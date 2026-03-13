Oportunidade

Dia do Consumidor movimenta concessionárias do ES com descontos de até R$ 58 mil e taxa zero

Entre as ofertas estão bônus de até R$ 40 mil na avaliação do seminovo, IPVA grátis e carência no pagamento para atrair quem quer comprar carro ou moto

Publicado em 13 de março de 2026 às 01:58 - Atualizado em 2 horas

A linha da Nissan Frontier tem descontos de até 58 mil Crédito: Nissan/Divulgação

O Dia do Consumidor é no domingo (15), mas as concessionárias do Espírito Santo vão “adiantar” a data, com ofertas e oportunidades para quem está pensando em comprar ou trocar de carro e moto. Os descontos chegam a R$ 58 mil, como é o caso da linha Frontier na Kobe Nissan. Já a Vitoriawagen e a Tai Motors focam em condições de taxa zero e bônus generosos para modelos líderes de vendas, como o Nivus, T-Cross e a linha Creta.

Os bônus de valorização de veículos seminovos surgem como outro diferencial para quem vai trocar por um modelo zero quilômetro. Entre as oportunidades estão a BYD Vitória Motors e a Multicar Mitsubishi liderando o ranking, oferecendo aportes de até R$ 40 mil sobre a avaliação do usado. Já a Ducati Vitória vai além, permitindo que a moto seminova do cliente entre na troca por até 100% da Tabela Fipe.

No campo do financiamento, a “taxa zero” se tornou a regra em marcas como CVC Chevrolet, Volvo Vitória e BMW, com prazos que chegam a 36 ou até 60 meses, como no caso da Prime Omoda & Jaecoo. A flexibilidade também aparece na Orvel Renault e Peugeot, que trazem carências estendidas e bônus específicos para produtores rurais e CNPJ. No segmento de duas rodas, Moto Vena, Royal Enfield e Bajaj facilitam o acesso com emplacamento grátis e planos sem juros no cartão de crédito.

Para completar o pacote de oportunidades, as isenções de custos indiretos são o destaque da Kobe Nissan e da Triumph, que oferecem IPVA grátis para diversos modelos. Já no pós-venda, empresas como Luvep e Contauto Auto Center aproveitam a data para oferecer descontos de até 40% em peças e serviços.

Veja abaixo todas as principais oportunidades apuradas neste Dia do Consumidor. A lista reúne desde modelos compactos e utilitários até motocicletas e veículos premium, com condições válidas por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques. Confira os destaques oferecidos por cada empresa:

Ducati Vitória

A Ducati multistrada V4S tem taxa 0% para financiamento em 24X e emplacamento total grátis Crédito: Divulgação

Ducati Multistrada V4 Rally e V4s: taxa 0% para financiamento em 24X e emplacamento total grátis (somente nesta sexta, 13/03, e sábado, 14/03).

taxa 0% para financiamento em 24X e emplacamento total grátis (somente nesta sexta, 13/03, e sábado, 14/03). Ducati DesertX: 5 anos de garantia e a big trail seminova pode entrar na troca por até 100% da tabela Fipe.

5 anos de garantia e a big trail seminova pode entrar na troca por até 100% da tabela Fipe. Ducati Panigale V4S 2024: condição de financiamento com taxa 0%.

Ducati Multistrada V4: 0% de entrada mais taxa de 0% para pagamento em até 12 parcelas.

0% de entrada mais taxa de 0% para pagamento em até 12 parcelas. Boutique oficial: 15% de desconto em toda a linha com parcelamento em até 10X sem juros.

Bajaj

Bajaj N150, NS160, NS200, NS400 e D400: toda a linha com IPVA grátis.

toda a linha com IPVA grátis. Bajaj Dominar 250: emplacamento total grátis para unidades em estoque.

Zeekr Vitória

Zeekr X tem voucher de R$ 50.000 Crédito: Zeekr/Divulgação

Zeekr X: voucher de R$ 50.000 para a negociação.

voucher de R$ 50.000 para a negociação. Zeekr 001: financiamento com taxa 0% em até 36X.

Triumph Vitória

Triumph Scrambler 400XC: IPVA grátis, primeira parcela apenas em junho e custo de R$ 100 para a 1ª e 2ª revisões.

Orvel Citroën

Citroën Basalt tem preços partindo de R$ 95.690 Crédito: Divulgação

Citroën Aircross Shine 26/26: de R$ 154.490 por R$ 129.790 (com usado na troca) e taxa de 0,99% com 50% de entrada em 24X.

de R$ 154.490 por R$ 129.790 (com usado na troca) e taxa de 0,99% com 50% de entrada em 24X. Citroën Aircross XTR Shine 26/26: de R$ 156.490 por R$ 132.790 (com usado na troca) e taxa de 0,99%.

de R$ 156.490 por R$ 132.790 (com usado na troca) e taxa de 0,99%. Citroën Basalt Feel MT 26/26: preço promocional de R$ 95.690 com usado na troca.

preço promocional de R$ 95.690 com usado na troca. Citroën Basalt Dark 26/26: preço promocional de R$ 117.690 com usado na troca e IPVA grátis.

preço promocional de R$ 117.690 com usado na troca e IPVA grátis. Citroën C3 Feel 25/26: preço de R$ 86.990 com bônus de R$ 2.000 no usado, emplacamento total grátis e financiamento em até 72X.

preço de R$ 86.990 com bônus de R$ 2.000 no usado, emplacamento total grátis e financiamento em até 72X. Citroën C3 Live Pack 25/26: R$ 84.990 com bônus de R$ 2.000 no usado, emplacamento total grátis e financiamento em até 72X.

Orvel Peugeot

Peugeot 2008 Active 25/26: por R$ 124.990 (com usado na troca) + R$ 3.000 bônus consórcio + R$ 2.000 bônus Lions e emplacamento total grátis.

por R$ 124.990 (com usado na troca) + R$ 3.000 bônus consórcio + R$ 2.000 bônus Lions e emplacamento total grátis. Peugeot 2008 GT 25/26: por R$ 149.990 (com usado na troca) + R$ 3.000 bônus consórcio + R$ 2.000 bônus Lions e emplacamento total grátis.

por R$ 149.990 (com usado na troca) + R$ 3.000 bônus consórcio + R$ 2.000 bônus Lions e emplacamento total grátis. Peugeot 208 GT híbrido 25/26 (branco pérola): por R$ 124.990 (com usado na troca) + R$ 3.000 bônus consórcio + R$ 2.000 bônus Lions e emplacamento total grátis.

por R$ 124.990 (com usado na troca) + R$ 3.000 bônus consórcio + R$ 2.000 bônus Lions e emplacamento total grátis. Peugeot 208 GT 26/26: de R$ 138.990 por R$ 128.990 com taxa de 0,99% (50% de entrada e saldo em 24X).

de R$ 138.990 por R$ 128.990 com taxa de 0,99% (50% de entrada e saldo em 24X). Peugeot 208 Style 26/26: de R$ 106.990 por R$ 87.990 (exclusivo para CNPJ e produtores rurais).

de R$ 106.990 por R$ 87.990 (exclusivo para CNPJ e produtores rurais). Peugeot 208 Allure 26/26: de R$ 126.990 por R$ 112.990 (exclusivo para CNPJ e produtores rurais).

Orvel Seminovos

40% de entrada mais 12X de R$499 esrestante até 48 parcelas ou primeira prestação só depois de 120 dias.

Orvel Renault

Renault Boreal tem bônus para a versão Techno Crédito: Rodolfo Bührer/Renault Divulgação

Renault Boreal Techno 25/26: bônus de R$ 20.000 mais taxa 0% em 30 prestações.

bônus de R$ 20.000 mais taxa 0% em 30 prestações. Renault Kardian Techno 25/25: bônus de até R$ 20.000 no usado na troca e taxa zero em 10X.

bônus de até R$ 20.000 no usado na troca e taxa zero em 10X. Renault Kwid Zen: bônus de até R$ 8.000 com taxa de 0,2% em 60X (entrada de 50%).

Orvel Jetour

Jetour T2: a partir de R$ 289.900 com opção de taxa zero ou supervalorização do seminovo.

a partir de R$ 289.900 com opção de taxa zero ou supervalorização do seminovo. Jetour T1: a partir de R$ 249.900 com opção de taxa zero ou supervalorização do seminovo.

a partir de R$ 249.900 com opção de taxa zero ou supervalorização do seminovo. Jetour S06: a partir de R$ 199.900 com opção de taxa zero ou supervalorização do seminovo.

Kobe Nissan

Nissan Frontier Platinum e PRO-4X 2026: de R$ 317.990 por R$ 259.990 (desconto de R$ 58 mil).

de R$ 317.990 por R$ 259.990 (desconto de R$ 58 mil). Nissan Kait 2026: primeira parcela somente em julho, taxa zero em 36X e IPVA grátis.

primeira parcela somente em julho, taxa zero em 36X e IPVA grátis. Nissan Versa Exclusive 2026: de R$ 146.990 por R$ 129.990 (desconto de R$ 17 mil no usado) e taxa zero.

de R$ 146.990 por R$ 129.990 (desconto de R$ 17 mil no usado) e taxa zero. Nissan Versa Sense 2026: valores a partir de R$ 106.990.

valores a partir de R$ 106.990. Nissan Sentra Advance 2026: de R$ 174.990 por R$ 149.990 (desconto de R$ 25 mil no usado) e taxa zero.

de R$ 174.990 por R$ 149.990 (desconto de R$ 25 mil no usado) e taxa zero. Nissan Kicks Advance 2026: taxa zero, IPVA grátis, tabela Fipe no usado e primeira parcela para julho.

Versões do Nissan Kait também têm oportunidades voltadas para PCD Crédito: Nissan/Divulgação

Ofertas para PCD

Nissan Kait Active PCD 2026: a partir de R$ 102.590 com isenção de IPI e ICMS.

a partir de R$ 102.590 com isenção de IPI e ICMS. Nissan Kait Sense PCD 2026: a partir de R$ 108.990 com isenção de IPI.

a partir de R$ 108.990 com isenção de IPI. Nissan Kicks Sense PCD 2026: a partir de R$ 134.590 com isenção de IPI.

a partir de R$ 134.590 com isenção de IPI. Nissan Versa Sense 2026 PCD: a partir de R$ 89.990, com isenção de IPI e ICMS.

Multicar Mitsubishi

Mitsubishi Triton 2026: a partir de R$ 265.590 com bônus de até R$ 30.000 no usado, ou seguro grátis por 1 ano, ou saldo em 24X sem juros.

a partir de R$ 265.590 com bônus de até R$ 30.000 no usado, ou seguro grátis por 1 ano, ou saldo em 24X sem juros. Mitsubishi Outlander 25/26: a partir de R$ 379.990 com supervalorização de até R$ 30.000 no usado ou entrada + 24X sem juros.

a partir de R$ 379.990 com supervalorização de até R$ 30.000 no usado ou entrada + 24X sem juros. Mitsubishi Eclipse Cross HPE 2026: taxa zero ou bônus de até R$ 10.000 na troca do usado.

taxa zero ou bônus de até R$ 10.000 na troca do usado. Mitsubishi Eclipse Cross Rush 2027: condição de entrada com primeira parcela apenas em 2028.

Royal Enfield Vitória

Royal Enfield Meteor 350 na nova cor Fireball Black Crédito: Royal/Divulgação

Royal Enfield Meteor 350 Fireball: de R$ 26.990 por R$ 24.990 (desconto de R$ 2.000) e emplacamento total grátis.

de R$ 26.990 por R$ 24.990 (desconto de R$ 2.000) e emplacamento total grátis. Royal Enfield Classic 350 Commando Sand: de R$ 25.990 por R$ 23.990 (desconto de R$ 2.000) e emplacamento total grátis.

de R$ 25.990 por R$ 23.990 (desconto de R$ 2.000) e emplacamento total grátis. Royal Enfield Shotgun 650 Sheet Metal Grey: a partir de R$ 33.990 com emplacamento total grátis.

a partir de R$ 33.990 com emplacamento total grátis. Royal Enfield Shotgun 650 Stencil White: a partir de R$ 34.990 com emplacamento total grátis.

a partir de R$ 34.990 com emplacamento total grátis. Royal Enfield Hunter 350: de R$ 20.990 por R$ 19.990.

Audi Center Vitória

Audi A5: 12X sem juros ou 24X com 0,79% ao mês e 60% de entrada.

Raviera Land Rover

Discovery sport SE r-dynamic Flex 250 Hp: 24X taxa zero e 60% de entrada.

Honda Shori

Até 14 de março (sábado) a concessionária oferece descontos de até 80% em acessórios genuínos Honda. A campanha é válida para veículos Honda de 2015 a 2026.

A promoção acontece com estoque limitado. A ação acontece em todas as lojas Honda Shori, nas cidades de Vitória, Vila Velha, Guarapari, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e Campos dos Goytacazes.

BYD Vitória Motors

BYD Dolphin Mini tem inanciamento com parcelas a partir de R$ 999. Crédito: BYD/Divulgação

BYD Tan 2025: a partir de R$ 426.800 com bônus de até R$ 40 mil no seminovo.

a partir de R$ 426.800 com bônus de até R$ 40 mil no seminovo. BYD Song Plus Premium 2026: a partir de R$ 299.800 com bônus de até R$ 40 mil.

a partir de R$ 299.800 com bônus de até R$ 40 mil. BYD Yuan Plus 2026: bônus de até R$ 30 mil na troca.

bônus de até R$ 30 mil na troca. BYD Yuan Pro 2026: bônus de até R$ 20 mil na troca.

bônus de até R$ 20 mil na troca. BYD Song Plus 2026: taxa zero e bônus de até R$ 20 mil.

taxa zero e bônus de até R$ 20 mil. BYD Dolphin GS 2026: taxa zero ou bônus de até R$ 15 mil no usado.

taxa zero ou bônus de até R$ 15 mil no usado. BYD Dolphin Mini GS 2026: financiamento com parcelas a partir de R$ 999.

financiamento com parcelas a partir de R$ 999. BYD King GS 2026: taxa zero ou bônus de até R$ 10 mil com pronta-entrega.

taxa zero ou bônus de até R$ 10 mil com pronta-entrega. BYD Song Pro GS 2026: taxa zero com parcelas a partir de R$ 2.360 ou bônus de até R$ 10 mil no usado.

taxa zero com parcelas a partir de R$ 2.360 ou bônus de até R$ 10 mil no usado. BYD Seal 2025: a partir de R$ 269.990 com taxa zero em 36 parcelas.

a partir de R$ 269.990 com taxa zero em 36 parcelas. BYD Shark 2025: picape híbrida com taxa zero em até 48 parcelas.

Motoristas de aplicativo: supervalorização do usado com bônus de até R$ 13 mil na troca pelo BYD Dolphin, nos dias 13/03 e 14/03.

Vitória Diesel

Consórcio para caminhões, ônibus e vans Sprinter: campanha vale durante o Mês do Consumidor (março) e prevê redução de 50% nas 12 primeiras parcelas para participantes que ingressarem nos grupos selecionados 18113, 18114 e 18316.

campanha vale durante o Mês do Consumidor (março) e prevê redução de 50% nas 12 primeiras parcelas para participantes que ingressarem nos grupos selecionados 18113, 18114 e 18316. A condição é válida para caminhões Mercedes-Benz zero quilômetro, ônibus Mercedes-Benz zero quilômetro, vans Sprinter zero quilômetro, além de peças e serviços.

Para garantir o benefício, o pagamento da primeira parcela deve ser efetuado até 31 de março de 2026.

Após os 12 primeiros meses, a diferença referente ao valor reduzido será diluída nas demais prestações do consórcio

BMW Vitória

BMW 320i Sport GP: R$ 329.950 com taxa 0% em 12 parcelas.

R$ 329.950 com taxa 0% em 12 parcelas. BMW X5: R$ 859.950 com taxa 0% em 12 parcelas.

R$ 859.950 com taxa 0% em 12 parcelas. Mini Cooper S 3P: R$ 269.990 com taxa de 0,99% em 24 parcelas.

BM Vitória Motorrad

BMW R1300GS Triple Black 25/26: de R$ 128.900 por R$ 122.900,00 + taxa de 0,69% em 24 vezes + bônus de R$ 6.000 na troca da moto seminova e 2 anos de rastreador gratuito.

de R$ 128.900 por R$ 122.900,00 + taxa de 0,69% em 24 vezes + bônus de R$ 6.000 na troca da moto seminova e 2 anos de rastreador gratuito. BMW R1300GS Option 719 25/25: de R$ 132.900 por R$ 115.900 + taxa de 0,69% em 24 vezes.

de R$ 132.900 por R$ 115.900 + taxa de 0,69% em 24 vezes. BMW F900GS Adventure 25/26: R$ 92.900 e taxa de 0,69% em até 24 vezes + R$ 6.000 de bônus na troca da moto seminova.

R$ 92.900 e taxa de 0,69% em até 24 vezes + R$ 6.000 de bônus na troca da moto seminova. Kit malas: de R$ 18.500 por R$9.990.

Volvo Vitória

Volvo EX30 a partir de R$ 239.950 Crédito: Volvo/Divulgação

Volvo EX30: a partir de R$ 239.950 com escolha entre bônus de R$ 20.000 no seminovo ou taxa zero em 30 parcelas.

a partir de R$ 239.950 com escolha entre bônus de R$ 20.000 no seminovo ou taxa zero em 30 parcelas. Volvo XC60 T8 Plus: a partir de R$ 459.950 com escolha entre bônus de R$ 20.000 no seminovo ou taxa zero em 18 parcelas.

MGB Harley-Davidson

Harley-Davidson Street Glide 2025: de R$ 190.600 por R$ 174.600 (desconto de R$ 14.000) e pronta entrega.

de R$ 190.600 por R$ 174.600 (desconto de R$ 14.000) e pronta entrega. Harley-Davidson Breakout: a partir de R$ 141.950 com bônus de R$ 9.000 na seminova e pronta entrega.

a partir de R$ 141.950 com bônus de R$ 9.000 na seminova e pronta entrega. Harley-Davidson Sportster S: a partir de R$ 129.700 com R$ 7.500 de bônus na moto e pronta entrega.

Foton Contauto

Tunland tem versões a partir de R$ 289.900 Crédito: Foton/Divulgação

Foton Tunland V7: a partir de R$ 289.900 com taxa 0,99% em até 18 parcelas e entrada de 50% de entrada. Quatro revisões gratuitas na compra da zero km.

a partir de R$ 289.900 com taxa 0,99% em até 18 parcelas e entrada de 50% de entrada. Quatro revisões gratuitas na compra da zero km. Foton Tunland V9: a partir de R$ 309.900 com taxa 0,99% em até 18 parcelas e entrada de 50% de entrada. Na compra do Foton 0km, ganhe 4 revisões gratuitas.

Contauto Pneus

Palheta dianteira (cada): R$ 29,90

R$ 29,90 Amortecedores: a partir de R$ 262,99

a partir de R$ 262,99 Pastilhas de freio: a partir de R$ 119,99

a partir de R$ 119,99 Pneus XBRI (para serviços realizados na loja): a partir de R$ 239,00 (no pix)

Contauto Multimarcas

Chevrolet Onix Plus 1.0 Turbo LT1 AT 2023: de R$ 81.900 por R$ 76.900.

de R$ 81.900 por R$ 76.900. Volkswagen Saveiro CS RB MPI 2023: de R$ 72.900 por R$ 67.900.

de R$ 72.900 por R$ 67.900. Fiat Argo Drive 1.0 23/24: de R$ 70.900 por R$ 66.900.

de R$ 70.900 por R$ 66.900. Fiat Mobi Trekking 1.0 MT 24/25: de R$ 70.000 por R$ 66.900.

Consórcio Contauto

Carro: carta de crédito de R$ 70.000 em 86X de R$ 1.008 ou carta de crédito de R$ 50.000 em 86X de R$ 720.

carta de crédito de R$ 70.000 em 86X de R$ 1.008 ou carta de crédito de R$ 50.000 em 86X de R$ 720. Moto: carta de crédito de R$ 80.000 em 86X de R$ 1.152 ou R$ 30.000 em 86X de R$ 432.

Moto Vena

Honda PCX 160 DLX 2026 tem emplacamento grátis Crédito: Divulgação/Honda

Honda PCX 160 DLX: R$ 22.850 (emplacada).

R$ 22.850 (emplacada). Honda NXR 160 BROS ABS: R$ 24.980 (emplacada)

Vitoriawagen

Volkswagen Nivus Highline: de R$ 172.190 por R$ 145.490 ou entrada mais 30X com taxa zero.

de R$ 172.190 por R$ 145.490 ou entrada mais 30X com taxa zero. Volkswagen T-Cross 200 TSI: de R$ 161.490 por R$ 137.990 na troca pelo usado ou taxa zero em 36X.

de R$ 161.490 por R$ 137.990 na troca pelo usado ou taxa zero em 36X. Volkswagen Tera MPI: financiamento com entrada reduzida e taxa de 0,99% em 48X.

financiamento com entrada reduzida e taxa de 0,99% em 48X. Volkswagen Polo Track: a partir de R$ 86.375 para usado na troca ou financiamento com taxa zero.

Tai Motors

Hyundai Creta na versão Confort tem bônus de até R$ 12 mil Crédito: Hyundai Creta 2025

Hyundai Creta Comfort: bônus de até R$ 12.000 com taxa zero.

bônus de até R$ 12.000 com taxa zero. Hyundai HB20 Limited MT: bônus de até R$ 8.000 com taxa zero.

bônus de até R$ 8.000 com taxa zero. Linha Hyundai: bônus de até R$ 20.000 na troca de um veículo usado por um modelo zero quilômetro.

CVC

Chevrolet Onix 1.0 MT: R$ 85.990 com financiamento com taxa zero.

R$ 85.990 com financiamento com taxa zero. Chevrolet Onix Premier: R$ 109.900 com financiamento com taxa zero.

R$ 109.900 com financiamento com taxa zero. Chevrolet Tracker Turbo AT: R$ 119.990 com financiamento com taxa zero.

R$ 119.990 com financiamento com taxa zero. Chevrolet Spark EUV 2026: valor R$ 144.990 com financiamento com taxa zero.

Prime Hyundai

Hyundai Creta Action 1.0 Turbo 26/27 (PCD): valor de R$ 104.750,57.

valor de R$ 104.750,57. Hyundai Kona Ultimate: bônus de valorização do carro usado de R$ 20.000.

Prime Caoa Chery

Tiggo 8 Pro tem oportunidades para as versões somente a combustão e híbrida Crédito: Caoa Chery/Divulgação

Caoa Chery Tiggo 7 e 8 Pro 25/26: financiamento com 40% de entrada e saldo em 48X, com a primeira parcela em até 120 dias.

financiamento com 40% de entrada e saldo em 48X, com a primeira parcela em até 120 dias. Caoa Chery Tiggo 8 Pro PHEV: financiamento com 40% de entrada e saldo em 48X, com a primeira parcela em até 120 dias. Emplacamento grátis.

Prime Omoda & Jaecoo

Jaecoo 7 tem taxa zero para as duas versões do modelo Crédito: Pedro Danthas

Jaecoo 7 (Luxury e Prestige): taxa zero em 60X.

taxa zero em 60X. Omoda E5, Omoda 5 e Omoda 7: taxas especiais.

Kia Plena

Kia Niro EX: valor de R$ 189.900.

Luvep

Caminhões Volvo (pós-venda): promoção Rota Certa de Peças e Serviços com descontos de até 40% com 2 anos de garantia.

