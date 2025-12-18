Karine Nobre
Karine Nobre
A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

Vendas de veículos seminovos e usados no ES já superam o total de 2024

Assim como no cenário nacional, comercialização teve um crescimento recorde em 2025; no Brasil, expectativa de vendas é de 18 milhões de unidades no ano

Vitória
Publicado em 18/12/2025 às 16h58
Comprar carro
No Brasil, foram comercializadas 16.734.441 unidades em novembro, enquanto o total de 2024 foram 15.777.594 de veículos. Crédito: Shutterstock

A busca por modelos seminovos e usados este ano deve fechar com crescimento recorde tanto no plano nacional quanto no regional. Segundo a Federação Nacional das Associações de Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), o setor bateu recorde histórico de vendas de 2024 ainda no mês de novembro de 2025. No Brasil, foram comercializadas 16.734.441 unidades já em novembro, enquanto durante o ano de 2024 esse número foi de 15.777.594 veículos.

O mesmo ocorre no Espírito Santo: faltando um mês para acabar o ano, as vendas já superaram o volume total de 2024. O acumulado do ano passado foi de 396.152 unidades vendidas e em 2025, de janeiro a novembro, já foram comercializadas 460.830 unidades até agora. Isso é 27,4% maior do que o total vendido em todo o ano de 2024.

“Esses números já são um recorde. Porque, no acumulado de 2025, que ainda não terminou, já temos mais de 460 mil veículos vendidos. Eu acredito que até o final do ano devemos passar de meio milhão de carros seminovos e usados comercializados. Vai ser ser sim um recorde. Nunca, em período algum, o mercado do Espírito Santo teve esse volume comercializado no setor de usados e seminovos”, observa o diretor de Comunicação da Associação de Revendedores Independentes de Veículos do ES (Arives), André Paullo Silva

Para ele, um dos motivos deste resultado é o cenário de estabilidade econômica e política do Espírito Santo, além da chegada de novas marcas e abertura de novas lojas no Estado. Para o ano que vem, as expectativas são mais contidas, já que será um ano eleitoral, de Copa do Mundo e com feriados que podem ser emendados. O que, para o varejo, reduz a quantidade de dias de vendas.

“Mas por outro lado, há a expectativa de uma baixa na taxa de juros, da Selic começar a cair. Isso impacta diretamente no mercado de automóveis, principalmente no mercado de usados e seminovos, pois 70% a 80% dos carros são comercializados por meio de financiamento. Então, temos esse lado positivo, mas os empresários terão o desafio de superar esses obstáculos de feriados prolongados e jogos da Copa”, afirma.

Grupo Orletti apresenta nova marca de carros elétricos nos shoppings

O Grupo Orletti vai representar a sino-britânica MG Motors no Estado e a previsão é abrir as primeiras lojas físicas no Estado em março de 2026. Enquanto isso, o grupo está presente com a marca de veículos eletrificados em dois shopping centers da Grande Vitória com operações de vendas estruturadas, onde é possível conhecer de perto os modelos e fechar negócio.“Estamos trazendo para o Espírito Santo produtos altamente tecnológicos, que combinam desempenho, eficiência energética e alto nível de potência. A proposta da Orvel MG é entregar inovação de ponta com uma relação custo-benefício muito competitiva, ampliando o acesso do consumidor a veículos elétricos modernos e bem equipados”, adianta o diretor comercial do Grupo Orletti, Luciano Garcia.

Venda de novos começa a crescer na primeira quinzena de dezembro

comprar carro, indústria automotiva, carro zero, zero km, concessionária
O varejo apresentou uma reação na margem com alta de 30,4% frente a novembro. Crédito: Shutterstock

Enquanto o setor de seminovos e usados se prepara para bater mais um recorde nacional (e estadual), o de zero quilômetro volta a crescer na primeira quinzena de dezembro. Nos primeiros 15 dias do último mês do ano, foram registrados 127,1 mil emplacamentos de veículos leves, o que representa uma alta de 20,1% em relação ao início de novembro e de 9,6% comparado ao mesmo período de 2024.

Segundo análise da Bight Consulting, com esse desempenho, o setor acumula 2,40 milhões de unidades no ano, um avanço de 2,1% sobre 2024, ajustando o ritmo para encerrar 2025 com aproximadamente 2,54 milhões de emplacamentos. Embora o volume total tenha crescido, a média diária de vendas (11,6 mil unidades) ficou estável em relação ao ano passado, indicando que o ganho se deve mais ao calendário favorável de 11 dias úteis e efeitos sazonais do que a uma aceleração real da demanda.

Em termos de canais de venda, o varejo (showroom) apresentou uma reação na margem com alta de 30,4% frente a novembro, mas o acumulado anual ainda evidencia uma dependência estrutural das vendas diretas, que representam 47,2% do mercado em 2025 (contra 45,1% em 2024). Geograficamente, Minas Gerais (24,6%) e São Paulo (22,5%) concentram quase metade das vendas nacionais, reforçando o peso das operações de frotas e locadoras localizadas nessas praças.

OLX firma parceria com BYD para vendas carros da montadora

A OLX e a BYD firmaram uma parceria para a comercialização dos modelos da marca chinesa, por meio da integração das concessionárias da montadora ao marketplace de classificados on-line. Diferentemente do modelo tradicional de anúncios, a estratégia foca na geração de leads qualificados para os canais da BYD, aproveitando a audiência de mais de 50 milhões de usuários mensais da plataforma. Atualmente, 11 modelos da marca estão disponíveis, tendo registrado mais de 260 mil visitas e um impacto significativo em vendas sem investimento adicional em mídia. A operação descentralizada permite que cada venda seja finalizada diretamente pelas concessionárias.

Centro de desmontagem da Stellantis destina mais de 6 mil peças em 100 dias de funcionamento

Centro de Desmontagem Veicular (CDV) Circular AutoPeças, da Stellantis
O CDV Circular AutoPeças, da Stellantis, apresentou seu primeiro balanço operacional após 100 dias de funcionamento. Crédito: Stellantis/Divulgação

O Centro de Desmontagem Veicular (CDV) Circular AutoPeças, da Stellantis, apresentou seu primeiro balanço operacional após 100 dias de funcionamento em Osasco (SP). No período, a unidade desmontou 370 veículos, resultando na destinação de mais de 6 mil peças usadas para comercialização. Desse total, mais de 1,6 mil componentes, incluindo itens multimarcas, já foram vendidos, com 66% das transações realizadas via Mercado Livre e 34% na loja física.

Segundo a Stellantis, os impactos ambientais somam 246 toneladas de aço e alumínio reciclados, além de 16 toneladas de plástico e 1 tonelada de cobre recuperadas. Atualmente, 100% dos materiais dos veículos processados, incluindo fluidos e combustíveis, são reaproveitados.

O processo de desmontagem segue normas de certificação e rastreabilidade, onde cada peça apta ao reuso é limpa com produtos biodegradáveis e recebe uma etiqueta de rastreamento emitida pelo Detran. A Stellantis planeja ampliar ainda mais o acesso a esses componentes certificados com o lançamento futuro de um e-commerce próprio.

Bajaj completa três anos de Brasil e 42 mil motocicletas emplacadas

A marca indiana de motocicletas Bajaj está completando três anos de Brasil e desde o início das vendas, em dezembro de 2022, já ultrapassou a marca de 42 mil motocicletas emplacadas, alcançando a sexta posição no ranking geral brasileiro. Operando como subsidiária própria, a fabricante planeja encerrar 2025 com mais de 60 concessionárias, o que representa o dobro da capilaridade registrada no ano anterior. Um dos principais marcos desse período foi a inauguração da fábrica em Manaus (AM), em junho de 2024, sendo a primeira unidade produtiva da companhia fora da Índia. Desde a abertura, a planta já produziu mais de 40 mil motocicletas sob o regime CKD, das quais 30 mil foram fabricadas em 2025. Atualmente, a unidade possui capacidade para entregar até 48 mil unidades por ano e emprega mais de 200 pessoas, sendo responsável pela montagem de todos os seis modelos comercializados no país.

Changan chega a 30 milhões de veículos produzidos no mundo

O sedã elétrico de luxo Avatr 12 simbolizou o carro de número 30 milhões da Changan
O sedã elétrico de luxo Avatr 12 simbolizou o carro de número 30 milhões da Changan. Crédito: Changan/Divulgação

A Changan, uma das maiores montadoras da China, que recentemente firmou parceria com o grupo Caoa, atingiu o marco de 30 milhões de veículos produzidos globalmente, tornando-se a primeira marca chinesa a alcançar este volume.

Segundo a empresa, os primeiros 10 milhões de unidades levaram 30 anos para serem fabricados, o salto dos 20 para os 30 milhões ocorreu em quatro anos. O veículo que simbolizou o feito foi o sedã elétrico de luxo Avatr 12, apresentado no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo de 2025.

A parceria com a Caoa utilizará a escala global da Changan — que produz mais de 2,3 milhões de veículos anualmente e conta com 20 mil engenheiros em centros de P&D ao redor do mundo — para transformar a planta de Anápolis (GO) em um polo regional de manufatura 4.0 e desenvolvimento para a América do Sul.

MAIS KARINE NOBRE

Pesquisa mostra quais os 10 carros antigos mais desejados para restauração
Moto Morini inaugura primeira loja no ES de olho no público premium
Saiba quais são os celulares mais usados por motoristas de aplicativo
Marcas chinesas dominam o Salão do Automóvel com tecnologia e design
Marca de empresário capixaba leva dois carros híbridos para o Salão do Automóvel

A Gazeta integra o

Saiba mais
Seminovo Carro Usado Comprar Carro Carro Zero Zero km

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.