebeu alterações como virabrequim mais leve, revisão do sincronismo das válvulas e relações de câmbio mais curtas, medidas que favorecem aceleração.

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O conjunto mecânico ganhou virabrequim mais leve e novas relações de câmbio para favorecer aceleração. Crédito: Divulgação/Honda

Eletrônica amplia controle sobre a moto

CBR1000RR-R FIREBLADE SP
A Fireblade utiliza uma IMU de seis eixos que monitora a dinâmica da moto e alimenta os sistemas eletrônicos. Crédito: Divulgação/Honda

Em motos desse nível de potência, grande parte do comportamento depende da eletrônica. A Fireblade 2026 utiliza uma IMU de seis eixos, responsável por monitorar inclinação, aceleração e rotação das rodas para alimentar os sistemas de assistência.

A partir dessas informações, o piloto pode configurar três modos de pilotagem, que alteram parâmetros como potência do motor, freio-motor, controle de empinada e atuação do controle de tração.

O sistema HSTC (Honda Selectable Torque Control) oferece nove níveis de intervenção. Quanto maior o nível, maior a interferência da eletrônica para evitar perda de tração da roda traseira.

CBR1000RR-R FIREBLADE SP
Três modos de pilotagem permitem ajustar parâmetros como potência, freio-motor e controle de tração. Crédito: Divulgação/Honda

Também fazem parte do pacote Launch Control, que limita a rotação do motor em largadas, e quickshifter, que permite trocas de marcha sem uso da embreagem.

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O pacote eletrônico inclui controle de tração com nove níveis, launch control e quickshifter de série. Crédito: Divulgação/Honda

Suspensão eletrônica de terceira geração estreia na moto

CBR1000RR-R FIREBLADE SP
A Fireblade SP 2026 estreia a terceira geração do sistema eletrônico de suspensão da Öhlins. Crédito: Divulgação/Honda

Um dos pontos mais relevantes da atualização está na suspensão. A Fireblade SP 2026 passa a usar a terceira geração do sistema eletrônico da Öhlins, chamado Smart Electronic Control. Segundo a fabricante, é a primeira moto de produção a utilizar essa evolução do sistema.

Na prática, o conjunto combina garfo invertido de 43 mm na dianteira e amortecedor traseiro TTX36, ambos controlados eletronicamente. Sensores monitoram o comportamento da moto e ajustam a suspensão conforme aceleração, frenagem ou inclinação.

Outra novidade é que o piloto pode regular a pré-carga das molas diretamente pelo painel da moto, algo incomum mesmo em modelos de alto desempenho.

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O conjunto utiliza garfo dianteiro de 43 mm e amortecedor traseiro TTX36 com controle eletrônico. Crédito: Divulgação/Honda

Chassi mais flexível busca melhorar sensação de aderência

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O chassi de alumínio recebeu ajustes para reduzir a rigidez lateral e melhorar a leitura de aderência dos pneus. Crédito: Divulgação/Honda

O chassi de alumínio também recebeu revisões estruturais. A Honda reduziu a rigidez lateral em cerca de 17%, mudança que pode parecer contraintuitiva, mas que segue uma tendência em motos de competição. Estruturas excessivamente rígidas dificultam a leitura do limite de aderência dos pneus. Ao permitir um pouco mais de flexibilidade, o piloto consegue sentir melhor o comportamento da moto em curvas.

A distância entre-eixos também foi reduzida em 5 mm, enquanto a distribuição de peso permanece próxima de 53% na dianteira e 47% na traseira.

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A distância entre-eixos foi reduzida em 5 mm para tornar a moto mais ágil em mudanças de direção. Crédito: Divulgação/Honda

Aerodinâmica e ergonomia também foram revistas

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As novas aletas aerodinâmicas aumentam a pressão sobre a roda dianteira em acelerações. Crédito: Divulgação/Honda

A carenagem ganhou novas aletas aerodinâmicas, posicionadas mais à frente. Elas aumentam a pressão aerodinâmica sobre a roda dianteira, ajudando a reduzir a tendência de empinar durante acelerações. Outra mudança está na posição de pilotagem. O guidão foi reposicionado 19 mm mais alto e 23 mm mais recuado, enquanto as pedaleiras ficaram 16 mm mais baixas, alterações que ampliam o controle do piloto sem comprometer a postura esportiva.

O painel TFT de 5 polegadas permanece totalmente personalizável e agora exibe informações adicionais durante o aquecimento do motor, limitando temporariamente o giro máximo.

CBR1000RR-R FIREBLADE SP
O painel TFT de 5 polegadas permite personalizar as informações exibidas ao piloto. Crédito: Divulgação/Honda

Preço

CBR1000RR-R FIREBLADE SP
O preço público sugerido da superbike é de R$ 189.174, sem incluir frete ou seguro. Crédito: Divulgação/Honda

A Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2026 já chegou às concessionárias brasileiras, com estreia em março. O preço público sugerido é de R$ 189.174, base São Paulo, sem incluir frete ou seguro. A marca oferece três anos de garantia sem limite de quilometragem, além de assistência durante o período.

Ficha técnica

CBR1000RR-R FIREBLADE SP
O conjunto técnico da CBR1000RR tecnologias derivadas das motos de competição da Honda. Crédito: Divulgação/Honda

Ficha técnica

Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2026

  • Motor quatro cilindros em linha
  • Potência máxima de 215 cv
  • Torque máximo de 11,4 kgf.m
  • Acelerador eletrônico Throttle By Wire com dois atuadores
  • Três modos de pilotagem (Riding Modes)
  • Controle de tração HSTC com nove níveis de ajuste
  • Controle de empinada ajustável
  • Launch Control com quatro níveis
  • Quickshifter de série
  • IMU de seis eixos
  • Chassi de alumínio tipo Diamond
  • Suspensão dianteira Öhlins NPX eletrônica de 43 mm
  • Suspensão traseira Öhlins TTX36 eletrônica
  • Pinças de freio Brembo Stylema R
  • Discos dianteiros de 330 mm
  • Cornering ABS com modos estrada e pista
  • Peso em ordem de marcha de 201 kg
  • Altura do assento de 832 mm
  • Tanque de combustível de 16,5 litros
  • Preço público sugerido: R$ 189.174

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