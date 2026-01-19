Duas rodas

Produção de motos cresce em 2025 e pode superar 2 milhões de unidades em 2026

Segundo a Abraciclo, foram produzidas 1,98 milhão de unidades no ano passado; vendas e exportações também aumentaram

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 18:07 - Atualizado há 38 minutos

Expectativa da Anfavea é que a produção de motocicletas cresça 4,5% em 2026. Crédito: Abraciclo/Divulgação

O setor de motocicletas vive um momento de crescimento no Brasil, onde foram produzidas 1.980.438 unidades em 2025, um crescimento de 13,3% em relação ao ano anterior, segundo números da associação nacional dos fabricantes, a Abraciclo. Para 2026, a expectativa da entidade é que a produção siga em alta, podendo chegar a 2.070.000 de unidades, 4,5% a mais do que no ano passado.

Além da produção, a venda e a exportação de motocicletas também registraram altas em 2025. Ao todo, foram emplacadas 2.197.851 unidades, um aumento de 17,1% comparado ao ano anterior, enquanto as exportações alcançaram 43.117 motocicletas, 39,1% em relação a 2024. Para 2026, a Abraciclo projeta a venda de 2.07 milhões de motocicletas (4,5% a mais do que em 2025) e a exportação de 45 mil unidades (+4,4%).

Segundo o presidente da Abraciclo, Marcos Bento, o desempenho do setor em 2025 reflete a demanda aquecida por veículos de duas rodas, impulsionada principalmente pela mobilidade urbana e pelo uso profissional.

“A indústria segue investindo em tecnologia, na melhoria contínua dos processos produtivos e no desenvolvimento de novos modelos, acompanhando a evolução das necessidades do consumidor”, destaca.

A produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus (PIM) também registrou o segundo melhor desempenho da série histórica para o último mês do ano, com 129.709 unidades. Trata-se de uma alta de 4,7% em relação a dezembro de 2024, ainda que tenha havido uma queda de 21,7% na comparação com novembro de 2025.

Além disso, as vendas de motocicletas fecharam o ano em alta, com o emplacamento de 193.219 unidades ao longo do mês de dezembro, 27,2% a mais que dezembro de 2024 e 7% superior a novembro de 2025. Já as exportações alcançaram 3.495 unidades, um aumento de 38,8% em relação a dezembro de 2024, apesar de uma queda de 23,4% em relação a novembro de 2025.

Modelos mais produzidos

A categoria de motocicleta mais produzida foi a street, com 69.894 unidades, o que representa uma parcela de 53,9% do total. Acima dos 10% de participação, também estão os modelos trail (24.537 unidades e 18,9% de participação) e motoneta (18.200 e 14%).

Veja o ranking completo:

1. Street: 69.894 unidades emplacadas (53,9% de participação)

69.894 unidades emplacadas (53,9% de participação) 2. Trail: 24.537 (18,9%)

24.537 (18,9%) 3. Motoneta: 18.200 (14,0%)

18.200 (14,0%) 4. Scooter: 8.947 (6,9%)

8.947 (6,9%) 5. Naked: 2.791 (2,2%)

2.791 (2,2%) 6. Off-Road: 2.112 (1,6%)

2.112 (1,6%) 7. Big Trail: 1.507 (1,2%)

1.507 (1,2%) 8. Sport: 1.256 (1,0%)

1.256 (1,0%) 9. Custom: 433 (0,3%)

433 (0,3%) 10. Touring: 32 (0,0%)

Além disso, a faixa mais produzida foi a de modelos de baixa cilindrada, com 100.785 unidades, o que corresponde a 77,7% do total. Em segundo lugar vêm as motocicletas de média cilindrada (26.022 e 20,1%) e em terceiro as de alta cilindrada (2.902 e 2,2%).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta