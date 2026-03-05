Renault Koleos chega ao Brasil como primeiro SUV híbrido da marca no país com 245 cv

Publicado em 5 de março de 2026 às 10:42
- Atualizado há uma hora
O primeiro híbrido da Renault no Brasil será o Koleos full hybrid E-Tech, novo SUV esportivo da marca que conta com a tecnologia híbrida convencional (HEV) e será posicionado acima do Boreal. Este é o terceiro veículo do plano estratégico da Renault para mercados internacionais que chega ao Brasil.
Com três telas de 12,3”, 29 itens ADAS, acabamento premium e outros equipamentos, o modelo aposta na combinação de tecnologia e esportividade para se destacar no mercado dos D-SUVs (SUVs de grande porte).
Inclusive, o Koleos também marca a entrada da marca neste segmento, com 4,77 m de comprimento, 2,82 m de entre-eixos, 1,88 de largura e 1,68 m de altura. O porta-malas também impressiona, com capacidade de 431 litros (VDA), podendo chegar a 1.623 litros com os bancos rebatidos.
A Renault anunciou que o preço será divulgado apenas em abril, mas já adiantou os principais detalhes sobre o SUV, inclusive que ele terá uma única versão de acabamento e motorização, a Alpine. Veja o que sabemos sobre o novo Koleos:
Concebido sobre a plataforma CMA (Compact Modular Architecture), o SUV combina um motor 1.5 turbo com injeção direta a dois motores elétricos, com bateria de 1,64 kWh de íon de lítio, entregando uma potência combinada de 245 cv e torque máximo de 32,6 kgfm. A transmissão é automática DHT e a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 8,3 segundos.
A eficiência energética do Koleos é 1,70 MJ/km e o consumo de gasolina na cidade é de 13,1 km/l e 12,1 km/l na estrada, segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro.
O Renault Koleos oferece os cinco modos de condução ECO, Comfort, Sport, Snow e AI. Veja como cada um funciona:
Modo ECO: maximiza a eficiência energética e reduz emissões de CO₂, ajustando a resposta do acelerador para uma condução mais progressiva e otimizando sistemas que demandam energia, como o ar-condicionado, garantindo o menor consumo possível de combustível.
Modo Comfort: proporciona uma condução suave e relaxada no uso cotidiano, ajustando a direção para um comportamento mais leve e de menor esforço, além de equilibrar a calibração do trem de força para oferecer maior estabilidade e conforto aos ocupantes.
Modo Sport: entrega desempenho dinâmico e respostas mais esportivas, aumentando a rapidez de resposta do motor e da transmissão, enquanto adiciona maior peso à direção, permitindo condução mais precisa em velocidades elevadas ou em situações de condução mais vigorosa.
Modo Snow: garante maior segurança em superfícies de baixa aderência, cobertas por exemplo, por gelo, minimizando o escorregamento das rodas ao iniciar o movimento em segunda marcha, oferecendo aceleração mais controlada e melhor tração em pisos escorregadios.
Modo AI: proporciona seleção inteligente e automática do modo de condução conforme o perfil do motorista, utilizando inteligência artificial, o veículo analisa padrões de condução em tempo real — como profundidade do acelerador e velocidade — e alterna automaticamente entre os modos Eco, Comfort e Sport para otimizar desempenho e eficiência.
A lista de itens do Koleos é bastante robusta, começando pela tela panorâmica OpenR, composta por três painéis de 12,3” de alta resolução. O equipamento inclui o painel de instrumentos digital e duas centrais multimídia, uma no meio e outra no lado do passageiro. Ele possibilita acesso à navegação, dados do veículo e plataformas de streaming, além de contar com compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto.
Além disso, o sistema multimídia tem funções como o controle por gestos, que permite ajustar o volume ou as configurações sem tocar nos botões, visualização das câmeras em tempo real e atualizações remotas do sistema (FOTA), que mantêm o software sempre atualizado sem a necessidade de ir a uma concessionária Renault.
Na cabine, também há sistema de ar-condicionado de três zonas com sensor de qualidade do ar, sensor de bancos dianteiros ventilados, bancos dianteiros e traseiros aquecidos, teto panorâmico e quatro portas USB (três do tipo C e uma convencional). O sistema de som Bose inclui 10 alto-falantes e cancelamento ativo de ruídos.
O Renault Koleos conta com dois aplicativos principais, o navegador de internet Whale e o Cinema, que é um hub de apps de streaming de vídeo com mais de 30 aplicativos pré-instalados, como GloboPlay, Disney Plus, Prime Video, Paramount, entre outros.
Essas funcionalidades estão disponíveis diretamente nas telas centrais e do passageiro para que o cliente acesse com o veículo parado e por meio de hotspot wifi ou tethering.
O Renault Koleos conta com 29 sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS). A lista inclui sistema de estacionamento autônomo, condução autônoma de nível 2 em via rápida, frenagem automática de emergência dianteira e traseira, assistente de manobra evasiva e assistente de permanência em faixa.
Além disso, o modelo tem câmera 360º com a função chassi transparente 540°, que permite que o condutor veja o que está acontecendo ao redor e debaixo do veículo. O SUV conta, ainda, com chassi de alta resistência – com 20% do habitáculo reforçado – e sete airbags (dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um “far-side”, entre os bancos dianteiros).
Confira o pacote completo:
Para o Koleos, a Renault busca inspiração no design da marca Alpine, time da Renault na Fórmula 1, e incorpora o teto em dois tons, acabamento da pintura acetinado na versão Esprit Alpine full hybrid E-Tech. O exterior também conta com detalhes em azul gravados a laser nas portas, nos para-choques e na grade frontal.
A versão Alpine também conta com rodas diamantadas e escurecidas de 20’’ e grade frontal com um padrão em diamante na mesma cor da carroceria. Os faróis de LED Pure Vision do Koleos se integram à dianteira e à grade.
Já no interior, o carro conta com bancos com design e materiais exclusivos e o logo Esprit Alpine. A cor predominante no interior é o preto, com toques da Alpine, como as costuras em azul, branco e vermelho no volante e no apoio de braço central, e os detalhes em azul nos estofados e cintos de segurança.
Além do tecido texturizado, o Alcantara está presente não só nos bancos, mas também nos painéis das portas e no painel de instrumentos. Outros detalhes também são inspirados na marca Alpine, como a letra "A" bordada em relevo nos bancos e a pequena bandeira tricolor no banco do motorista.
Na parte traseira da cabine, o SUV também conta com um espaço generoso para as pernas dos passageiros, com um vão de 32 centímetros.
Veja como ficou o novo Renault Koleos
*Com informações da Renault.
