Carros eletrificados dominam 95% dos emplacamentos de 'importados' em fevereiro

Abeifa soma 24.410 unidades licenciadas nos dois primeiros meses do ano, com avanço significativo sobre 2025 e alta de 39,1%

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 9 de março de 2026 às 16:36

 - Atualizado há uma hora

Modelos eletrificados são quase a totalidade dos carros emplacados das associadas da Abeifa Crédito: Divulgação

Os veículos elétricos têm se consolidado no interesse do brasileiro. Em fevereiro, o BYD Dolphin Mini apareceu pela primeira vez no topo do pódio dos carros mais vendidos no varejo, marcando um fato inédito. Essa movimentação também tem sido verificada junto às nove marcas afiliadas da Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores (Abeifa).

Em fevereiro, os veículos eletrificados somaram 12.269 unidades, o que equivale a 95,35% do total de 12.866 unidades dos licenciamentos da Abeifa no mês. No panorama geral do mercado brasileiro, essas marcas detêm 43,7% de participação nas vendas totais de carros híbridos e elétricos (28.086 unidades no país).

O desempenho isolado de fevereiro também apresentou viés de alta. Com 12.866 emplacamentos, o setor registrou um avanço de 11,5% em relação a janeiro deste ano. Quando comparado a fevereiro de 2025, o salto é de 42,6%.

No entanto, o recorte por origem do produto revela comportamentos distintos. Considerando apenas os modelos importados, fevereiro registrou 6.646 unidades, volume que representa uma retração de 14,9% frente a janeiro e de 25,5% em relação a fevereiro do ano passado. Essa variação indica uma mudança no mix de oferta ou maior peso da produção nacional dentro das associadas.

A presença das associadas da Abeifa no mercado total de automóveis e comerciais leves atingiu 7,3% em fevereiro. Das 176.797 unidades emplacadas em todo o território nacional, 12.866 foram entregues pelas nove marcas filiadas.

