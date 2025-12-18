Vendas de veículos seminovos e usados no ES já superam o total de 2024

No Brasil, foram comercializadas 16.734.441 unidades em novembro, enquanto o total de 2024 foram 15.777.594 de veículos. Crédito: Shutterstock

A busca por modelos seminovos e usados este ano deve fechar com crescimento recorde tanto no plano nacional quanto no regional. Segundo a Federação Nacional das Associações de Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), o setor bateu recorde histórico de vendas de 2024 ainda no mês de novembro de 2025. No Brasil, foram comercializadas 16.734.441 unidades já em novembro, enquanto durante o ano de 2024 esse número foi de 15.777.594 veículos.



O mesmo ocorre no Espírito Santo: faltando um mês para acabar o ano, as vendas já superaram o volume total de 2024. O acumulado do ano passado foi de 396.152 unidades vendidas e em 2025, de janeiro a novembro, já foram comercializadas 460.830 unidades até agora. Isso é 27,4% maior do que o total vendido em todo o ano de 2024.

“Esses números já são um recorde. Porque, no acumulado de 2025, que ainda não terminou, já temos mais de 460 mil veículos vendidos. Eu acredito que até o final do ano devemos passar de meio milhão de carros seminovos e usados comercializados. Vai ser ser sim um recorde. Nunca, em período algum, o mercado do Espírito Santo teve esse volume comercializado no setor de usados e seminovos”, observa o diretor de Comunicação da Associação de Revendedores Independentes de Veículos do ES (Arives), André Paullo Silva

Para ele, um dos motivos deste resultado é o cenário de estabilidade econômica e política do Espírito Santo, além da chegada de novas marcas e abertura de novas lojas no Estado. Para o ano que vem, as expectativas são mais contidas, já que será um ano eleitoral, de Copa do Mundo e com feriados que podem ser emendados. O que, para o varejo, reduz a quantidade de dias de vendas.

“Mas por outro lado, há a expectativa de uma baixa na taxa de juros, da Selic começar a cair. Isso impacta diretamente no mercado de automóveis, principalmente no mercado de usados e seminovos, pois 70% a 80% dos carros são comercializados por meio de financiamento. Então, temos esse lado positivo, mas os empresários terão o desafio de superar esses obstáculos de feriados prolongados e jogos da Copa”, afirma.

Venda de novos começa a crescer na primeira quinzena de dezembro

Enquanto o setor de seminovos e usados se prepara para bater mais um recorde nacional (e estadual), o de zero quilômetro volta a crescer na primeira quinzena de dezembro. Nos primeiros 15 dias do último mês do ano, foram registrados 127,1 mil emplacamentos de veículos leves, o que representa uma alta de 20,1% em relação ao início de novembro e de 9,6% comparado ao mesmo período de 2024.

Segundo análise da Bight Consulting, com esse desempenho, o setor acumula 2,40 milhões de unidades no ano, um avanço de 2,1% sobre 2024, ajustando o ritmo para encerrar 2025 com aproximadamente 2,54 milhões de emplacamentos. Embora o volume total tenha crescido, a média diária de vendas (11,6 mil unidades) ficou estável em relação ao ano passado, indicando que o ganho se deve mais ao calendário favorável de 11 dias úteis e efeitos sazonais do que a uma aceleração real da demanda.

Em termos de canais de venda, o varejo (showroom) apresentou uma reação na margem com alta de 30,4% frente a novembro, mas o acumulado anual ainda evidencia uma dependência estrutural das vendas diretas, que representam 47,2% do mercado em 2025 (contra 45,1% em 2024). Geograficamente, Minas Gerais (24,6%) e São Paulo (22,5%) concentram quase metade das vendas nacionais, reforçando o peso das operações de frotas e locadoras localizadas nessas praças.

Centro de desmontagem da Stellantis destina mais de 6 mil peças em 100 dias de funcionamento

O Centro de Desmontagem Veicular (CDV) Circular AutoPeças, da Stellantis, apresentou seu primeiro balanço operacional após 100 dias de funcionamento em Osasco (SP). No período, a unidade desmontou 370 veículos, resultando na destinação de mais de 6 mil peças usadas para comercialização. Desse total, mais de 1,6 mil componentes, incluindo itens multimarcas, já foram vendidos, com 66% das transações realizadas via Mercado Livre e 34% na loja física.

Segundo a Stellantis, os impactos ambientais somam 246 toneladas de aço e alumínio reciclados, além de 16 toneladas de plástico e 1 tonelada de cobre recuperadas. Atualmente, 100% dos materiais dos veículos processados, incluindo fluidos e combustíveis, são reaproveitados.

O processo de desmontagem segue normas de certificação e rastreabilidade, onde cada peça apta ao reuso é limpa com produtos biodegradáveis e recebe uma etiqueta de rastreamento emitida pelo Detran. A Stellantis planeja ampliar ainda mais o acesso a esses componentes certificados com o lançamento futuro de um e-commerce próprio.

Changan chega a 30 milhões de veículos produzidos no mundo

A Changan, uma das maiores montadoras da China, que recentemente firmou parceria com o grupo Caoa, atingiu o marco de 30 milhões de veículos produzidos globalmente, tornando-se a primeira marca chinesa a alcançar este volume.

Segundo a empresa, os primeiros 10 milhões de unidades levaram 30 anos para serem fabricados, o salto dos 20 para os 30 milhões ocorreu em quatro anos. O veículo que simbolizou o feito foi o sedã elétrico de luxo Avatr 12, apresentado no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo de 2025.

A parceria com a Caoa utilizará a escala global da Changan — que produz mais de 2,3 milhões de veículos anualmente e conta com 20 mil engenheiros em centros de P&D ao redor do mundo — para transformar a planta de Anápolis (GO) em um polo regional de manufatura 4.0 e desenvolvimento para a América do Sul.

