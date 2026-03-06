Home
Evento automotivo em Vitória quer colocar o ES no mapa nacional do setor

Com foco na eletrificação e profissionalização do mercado local, primeira edição do Expo Autos Arives vai contar com especialistas de dentro e fora do Estado

Karine Nobre

Publicado em 6 de março de 2026 às 12:13

 - Atualizado há 12 minutos

Consumidores indicaram as concessionárias mais lembradas no Recall de Marcas 2021
Evento vai trabalhar networking e capacitação de lojistas, vendedores e empresários do setor automotivo Crédito: Estandarte/ Freepik

O mercado automotivo do Espírito Santo passa por um momento de transição técnica e tecnológica. Na última semana, foi divulgada a instalação de uma nova fábrica da GWM em Aracruz (a primeira do Estado), o que abre portas para uma nova perspectiva nesse setor. Além disso, o Estado fechou 2025 com recorde de vendas o segmento de veículos usados e seminovos, já em novembro do ano passado, vendendo mais do que todo o ano de 2024, com expectativas positivas para 2026.

Por isso, o mercado tem buscado se preparar cada vez mais para esse novo horizonte, com ações, a exemplo da Associação de Revendedores Independentes de Veículos do Espírito Santo (Arives), que realiza, nos dias 19 e 20 de março, a primeira edição do Expo Autos Arives 2026 - “O Espírito Santo sobre rodas”, que acontece no Ilha Buffet, em Vitória.

“Queremos colocar o Espírito Santo no mapa do setor automotivo e mostrar o nosso pioneirismo. Realizar essa primeira edição do Expo Autos no Estado, vai permitir a lojistas e vendedores saber o que tem acontecido na cena automotiva nacional e ainda ter espaço para networking”, adianta Calebe Souza, diretor da Arives.

Diferentemente de feirões convencionais de vendas ao consumidor final, o evento assume um caráter de congresso de negócios. Segundo Souza, o objetivo central é capacitar o empresariado local diante de um cenário de mudanças regulatórias e tecnológicas que estão redefinindo a forma como o brasileiro consome automóveis. Um diferencial, segundo o dirigente, é que o ingresso garante o almoço incluso no local, facilitando a permanência e o networking entre as palestras.

Especialistas

Com foco na eletrificação e profissionalização do mercado local, o evento vai trazer especialistas como Neto Mafra, CEO do Grupo Boca Mafra, para falar sobre o mercado de luxo, setor que manteve resiliência mesmo em períodos de instabilidade econômica. Ele também é idealizador de um método de vendas que trabalha com inteligência artificial para otimizar o serviço de lojas.

Outro nome de destaque é do especialista Mateus Afonso, que trará um painel sobre os desafios da eletrificação no Estado e o que o lojista precisa saber antes de investir em infraestrutura de recarga. Já o empresário capixaba André Paullo, proprietário da Naxter Veículos e Studio Naxter, vai palestrar sobre seu pioneirismo na venda de seminovos eletrificados no Espírito Santo.

Além disso, o evento vai contar ainda com palestras relacionadas à regulação do setor e financiamento bancário, trazendo o diretor geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, e presidente da Associação nacional dos Detrans (AND); o presidente da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), Everton fernandes; o superintendente executivo do Banco Pan, Wilson Diniz; e o palestrante de vendas William Caldas.

“Nossa missão com esse evento é levar conhecimento para lojistas, vendedores e entusiastas do setor. Isso vai contribuir para que levem o conteúdo do evento para implementar dentro de suas lojas”, diz Souza.

Saiba mais

Expo Autos Arives 2026 - “O Espírito Santo sobre rodas”

  • Local: Ilha Buffet (Vitória/ES)
  • Quando: 19 e 20 de março, das 9h às 18h
  • Público-alvo: empresários de lojas de veículos, profissionais do setor, financeiras e interessados em tecnologia automotiva.
  • Inscrições e mais informações: expoautoses.com.br

