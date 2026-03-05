Aposta na eletrificação

Renault Koleos chega ao Brasil como primeiro SUV híbrido da marca no país com 245 cv

Modelo de porte grande estreia em versão única esportiva, com sistema híbrido convencional (HEV), três telas de 12,3” e 29 sistemas ADAS; veja lista de equipamentos

Publicado em 5 de março de 2026 às 10:42 - Atualizado há uma hora

O novo Renault Koleos marca a entrada da montadora nos mercados dos D-SUVs e dos híbridos no Brasil. Crédito: Renault/Divulgação

O primeiro híbrido da Renault no Brasil será o Koleos full hybrid E-Tech, novo SUV esportivo da marca que conta com a tecnologia híbrida convencional (HEV) e será posicionado acima do Boreal. Este é o terceiro veículo do plano estratégico da Renault para mercados internacionais que chega ao Brasil.

Com três telas de 12,3”, 29 itens ADAS, acabamento premium e outros equipamentos, o modelo aposta na combinação de tecnologia e esportividade para se destacar no mercado dos D-SUVs (SUVs de grande porte).

Inclusive, o Koleos também marca a entrada da marca neste segmento, com 4,77 m de comprimento, 2,82 m de entre-eixos, 1,88 de largura e 1,68 m de altura. O porta-malas também impressiona, com capacidade de 431 litros (VDA), podendo chegar a 1.623 litros com os bancos rebatidos.

A Renault anunciou que o preço será divulgado apenas em abril, mas já adiantou os principais detalhes sobre o SUV, inclusive que ele terá uma única versão de acabamento e motorização, a Alpine. Veja o que sabemos sobre o novo Koleos:

Motorização

O Renault Koleos entrega potência combinada de 245 cv e torque máximo de 32,6 kgfm. Crédito: Renault/Divulgação

Concebido sobre a plataforma CMA (Compact Modular Architecture), o SUV combina um motor 1.5 turbo com injeção direta a dois motores elétricos, com bateria de 1,64 kWh de íon de lítio, entregando uma potência combinada de 245 cv e torque máximo de 32,6 kgfm. A transmissão é automática DHT e a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 8,3 segundos.

A eficiência energética do Koleos é 1,70 MJ/km e o consumo de gasolina na cidade é de 13,1 km/l e 12,1 km/l na estrada, segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro.

O Renault Koleos oferece os cinco modos de condução ECO, Comfort, Sport, Snow e AI. Veja como cada um funciona:

Modo ECO: maximiza a eficiência energética e reduz emissões de CO₂, ajustando a resposta do acelerador para uma condução mais progressiva e otimizando sistemas que demandam energia, como o ar-condicionado, garantindo o menor consumo possível de combustível.

Modo Comfort: proporciona uma condução suave e relaxada no uso cotidiano, ajustando a direção para um comportamento mais leve e de menor esforço, além de equilibrar a calibração do trem de força para oferecer maior estabilidade e conforto aos ocupantes.

Modo Sport: entrega desempenho dinâmico e respostas mais esportivas, aumentando a rapidez de resposta do motor e da transmissão, enquanto adiciona maior peso à direção, permitindo condução mais precisa em velocidades elevadas ou em situações de condução mais vigorosa.

Modo Snow: garante maior segurança em superfícies de baixa aderência, cobertas por exemplo, por gelo, minimizando o escorregamento das rodas ao iniciar o movimento em segunda marcha, oferecendo aceleração mais controlada e melhor tração em pisos escorregadios.

Modo AI: proporciona seleção inteligente e automática do modo de condução conforme o perfil do motorista, utilizando inteligência artificial, o veículo analisa padrões de condução em tempo real — como profundidade do acelerador e velocidade — e alterna automaticamente entre os modos Eco, Comfort e Sport para otimizar desempenho e eficiência.

Tecnologia

O interior do Renault Koleos conta com três painéis de 12,3” de alta resolução. Crédito: Renault/Divulgação

A lista de itens do Koleos é bastante robusta, começando pela tela panorâmica OpenR, composta por três painéis de 12,3” de alta resolução. O equipamento inclui o painel de instrumentos digital e duas centrais multimídia, uma no meio e outra no lado do passageiro. Ele possibilita acesso à navegação, dados do veículo e plataformas de streaming, além de contar com compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto.

Além disso, o sistema multimídia tem funções como o controle por gestos, que permite ajustar o volume ou as configurações sem tocar nos botões, visualização das câmeras em tempo real e atualizações remotas do sistema (FOTA), que mantêm o software sempre atualizado sem a necessidade de ir a uma concessionária Renault.

Na cabine, também há sistema de ar-condicionado de três zonas com sensor de qualidade do ar, sensor de bancos dianteiros ventilados, bancos dianteiros e traseiros aquecidos, teto panorâmico e quatro portas USB (três do tipo C e uma convencional). O sistema de som Bose inclui 10 alto-falantes e cancelamento ativo de ruídos.

O Renault Koleos conta com dois aplicativos principais, o navegador de internet Whale e o Cinema, que é um hub de apps de streaming de vídeo com mais de 30 aplicativos pré-instalados, como GloboPlay, Disney Plus, Prime Video, Paramount, entre outros.

Essas funcionalidades estão disponíveis diretamente nas telas centrais e do passageiro para que o cliente acesse com o veículo parado e por meio de hotspot wifi ou tethering.

Segurança

A lista de itens de segurança do Koleos inclui 29 sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS). Crédito: Renault/Divulgação

O Renault Koleos conta com 29 sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS). A lista inclui sistema de estacionamento autônomo, condução autônoma de nível 2 em via rápida, frenagem automática de emergência dianteira e traseira, assistente de manobra evasiva e assistente de permanência em faixa.

Além disso, o modelo tem câmera 360º com a função chassi transparente 540°, que permite que o condutor veja o que está acontecendo ao redor e debaixo do veículo. O SUV conta, ainda, com chassi de alta resistência – com 20% do habitáculo reforçado – e sete airbags (dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um “far-side”, entre os bancos dianteiros).

Confira o pacote completo:

Farol alto inteligente (AHL)

Limitador de velocidade (SL)

Controle de velocidade adaptativo com Stop&Go (ACC)

Assistente de partida em rampa (HSA)

Alerta de distância Segura (DW)

Active driver assist (LC) com Stop&Go (ACC) à centralização de faixa (active driver assist - LC)

Sensores de estacionamento traseiro

Head-Up display (HUD)

Câmera de ré (RVC)

Sensores de estacionamento dianteiro

Sensores de estacionamento lateral

Câmera 360º com visão 3D (AVM)

Função de chassi transparente (540º)

Assistente de estacionamento autônomo

Frenagem automática de emergência (AEB)

Frenagem automática de emergência frontal e em curvas (AEB JA)

Alerta de permanência em faixa (LDW)

Assistente de permanência em faixa (LKA)

Assistente de permanência em faixa em tráfego contrário (E-LKA OC+RE)

Alerta de ponto cego (BSW)

Alerta de saída segura dos ocupantes (OSE)

Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA)

Frenagem de tráfego cruzado traseiro (RCTB)

Alerta de tráfego cruzado frontal (FCTA)

Frenagem traseira automática de emergência (RAEB)

Assistente de permanência em faixa com intervenção para ponto cego

Assistente de direção evasiva (ESA)

Alerta de colisão traseira

Sistema de mitigação de colisão por frenagem (MCB)

Design

O Renault Koleos tem design inspirado na marca Alpine, time da Renault na Fórmula 1. Crédito: Renault/Divulgação

Para o Koleos, a Renault busca inspiração no design da marca Alpine, time da Renault na Fórmula 1, e incorpora o teto em dois tons, acabamento da pintura acetinado na versão Esprit Alpine full hybrid E-Tech. O exterior também conta com detalhes em azul gravados a laser nas portas, nos para-choques e na grade frontal.

A versão Alpine também conta com rodas diamantadas e escurecidas de 20’’ e grade frontal com um padrão em diamante na mesma cor da carroceria. Os faróis de LED Pure Vision do Koleos se integram à dianteira e à grade.

Já no interior, o carro conta com bancos com design e materiais exclusivos e o logo Esprit Alpine. A cor predominante no interior é o preto, com toques da Alpine, como as costuras em azul, branco e vermelho no volante e no apoio de braço central, e os detalhes em azul nos estofados e cintos de segurança.

Além do tecido texturizado, o Alcantara está presente não só nos bancos, mas também nos painéis das portas e no painel de instrumentos. Outros detalhes também são inspirados na marca Alpine, como a letra "A" bordada em relevo nos bancos e a pequena bandeira tricolor no banco do motorista.

Na parte traseira da cabine, o SUV também conta com um espaço generoso para as pernas dos passageiros, com um vão de 32 centímetros.

Veja como ficou o novo Renault Koleos 1 de 10

*Com informações da Renault.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta