SUV de luxo BYD Atto 8 chega ao Brasil com 488 cv de potência e preço de R$ 399.990

Esportivo de sete lugares, que passa a ser o híbrido mais caro da marca no Brasil, acelera de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos e tem autonomia de 111 km no modo elétrico

Publicado em 9 de março de 2026 às 07:00 - Atualizado em 3 horas

Com sete lugares e 488 cv de potência, o BYD Atto 8 estreia no Brasil como híbrido mais caro da marca no país. Crédito: BYD/Divulgação

Durante o evento de lançamento do Song Plus 2027, a BYD também oficializou a chegada do Atto 8, que assume o posto de híbrido mais caro da marca no Brasil, com preço anunciado de R$ 399.990. Trata-se de um SUV esportivo de sete lugares, que entrega uma potência combinada de 488 cv, com aceleração de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos.

Esta potência é alcançada graças à combinação de dois motores elétricos de 272 cv cada e um 1.5 turbo à combustão de 156 cv – ele é um híbrido plug-in (PHEV). Além disso, a bateria de 35,6 kWh garante uma autonomia de 111 km no modo elétrico, segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) e pode ser recarregada de 30% a 80% em 20 minutos, com carregamento rápido (DC).

O design é um dos principais destaques do modelo, que tem rodas de aro 21” e uma faixa luminosa de LED na parte traseira. No interior, o utilitário de luxo conta com um painel de instrumentos de 10,25” e uma central multimídia de 15,6”, além de um head-up display e iluminação ambiente configurável, com 128 opções de cores.

A cabine também dispõe do sistema de áudio com 21 alto-falantes, câmera 360º, comando de voz em quatro zonas e bancos das duas primeiras fileiras com aquecimento, ventilação e massagem. O modelo tem suspensão eletrônica DiSus-C, capaz de controlar rolagem lateral, inclinação longitudinal e absorção de vibrações.

Os equipamentos de segurança do veículo incluem pacote completo ADAS 2 e nove airbags. Entre os itens de assistência à condução, estão controle adaptativo, alerta de colisão frontal e dianteira, aviso de mudança de faixa, alerta de tráfego cruzado, frenagem automática de emergência e assistente de permanência em faixa.

Com medidas bem amplas, o Atto 8 tem 5,04 m de comprimento, 2,95 m de entre-eixos, 1,99 m de largura e 1,76 m de altura. O porta-malas tem capacidade de 270 litros na configuração de sete lugares e 960 litros com apenas cinco lugares em uso.

Ao todo, sete modos de condução estão disponíveis para os motoristas: Normal, Eco, Sport, Neve, Areia, Lama e EV.

Além dos dois lançamentos, a BYD também inaugurou, na Zona Sul de São Paulo, o Vision Center, um espaço proprietário da marca voltado para produções audiovisuais e inovação digital. Inspirado em um projeto já consolidado na China, o prédio receberá ações de diferentes portes, gravações em estúdios e surpresas, em um ano em que a marca prepara múltiplos lançamentos.

Segundo a BYD, o Vision Center foi projetado como um hub estratégico e recebeu um investimento superior a R$ 15 milhões, visando trazer ao Brasil a expertise global da marca, mas com a linguagem brasileira e a contratação de mão-de-obra local.

*Com informações da BYD.

