BYD avalia ingressar na Fórmula 1 para expandir marca no mundo, diz site

Objetivo de seus dirigentes é usar o calendário de provas da temporada mundial de F-1 para expandir o apelo de sua marca em todos os cantos do planeta

Publicado em 11 de março de 2026 às 16:25 - Atualizado há uma hora

Fábrica chinesa também estaria atenta à uma incursão e outras categorias Crédito: BYD/Divulgação

A BYD, fabricante chinesa do setor automotivo, está avaliando a possibilidade de seguir o caminho de montadoras como Cadillac e Audi e ingressar no mundo do automobilismo por meio da Fórmula 1. De acordo com informações do site Bloomberg, o objetivo de seus dirigentes é usar o calendário de provas da temporada mundial de F-1 para expandir o apelo de sua marca em todos os cantos do planeta.

E o interesse em entrar no segmento dos esportes a motor pode ser ainda mais amplo. Ainda segundo a publicação, a fábrica chinesa também estaria atenta à uma incursão e outras categorias, como a participação no Campeonato Mundial de Endruance (WEC).

Os estudos da montadora estão relacionados ao crescimento das vendas nos mercado internacional, além da tendência (tanto da F-1 como da endurance) em continuar e aumentar o uso de motores híbridos devido à busca para maiores medidas de sustentabilidade.

Em meio ao interesse da BYD, a Fórmula 1 volta a ter um final de semana movimentado após a realização da prova de estreia neste domingo, que teve George Russel, da Mercedes, como vencedor da corrida.

Elétrico no topo

Na última semana, a A BYD informou que seu carro elétrico Dolphin Mini foi o mais vendido no varejo do Brasil no mês de fevereiro. Segundo dados divulgados pela montadora, foram 4.094 emplacamentos do modelo no mês. É a primeira vez que um modelo 100% elétrico lidera as vendas no varejo brasileiro, destaca a montadora. O BYD Dolphin Mini chegou ao Brasil em fevereiro de 2024 e tem preço público sugerido de R$ 119.990.

A chinesa celebrou os números, afirmando que o modelo "transformou a percepção pública sobre a viabilidade dos elétricos" e serviu como "porta de entrada para milhares de consumidores" que viam a eletrificação como algo distante.

Ao todo, foram 176.472 veículos emplacados no Brasil em fevereiro, sendo 140.592 unidades de carros de passeio (79,7%) e 35.880 unidades de comerciais leves (20,3%), segundo a consultoria K.Lume. De acordo com a BrightConsulting, o mês registrou 26.726 veículos eletrificados, alta de 68,9% em relação ao mesmo período de 2025.

O Dolphin Mini foi líder entre automóveis e comerciais leves vendidos no varejo, ou seja, por meio de intermediários, como concessionárias. Se consideradas as vendas diretas, o modelo aparece em 11º lugar, de acordo com dados da K.Lume e da BrightConsulting. No ranking geral de vendas das consultorias, o carro mais vendido em fevereiro foi a Fiat Strada, com 11.191 emplacamentos. O modelo é o mais vendido do país há cinco anos.

Em fevereiro, as vendas de automóveis chineses cresceram 73,2% ante o mesmo período de 2025, segundo a K.Lume. A estimativa da consultoria é que a participação de marcas chinesas no mercado brasileiro, que subiu para 16,3% em fevereiro, se aproxime de 20% em 2026.

* Com informações do Estadão Conteúdo e Folhapress.

