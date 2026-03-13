Dia do Consumidor movimenta concessionárias do ES com descontos de até R$ 58 mil e taxa zero

Publicado em 13 de março de 2026 às 01:58
- Atualizado em 2 horas
O Dia do Consumidor é no domingo (15), mas as concessionárias do Espírito Santo vão “adiantar” a data, com ofertas e oportunidades para quem está pensando em comprar ou trocar de carro e moto. Os descontos chegam a R$ 58 mil, como é o caso da linha Frontier na Kobe Nissan. Já a Vitoriawagen e a Tai Motors focam em condições de taxa zero e bônus generosos para modelos líderes de vendas, como o Nivus, T-Cross e a linha Creta.
Os bônus de valorização de veículos seminovos surgem como outro diferencial para quem vai trocar por um modelo zero quilômetro. Entre as oportunidades estão a BYD Vitória Motors e a Multicar Mitsubishi liderando o ranking, oferecendo aportes de até R$ 40 mil sobre a avaliação do usado. Já a Ducati Vitória vai além, permitindo que a moto seminova do cliente entre na troca por até 100% da Tabela Fipe.
No campo do financiamento, a “taxa zero” se tornou a regra em marcas como CVC Chevrolet, Volvo Vitória e BMW, com prazos que chegam a 36 ou até 60 meses, como no caso da Prime Omoda & Jaecoo. A flexibilidade também aparece na Orvel Renault e Peugeot, que trazem carências estendidas e bônus específicos para produtores rurais e CNPJ. No segmento de duas rodas, Moto Vena, Royal Enfield e Bajaj facilitam o acesso com emplacamento grátis e planos sem juros no cartão de crédito.
Para completar o pacote de oportunidades, as isenções de custos indiretos são o destaque da Kobe Nissan e da Triumph, que oferecem IPVA grátis para diversos modelos. Já no pós-venda, empresas como Luvep e Contauto Auto Center aproveitam a data para oferecer descontos de até 40% em peças e serviços.
Veja abaixo todas as principais oportunidades apuradas neste Dia do Consumidor. A lista reúne desde modelos compactos e utilitários até motocicletas e veículos premium, com condições válidas por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques. Confira os destaques oferecidos por cada empresa:
Ofertas para PCD
