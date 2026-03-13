Honda lança a Elite 125 2027 apostando em novo jogo de cores e conectividade

Publicado em 13 de março de 2026 às 04:00
- Atualizado em 2 horas
Porta de entrada para o universo das scooters da Honda no Brasil, a Elite 125 chega à linha 2027 reafirmando seu papel estratégico no portfólio da marca. Mais do que praticidade e condução descomplicada – atributos que definem o segmento –, a Elite consolidou-se como referência em confiabilidade, eficiência e baixo custo de uso, acumulando mais de 175 mil unidades emplacadas desde sua estreia no mercado brasileiro, em 2018.
Amplamente renovada em 2024, quando passou à segunda geração com evolução técnica significativa, a scooter mantém, para 2027, a base mecânica que sustentou seu sucesso.
O conjunto incorpora motor monocilíndrico de quatro tempos, OHC, arrefecido a ar, com 123,9 cm³, equipado com a tecnologia eSP (Enhanced Smart Power) e sistema Idling Stop – recurso de economia de combustível que desliga automaticamente o motor após três segundos em marcha lenta (como em semáforos), religando-o instantaneamente ao acelerar.
Presente em scooters como PCX, ADV e Elite, o sistema reduz emissões e o consumo de combustível em até 7%, operando apenas quando o propulsor atinge a temperatura ideal. Na Elite, são 8,2 cavalos de potência e 1,06 kgfm de torque, alimentados por injeção eletrônica PGM-FI e associados à transmissão automática V-Matic (CVT).
Uma das principais novidades da linha 2027 é a adoção de uma porta USB-C posicionada ao lado do porta-luvas, no escudo frontal esquerdo. O recurso atende à crescente demanda por conectividade no uso urbano, permitindo manter o smartphone carregado durante a navegação ou no deslocamento diário.
Outro destaque está na ampliação da paleta de cores. Passam a ser quatro opções inéditas: Mat Midnight Purple (roxo fosco), Mat Cynos Gray Metallic (cinza metálico), Pearl Stark Gray (cinza perolizado) e Pearl Royalty Red (vermelho metálico), agregando apelo visual a um modelo tradicionalmente focado na funcionalidade.
Na parte ciclística, a Elite 125 mantém o chassi “underbone” de aço, suspensão dianteira telescópica com 90 milímetros de curso e traseira monoamortecida, com regulagem na carga da mola e 70 milímetros de curso. As rodas seguem com aro 12 na dianteira, equipada com freio a disco, e aro 10 na traseira, com freio a tambor. A frenagem conta com sistema CBS (Combined Brake System).
O pacote de praticidade é um dos diferenciais da Elite 125. O painel de LCD Blackout reúne velocímetro, nível de combustível, hodômetro, voltímetro, relógio, indicador Eco e dados de consumo. O compartimento sob o assento oferece 19,7 litros de capacidade, suficiente para um capacete tipo Jet. Há ainda bocal de combustível externo, freio de estacionamento, cavaletes central e lateral, pedaleiras escamoteáveis e alças laterais para o garupa. Itens como “shutter key”, tecla dupla para abertura do banco e do reservatório, comando para desativação do Idling Stop e farol em LED reforçam o conjunto voltado ao uso cotidiano.
A Elite 125 linha 2027 estará disponível na rede de concessionárias a partir deste mês, com preço público sugerido de R$ 14.300 (com base na cidade de São Paulo). A garantia é de três anos, sem limite de quilometragem, com fornecimento gratuito de óleo Pro Honda em sete revisões.
Em um mercado cada vez mais competitivo no segmento de scooters urbanas, a Elite 125 reafirma seu posicionamento como alternativa racional e eficiente para quem busca mobilidade individual com economia, tecnologia embarcada e respaldo de uma marca consolidada, líder do mercado brasileiro, com participação média de 75% nos últimos anos.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o