BYD Song Plus 2027 ganha motor turbo e bateria maior sem mexer no preço

Nova linha traz melhorias em desempenho e autonomia, com motor mais potente e pacote de baterias maior, e mantém o preço em R$ 249.990; versão flex será lançada ainda este ano

Publicado em 4 de março de 2026 às 15:54 - Atualizado há 3 horas

Linha 2027 do BYD Song Plus agora tem motor turbo e entrega 239 de potência combinada. Crédito: BYD/Divulgação

A BYD lançou a linha 2027 do Song Plus, que agora vem equipado com motorização turbo e entrega 239 cv de potência combinada – 4 cv a mais do que a linha anterior. O SUV médio também teve a autonomia do modo elétrico elevada de 63 km para 99 km, segundo o Inmetro, e passa a ter uma autonomia combinada de até 1.150 km, segundo o ciclo NEDC.

O aumento na autonomia foi possível graças ao pacote de baterias maior, que passou de 18,3 kWh na linha anterior para 26,6 kWh na atual. Agora, o modelo também oferece carregamento rápido, podendo ser carregado de 30% para 80% em 55 minutos, com a inclusão do DC (corrente contínua).

Mesmo com as melhorias, o preço do Song Plus 2027 foi mantido em R$ 249.990. Segundo o Vice-Presidente Sênior da BYD Brasil e Head Comercial e de Marketing da BYD Auto, Alexandre Baldy, esse movimento faz parte do plano de jogo da marca no país.

“Nossa estratégia é clara: oferecer evolução tecnológica consistente sem comprometer o custo-benefício, acelerando o acesso do consumidor brasileiro à mobilidade eletrificada de qualidade”, destaca.

A tração do Song Plus é dianteira na versão mais básica, mas a configuração Premium tem tração integral, além de contar com dois motores elétricos. Segundo a BYD, uma versão flex do modelo vai ser lançada na segunda metade de 2026.

O design do SUV não foi alterado e ele manteve as mesmas dimensões: 4,77 m de altura, 2,76 m de entre-eixos, 1,89 m de largura e 1,67 m de altura, com capacidade de 552 litros no porta-malas.

Tecnologia e segurança

No interior, o Song Plus conta com um painel digital de 12,3” e central multimídia flutuante de 15,6”, que tem integrada uma câmera 360º. O SUV também oferece, de série, teto solar panorâmico, bancos dianteiros com ajuste elétrico e ventilação, acesso por NFC e bluetooth via celular, sistema de som premium e bancos traseiros com ar-condicionado de regulagem independente e opção de reclinar.

Entre os itens de segurança, estão seis airbags e sistema ADAS 2, que inclui controle de cruzeiro adaptativo com função Stop & Go, alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência, assistentes de permanência e mudança de faixa e monitoramento de ponto cego.

*Com informações da BYD.

