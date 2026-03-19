Superbike

Nova Honda CBR1000RR-R Fireblade 2026 chega ao Brasil com 215cv e preço de R$ 189.174

Superesportiva da marca japonesa recebe mudanças na entrega de potência, novo acerto de chassi e estreia a terceira geração da suspensão eletrônica Öhlins

Filipe Turini Estagiário do Estúdio Gazeta / [email protected]

Publicado em 19 de março de 2026 às 07:00 - Atualizado em 2 horas

Atualização da superbike da Honda aposta em refinamentos no conjunto mecânico e eletrônico. Crédito: Divulgação/Honda

A Honda apresentou a CBR1000RR-R Fireblade SP 2026, atualização da sua principal motocicleta superesportiva, que chega ao Brasil com 215 cv de potência e uma série de mudanças voltadas ao controle da moto em altas velocidades. Entre os destaques estão a nova geração de suspensão eletrônica da Öhlins, revisões na entrega de potência do motor e alterações no chassi para melhorar a precisão em curvas.

Embora a arquitetura básica da Fireblade atual tenha sido lançada em 2020, a marca voltou a trabalhar em pontos específicos da motocicleta que influenciam diretamente o comportamento na pilotagem. O objetivo foi ajustar a forma como a potência chega ao asfalto e aumentar a previsibilidade da moto em curvas rápidas e acelerações fortes.

O modelo segue como a principal motocicleta superesportiva da Honda no mercado global. Crédito: Divulgação/Honda

Motor mantém 215 cv, mas muda forma de entregar potência

A Fireblade mantém os 215 cv de potência, mas a Honda revisou a entrega de força em toda a faixa de rotação. Crédito: Divulgação/Honda

O motor continua sendo um quatro cilindros em linha de 1.000 cc, com 215 cv e 11,4 kgfm de torque, números que mantêm a Fireblade entre as superbikes mais potentes disponíveis em produção.

O trabalho da engenharia, porém, não se concentrou apenas na potência máxima. A principal mudança foi a revisão da forma como o motor entrega essa força, algo essencial em motos com mais de 200 cv.

Uma das novidades é o acelerador eletrônico Throttle By Wire com dois atuadores independentes. Na prática, isso permite controlar separadamente a abertura das borboletas de admissão dos cilindros, o que melhora a resposta do acelerador em saídas de curva e em acelerações parciais.

O motor de quatro cilindros em linha entrega 215 cv e recebeu novo acerto para melhorar a resposta nas saídas de curva. Crédito: Divulgação/Honda

Esse tipo de solução é comum em motos de competição e busca tornar a potência mais previsível para o piloto, reduzindo reações bruscas do motor.

O conjunto mecânico também recebeu alterações como virabrequim mais leve, revisão do sincronismo das válvulas e relações de câmbio mais curtas, medidas que favorecem aceleração.

O conjunto mecânico ganhou virabrequim mais leve e novas relações de câmbio para favorecer aceleração. Crédito: Divulgação/Honda

Eletrônica amplia controle sobre a moto

A Fireblade utiliza uma IMU de seis eixos que monitora a dinâmica da moto e alimenta os sistemas eletrônicos. Crédito: Divulgação/Honda

Em motos desse nível de potência, grande parte do comportamento depende da eletrônica. A Fireblade 2026 utiliza uma IMU de seis eixos, responsável por monitorar inclinação, aceleração e rotação das rodas para alimentar os sistemas de assistência.

A partir dessas informações, o piloto pode configurar três modos de pilotagem, que alteram parâmetros como potência do motor, freio-motor, controle de empinada e atuação do controle de tração.

O sistema HSTC (Honda Selectable Torque Control) oferece nove níveis de intervenção. Quanto maior o nível, maior a interferência da eletrônica para evitar perda de tração da roda traseira.

Três modos de pilotagem permitem ajustar parâmetros como potência, freio-motor e controle de tração. Crédito: Divulgação/Honda

Também fazem parte do pacote Launch Control, que limita a rotação do motor em largadas, e quickshifter, que permite trocas de marcha sem uso da embreagem.

O pacote eletrônico inclui controle de tração com nove níveis, launch control e quickshifter de série. Crédito: Divulgação/Honda

Suspensão eletrônica de terceira geração estreia na moto

A Fireblade SP 2026 estreia a terceira geração do sistema eletrônico de suspensão da Öhlins. Crédito: Divulgação/Honda

Um dos pontos mais relevantes da atualização está na suspensão. A Fireblade SP 2026 passa a usar a terceira geração do sistema eletrônico da Öhlins, chamado Smart Electronic Control. Segundo a fabricante, é a primeira moto de produção a utilizar essa evolução do sistema.

Na prática, o conjunto combina garfo invertido de 43 mm na dianteira e amortecedor traseiro TTX36, ambos controlados eletronicamente. Sensores monitoram o comportamento da moto e ajustam a suspensão conforme aceleração, frenagem ou inclinação.

Outra novidade é que o piloto pode regular a pré-carga das molas diretamente pelo painel da moto, algo incomum mesmo em modelos de alto desempenho.

O conjunto utiliza garfo dianteiro de 43 mm e amortecedor traseiro TTX36 com controle eletrônico. Crédito: Divulgação/Honda

Chassi mais flexível busca melhorar sensação de aderência

O chassi de alumínio recebeu ajustes para reduzir a rigidez lateral e melhorar a leitura de aderência dos pneus. Crédito: Divulgação/Honda

O chassi de alumínio também recebeu revisões estruturais. A Honda reduziu a rigidez lateral em cerca de 17%, mudança que pode parecer contraintuitiva, mas que segue uma tendência em motos de competição. Estruturas excessivamente rígidas dificultam a leitura do limite de aderência dos pneus. Ao permitir um pouco mais de flexibilidade, o piloto consegue sentir melhor o comportamento da moto em curvas.

A distância entre-eixos também foi reduzida em 5 mm, enquanto a distribuição de peso permanece próxima de 53% na dianteira e 47% na traseira.

A distância entre-eixos foi reduzida em 5 mm para tornar a moto mais ágil em mudanças de direção. Crédito: Divulgação/Honda

Aerodinâmica e ergonomia também foram revistas

As novas aletas aerodinâmicas aumentam a pressão sobre a roda dianteira em acelerações. Crédito: Divulgação/Honda

A carenagem ganhou novas aletas aerodinâmicas, posicionadas mais à frente. Elas aumentam a pressão aerodinâmica sobre a roda dianteira, ajudando a reduzir a tendência de empinar durante acelerações. Outra mudança está na posição de pilotagem. O guidão foi reposicionado 19 mm mais alto e 23 mm mais recuado, enquanto as pedaleiras ficaram 16 mm mais baixas, alterações que ampliam o controle do piloto sem comprometer a postura esportiva.

O painel TFT de 5 polegadas permanece totalmente personalizável e agora exibe informações adicionais durante o aquecimento do motor, limitando temporariamente o giro máximo.

O painel TFT de 5 polegadas permite personalizar as informações exibidas ao piloto. Crédito: Divulgação/Honda

Preço

O preço público sugerido da superbike é de R$ 189.174, sem incluir frete ou seguro. Crédito: Divulgação/Honda

A Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2026 já chegou às concessionárias brasileiras, com estreia em março. O preço público sugerido é de R$ 189.174, base São Paulo, sem incluir frete ou seguro. A marca oferece três anos de garantia sem limite de quilometragem, além de assistência durante o período.

Ficha técnica

O conjunto técnico da CBR1000RR tecnologias derivadas das motos de competição da Honda. Crédito: Divulgação/Honda

Ficha técnica

Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2026

Motor quatro cilindros em linha

Potência máxima de 215 cv

Torque máximo de 11,4 kgf.m

Acelerador eletrônico Throttle By Wire com dois atuadores

Três modos de pilotagem (Riding Modes)

Controle de tração HSTC com nove níveis de ajuste

Controle de empinada ajustável

Launch Control com quatro níveis

Quickshifter de série

IMU de seis eixos

Chassi de alumínio tipo Diamond

Suspensão dianteira Öhlins NPX eletrônica de 43 mm

Suspensão traseira Öhlins TTX36 eletrônica

Pinças de freio Brembo Stylema R

Discos dianteiros de 330 mm

Cornering ABS com modos estrada e pista

Peso em ordem de marcha de 201 kg

Altura do assento de 832 mm

Tanque de combustível de 16,5 litros

Preço público sugerido: R$ 189.174

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