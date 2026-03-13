Home
Dia do Consumidor movimenta concessionárias do ES com descontos de até R$ 58 mil e taxa zero

Entre as ofertas estão bônus de até R$ 40 mil na avaliação do seminovo, IPVA grátis e carência no pagamento para atrair quem quer comprar carro ou moto

Karine Nobre

[email protected]

Publicado em 13 de março de 2026 às 01:58

 - Atualizado em 2 horas

Nissan Frontier 2025
A linha da Nissan Frontier tem descontos de até 58 mil Crédito: Nissan/Divulgação

O Dia do Consumidor é no domingo (15), mas as concessionárias do Espírito Santo vão “adiantar” a data, com ofertas e oportunidades para quem está pensando em comprar ou trocar de carro e moto. Os descontos chegam a R$ 58 mil, como é o caso da linha Frontier na Kobe Nissan. Já a Vitoriawagen e a Tai Motors focam em condições de taxa zero e bônus generosos para modelos líderes de vendas, como o Nivus, T-Cross e a linha Creta.

Os bônus de valorização de veículos seminovos surgem como outro diferencial para quem vai trocar por um modelo zero quilômetro. Entre as oportunidades estão a BYD Vitória Motors e a Multicar Mitsubishi liderando o ranking, oferecendo aportes de até R$ 40 mil sobre a avaliação do usado. Já a Ducati Vitória vai além, permitindo que a moto seminova do cliente entre na troca por até 100% da Tabela Fipe.

No campo do financiamento, a “taxa zero” se tornou a regra em marcas como CVC Chevrolet, Volvo Vitória e BMW, com prazos que chegam a 36 ou até 60 meses, como no caso da Prime Omoda & Jaecoo. A flexibilidade também aparece na Orvel Renault e Peugeot, que trazem carências estendidas e bônus específicos para produtores rurais e CNPJ. No segmento de duas rodas, Moto Vena, Royal Enfield e Bajaj facilitam o acesso com emplacamento grátis e planos sem juros no cartão de crédito.

Para completar o pacote de oportunidades, as isenções de custos indiretos são o destaque da Kobe Nissan e da Triumph, que oferecem IPVA grátis para diversos modelos. Já no pós-venda, empresas como Luvep e Contauto Auto Center aproveitam a data para oferecer descontos de até 40% em peças e serviços.

Veja abaixo todas as principais oportunidades apuradas neste Dia do Consumidor. A lista reúne desde modelos compactos e utilitários até motocicletas e veículos premium, com condições válidas por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques. Confira os destaques oferecidos por cada empresa:

Ducati Vitória

A Ducati multistrada V4S
A Ducati multistrada V4S tem taxa 0% para financiamento em 24X e emplacamento total grátis Crédito: Divulgação

  • Ducati Multistrada V4 Rally e V4s: taxa 0% para financiamento em 24X e emplacamento total grátis (somente nesta sexta, 13/03, e sábado, 14/03).
  • Ducati DesertX: 5 anos de garantia e a big trail seminova pode entrar na troca por até 100% da tabela Fipe.
  • Ducati Panigale V4S 2024: condição de financiamento com taxa 0%.
  • Ducati Multistrada V4: 0% de entrada mais taxa de 0% para pagamento em até 12 parcelas.
  • Boutique oficial: 15% de desconto em toda a linha com parcelamento em até 10X sem juros.

Bajaj

  • Bajaj N150, NS160, NS200, NS400 e D400: toda a linha com IPVA grátis.
  • Bajaj Dominar 250: emplacamento total grátis para unidades em estoque.

Zeekr Vitória

Zeekr X 2025
Zeekr X tem voucher de R$ 50.000 Crédito: Zeekr/Divulgação

  • Zeekr X: voucher de R$ 50.000 para a negociação.
  • Zeekr 001: financiamento com taxa 0% em até 36X.

Triumph Vitória

  • Triumph Scrambler 400XC: IPVA grátis, primeira parcela apenas em junho e custo de R$ 100 para a 1ª e 2ª revisões.

Orvel Citroën

Gama Citroën Basalt 2026
Citroën Basalt tem preços partindo de  R$ 95.690 Crédito: Divulgação

  • Citroën Aircross Shine 26/26: de R$ 154.490 por R$ 129.790 (com usado na troca) e taxa de 0,99% com 50% de entrada em 24X.
  • Citroën Aircross XTR Shine 26/26: de R$ 156.490 por R$ 132.790 (com usado na troca) e taxa de 0,99%.
  • Citroën Basalt Feel MT 26/26: preço promocional de R$ 95.690 com usado na troca.
  • Citroën Basalt Dark 26/26: preço promocional de R$ 117.690 com usado na troca e IPVA grátis.
  • Citroën C3 Feel 25/26: preço de R$ 86.990 com bônus de R$ 2.000 no usado, emplacamento total grátis e financiamento em até 72X.
  • Citroën C3 Live Pack 25/26: R$ 84.990 com bônus de R$ 2.000 no usado, emplacamento total grátis e financiamento em até 72X.

Orvel Peugeot

  • Peugeot 2008 Active 25/26: por R$ 124.990 (com usado na troca) + R$ 3.000 bônus consórcio + R$ 2.000 bônus Lions e emplacamento total grátis.
  • Peugeot 2008 GT 25/26: por R$ 149.990 (com usado na troca)  + R$ 3.000 bônus consórcio + R$ 2.000 bônus Lions e emplacamento total grátis.
  • Peugeot 208 GT híbrido 25/26 (branco pérola): por R$ 124.990 (com usado na troca)  + R$ 3.000 bônus consórcio + R$ 2.000 bônus Lions e emplacamento total grátis.
  • Peugeot 208 GT 26/26: de R$ 138.990 por R$ 128.990 com taxa de 0,99% (50% de entrada e saldo em 24X).
  • Peugeot 208 Style 26/26: de R$ 106.990 por R$ 87.990 (exclusivo para CNPJ e produtores rurais).
  • Peugeot 208 Allure 26/26: de R$ 126.990 por R$ 112.990 (exclusivo para CNPJ e produtores rurais).

Orvel Seminovos

  • 40% de entrada mais 12X de R$499 esrestante até 48 parcelas ou primeira prestação só depois de 120 dias.

Orvel Renault

Teste do Renault Boreal Iconic
Renault Boreal tem bônus para a versão Techno Crédito: Rodolfo Bührer/Renault Divulgação

  • Renault Boreal Techno 25/26: bônus de R$ 20.000 mais taxa 0% em 30 prestações.
  • Renault Kardian Techno 25/25: bônus de até R$ 20.000 no usado na troca e taxa zero em 10X.
  • Renault Kwid Zen: bônus de até R$ 8.000 com taxa de 0,2% em 60X (entrada de 50%).

Orvel Jetour

  • Jetour T2: a partir de R$ 289.900 com opção de taxa zero ou supervalorização do seminovo.
  • Jetour T1: a partir de R$ 249.900 com opção de taxa zero ou supervalorização do seminovo.
  • Jetour S06: a partir de R$ 199.900 com opção de taxa zero ou supervalorização do seminovo.

Kobe Nissan

  • Nissan Frontier Platinum e PRO-4X 2026: de R$ 317.990 por R$ 259.990 (desconto de R$ 58 mil).
  • Nissan Kait 2026: primeira parcela somente em julho, taxa zero em 36X e IPVA grátis.
  • Nissan Versa Exclusive 2026: de R$ 146.990 por R$ 129.990 (desconto de R$ 17 mil no usado) e taxa zero.
  • Nissan Versa Sense 2026: valores a partir de R$ 106.990.
  • Nissan Sentra Advance 2026: de R$ 174.990 por R$ 149.990 (desconto de R$ 25 mil no usado) e taxa zero.
  • Nissan Kicks Advance 2026: taxa zero, IPVA grátis, tabela Fipe no usado e primeira parcela para julho.
Novas versões do Kait são baseadas nas versões Advance Plus (foto) e Sense Plus, mas com menos itens de série.
Versões do Nissan Kait também têm oportunidades voltadas para PCD Crédito: Nissan/Divulgação

Ofertas para PCD

  • Nissan Kait Active PCD 2026: a partir de R$ 102.590 com isenção de IPI e ICMS.
  • Nissan Kait Sense PCD 2026: a partir de R$ 108.990 com isenção de IPI.
  • Nissan Kicks Sense PCD 2026: a partir de R$ 134.590 com isenção de IPI.
  • Nissan Versa Sense 2026 PCD: a partir de R$ 89.990, com isenção de IPI e ICMS.

Multicar Mitsubishi

  • Mitsubishi Triton 2026: a partir de R$ 265.590 com bônus de até R$ 30.000 no usado, ou seguro grátis por 1 ano, ou saldo em 24X sem juros.
  • Mitsubishi Outlander 25/26: a partir de R$ 379.990 com supervalorização de até R$ 30.000 no usado ou entrada + 24X sem juros.
  • Mitsubishi Eclipse Cross HPE 2026: taxa zero ou bônus de até R$ 10.000 na troca do usado.
  • Mitsubishi Eclipse Cross Rush 2027: condição de entrada com primeira parcela apenas em 2028.

Royal Enfield Vitória

Royal Enfield Meteor 350 na nova cor Fireball Black
Royal Enfield Meteor 350 na nova cor Fireball Black Crédito: Royal/Divulgação

  • Royal Enfield Meteor 350 Fireball: de R$ 26.990 por R$ 24.990 (desconto de R$ 2.000) e emplacamento total grátis.
  • Royal Enfield Classic 350 Commando Sand: de R$ 25.990 por R$ 23.990 (desconto de R$ 2.000) e emplacamento total grátis.
  • Royal Enfield Shotgun 650 Sheet Metal Grey: a partir de R$ 33.990 com emplacamento total grátis.
  • Royal Enfield Shotgun 650 Stencil White: a partir de R$ 34.990 com emplacamento total grátis.
  • Royal Enfield Hunter 350: de R$ 20.990 por R$ 19.990.

Audi Center Vitória

  • Audi A5: 12X sem juros ou 24X com 0,79% ao mês e 60% de entrada.

Raviera Land Rover

  • Discovery sport SE r-dynamic Flex 250 Hp: 24X taxa zero e 60% de entrada.

Honda Shori

  • Até 14 de março (sábado) a concessionária oferece descontos de até 80% em acessórios genuínos Honda. A campanha é válida para veículos Honda de 2015 a 2026.
  • A promoção acontece com estoque limitado. A ação acontece em todas as lojas Honda Shori, nas cidades de Vitória, Vila Velha, Guarapari, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e Campos dos Goytacazes.

BYD Vitória Motors

BYD Dolphin Mini 2026
BYD Dolphin Mini tem inanciamento com parcelas a partir de R$ 999. Crédito: BYD/Divulgação

  • BYD Tan 2025: a partir de R$ 426.800 com bônus de até R$ 40 mil no seminovo.
  • BYD Song Plus Premium 2026: a partir de R$ 299.800 com bônus de até R$ 40 mil.
  • BYD Yuan Plus 2026: bônus de até R$ 30 mil na troca.
  • BYD Yuan Pro 2026: bônus de até R$ 20 mil na troca.
  • BYD Song Plus 2026: taxa zero e bônus de até R$ 20 mil.
  • BYD Dolphin GS 2026: taxa zero ou bônus de até R$ 15 mil no usado.
  • BYD Dolphin Mini GS 2026: financiamento com parcelas a partir de R$ 999.
  • BYD King GS 2026: taxa zero ou bônus de até R$ 10 mil com pronta-entrega.
  • BYD Song Pro GS 2026: taxa zero com parcelas a partir de R$ 2.360 ou bônus de até R$ 10 mil no usado.
  • BYD Seal 2025: a partir de R$ 269.990 com taxa zero em 36 parcelas.
  • BYD Shark 2025: picape híbrida com taxa zero em até 48 parcelas.
  • Motoristas de aplicativo: supervalorização do usado com bônus de até R$ 13 mil na troca pelo BYD Dolphin, nos dias 13/03 e 14/03.

Vitória Diesel

  • Consórcio para caminhões, ônibus e vans Sprinter: campanha vale durante o Mês do Consumidor (março) e prevê redução de 50% nas 12 primeiras parcelas para participantes que ingressarem nos grupos selecionados 18113, 18114 e 18316.
  • A condição é válida para caminhões Mercedes-Benz zero quilômetro, ônibus Mercedes-Benz zero quilômetro, vans Sprinter zero quilômetro, além de peças e serviços. 
  • Para garantir o benefício, o pagamento da primeira parcela deve ser efetuado até 31 de março de 2026. 
  • Após os 12 primeiros meses, a diferença referente ao valor reduzido será diluída nas demais prestações do consórcio

BMW Vitória

  • BMW 320i Sport GP: R$ 329.950 com taxa 0% em 12 parcelas.
  • BMW X5: R$ 859.950 com taxa 0% em 12 parcelas.
  • Mini Cooper S 3P: R$ 269.990 com taxa de 0,99% em 24 parcelas.

BM Vitória Motorrad

  • BMW R1300GS Triple Black 25/26: de R$ 128.900 por R$ 122.900,00 + taxa de 0,69% em 24 vezes + bônus de R$ 6.000 na troca da moto seminova e 2 anos de rastreador gratuito.
  • BMW R1300GS Option 719 25/25: de R$ 132.900 por R$ 115.900 + taxa de 0,69% em 24 vezes.
  • BMW F900GS Adventure 25/26: R$ 92.900 e taxa de 0,69% em até 24 vezes + R$ 6.000 de bônus na troca da moto seminova.
  • Kit malas: de R$ 18.500 por R$9.990.

Volvo Vitória

Volvo EX30
Volvo EX30 a partir de R$ 239.950 Crédito: Volvo/Divulgação

  • Volvo EX30: a partir de R$ 239.950 com escolha entre bônus de R$ 20.000 no seminovo ou taxa zero em 30 parcelas.
  • Volvo XC60 T8 Plus: a partir de R$ 459.950 com escolha entre bônus de R$ 20.000 no seminovo ou taxa zero em 18 parcelas.

MGB Harley-Davidson

  • Harley-Davidson Street Glide 2025: de R$ 190.600 por R$ 174.600 (desconto de R$ 14.000) e pronta entrega.
  • Harley-Davidson Breakout: a partir de R$ 141.950 com bônus de R$ 9.000 na seminova e pronta entrega.
  • Harley-Davidson Sportster S: a partir de R$ 129.700 com R$ 7.500 de bônus na moto e pronta entrega.

Foton Contauto

Foton Tunland
Tunland tem versões a partir de R$ 289.900 Crédito: Foton/Divulgação

  • Foton Tunland V7: a partir de R$ 289.900 com taxa 0,99% em até 18 parcelas e entrada de 50% de entrada. Quatro revisões gratuitas na compra da zero km.
  • Foton Tunland V9: a partir de R$ 309.900 com taxa 0,99% em até 18 parcelas e entrada de 50% de entrada. Na compra do Foton 0km, ganhe 4 revisões gratuitas.

Contauto Pneus

  • Palheta dianteira (cada): R$ 29,90
  • Amortecedores: a partir de R$ 262,99
  • Pastilhas de freio: a partir de R$ 119,99
  • Pneus XBRI (para serviços realizados na loja): a partir de R$ 239,00 (no pix)

Contauto Multimarcas

  • Chevrolet Onix Plus 1.0 Turbo LT1 AT 2023: de R$ 81.900 por R$ 76.900.
  • Volkswagen Saveiro CS RB MPI 2023: de R$ 72.900 por R$ 67.900.
  • Fiat Argo Drive 1.0 23/24: de R$ 70.900 por R$ 66.900.
  • Fiat Mobi Trekking 1.0 MT 24/25: de R$ 70.000 por R$ 66.900.

Consórcio Contauto

  • Carro: carta de crédito de R$ 70.000 em 86X de R$ 1.008 ou carta de crédito de R$ 50.000 em 86X de R$ 720.
  • Moto: carta de crédito de R$ 80.000 em 86X de R$ 1.152 ou R$ 30.000 em 86X de R$ 432.

Moto Vena

PCX 160 DLX 2026
Honda PCX 160 DLX 2026 tem emplacamento grátis Crédito: Divulgação/Honda

  • Honda PCX 160 DLX: R$ 22.850 (emplacada).
  • Honda NXR 160 BROS ABS:  R$ 24.980 (emplacada)

Vitoriawagen

  • Volkswagen Nivus Highline: de R$ 172.190 por R$ 145.490 ou entrada mais 30X com taxa zero.
  • Volkswagen T-Cross 200 TSI: de R$ 161.490 por R$ 137.990 na troca pelo usado ou taxa zero em 36X.
  • Volkswagen Tera MPI: financiamento com entrada reduzida e taxa de 0,99% em 48X.
  • Volkswagen Polo Track: a partir de R$ 86.375 para usado na troca ou financiamento com taxa zero.

Tai Motors

Hyundai Creta 2025
Hyundai Creta na versão Confort tem bônus de até R$ 12 mil Crédito: Hyundai Creta 2025

  • Hyundai Creta Comfort: bônus de até R$ 12.000 com taxa zero.
  • Hyundai HB20 Limited MT: bônus de até R$ 8.000 com taxa zero.
  • Linha Hyundai: bônus de até R$ 20.000 na troca de um veículo usado por um modelo zero quilômetro.

CVC

  • Chevrolet Onix 1.0 MT: R$ 85.990 com financiamento com taxa zero.
  • Chevrolet Onix Premier: R$ 109.900 com financiamento com taxa zero.
  • Chevrolet Tracker Turbo AT: R$ 119.990 com financiamento com taxa zero.
  • Chevrolet Spark EUV 2026: valor R$ 144.990 com financiamento com taxa zero.

Prime Hyundai

  • Hyundai Creta Action 1.0 Turbo 26/27 (PCD): valor de R$ 104.750,57.
  • Hyundai Kona Ultimate: bônus de valorização do carro usado de R$ 20.000.

Prime Caoa Chery

Tiggo 8 Pro Max Drive
Tiggo 8 Pro tem oportunidades para as versões somente a combustão e híbrida Crédito: Caoa Chery/Divulgação

  • Caoa Chery Tiggo 7 e 8 Pro 25/26: financiamento com 40% de entrada e saldo em 48X, com a primeira parcela em até 120 dias.
  • Caoa Chery Tiggo 8 Pro PHEV: financiamento com 40% de entrada e saldo em 48X, com a primeira parcela em até 120 dias. Emplacamento grátis.

Prime Omoda & Jaecoo

Jaecoo 7
Jaecoo 7 tem taxa zero para as duas versões do modelo Crédito: Pedro Danthas

  • Jaecoo 7 (Luxury e Prestige): taxa zero em 60X.
  • Omoda E5, Omoda 5 e Omoda 7: taxas especiais.

Kia Plena

  • Kia Niro EX: valor de R$ 189.900.

Luvep

  • Caminhões Volvo (pós-venda): promoção Rota Certa de Peças e Serviços com descontos de até 40% com 2 anos de garantia.

