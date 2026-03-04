Mercado aquecido

Vendas de motos elétricas aumentam 63% em um ano, segundo OLX

Levantamento feito pelo site de compra e venda de veículos aponta tendência de eletrificação da frota de motocicleta

Motos Elétricas: consumidor tem buscado alternativas mais econômicas e práticas para o deslocamento urbano. Crédito: Shutterstock

Em um mercado cada vez maior de carros eletrificados, parece que a tendência das motos segue o mesmo caminho. Segundo levantamento do Data OLX Autos, braço de inteligência automotiva do Grupo OLX, o volume de vendas da categoria cresceu cerca de 63% ao longo do ano, impulsionado principalmente pelo bom desempenho da Voltz EV1 Sport, modelo mais vendido do segmento na plataforma.

A EV1 Sport encerrou 2025 com 36% de participação de mercado entre as motos elétricas anunciadas e comercializadas na OLX. Especialistas indicam que o resultado reflete o aumento do interesse do consumidor por alternativas mais econômicas e práticas para o deslocamento urbano.

A Voltz EV1 Sport é o modelo mais vendido do segmento na plataforma. Crédito: Voltz/Divulgação

Segundo Kraister Batista, gerente da unidade Vitória da montadora e revendedora Moto Chefe, o crescimento está diretamente ligado ao custo-benefício e à mudança no comportamento do consumidor.

“O aumento foi muito grande, especialmente impulsionado por marcas como a Voltz. Hoje, uma carga completa de uma scooter ou moto elétrica custa, em média, entre R$ 0,70 e R$ 1, enquanto uma moto a combustão depende do preço da gasolina, que gira em torno de R$ 6,90. Quando o consumidor coloca tudo na balança, a elétrica acaba sendo a escolha mais lógica”, afirma.

A Shineray PT3 ficou na segunda colocação, com 28% de participação Crédito: Shineray/Divulgação

Além da EV1 Sport, outro modelo da marca aparece entre os líderes. A Shineray PT3 ficou na segunda colocação, com 28% de participação, seguida pela Voltz EVS, que respondeu por 26% do total de vendas no período analisado.

Modelos como a Watts W125 e a Shineray SE1 completam o ranking, com participações menores, de 6% e 4%, respectivamente.

Voltz também lidera nas buscas

Quando o assunto é procura, a Voltz EVS aparece na frente. O modelo liderou as buscas na OLX em 2025, com 53% de participação e um crescimento expressivo de 79% em relação a 2024. Na sequência vêm a Voltz EV1 Sport, com 27%, e a Shineray PT3, com 12%.

Segundo Kraister Batista, a familiaridade do público com as motos elétricas tem ajudado nos números: “Muita gente já entende que a moto ou scooter elétrica oferece mais conforto do que uma bike elétrica, pelo fato de ser um veículo mais preparado para levar duas pessoas. Além disso, o trânsito está cada vez mais complicado, e as motos elétricas acabam sendo uma válvula de escape pela mobilidade e pela economia no dia a dia”, explica.

Com o preço caindo, dá para comprar

Outro fator que ajudou a impulsionar o crescimento do segmento foi a queda nos preços médios. A Voltz EV1 Sport registrou a maior desvalorização entre os modelos analisados, com recuo de 26% em 2025. A Watts W125 também apresentou redução significativa, de 24%.

Já a Voltz EVS e a Shineray PT3 tiveram quedas mais moderadas, enquanto a Shineray SE1 manteve maior estabilidade. Segundo a OLX, o movimento reflete o aumento da oferta e a maior concorrência entre os fabricantes, tornando as motos elétricas mais acessíveis ao consumidor final.

Expansão no mercado

Eletrificação sobre duas rodas deixou de ser nicho. Crédito: Shutterstock

Para a OLX, os números confirmam que a eletrificação sobre duas rodas deixou de ser nicho. “O aumento nas vendas, junto com o expressivo número de buscas, revela que as motos elétricas estão conquistando cada vez mais os brasileiros, que buscam eficiência e economia em suas escolhas de transporte e mobilidade urbana”, afirma Flávio Passos, vice-presidente de Autos do Grupo OLX.

Em 2025, modelos como Voltz EVS, EV1 Sport, Shineray PT3 e Watts WS 120 somaram mais de 139 mil anúncios na plataforma, com participação média próxima de 20%. Sinal que aponta uma maior margem para vendas desse segmento.

