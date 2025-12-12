Pesquisa mostra quais os 10 carros antigos mais desejados para restauração

O Fusca é um dos carros antigos que não sai do imaginário do Brasileiro . Crédito: Shutterstock

O brasileiro tem uma relação toda especial com seus carros, principalmente porque fazem parte de suas vidas. A compra do primeiro carro, a conquista daquele modelo que estava esperando há tanto tempo, aquela “máquina” capaz de fazer cabeças virarem quando passa na rua… São alguns dos momentos que muitos brasileiros que têm ou já tiveram um automóvel vivenciaram.



Modelos clássicos como Fusca, Chevette, Opala, Kombi nunca saíram de linha dentro do imaginário das pessoas. Inclusive, o antigomobilismo, hobby de quem coleciona e restaura automóveis antigos tem crescido e gerado vários adeptos. Dados da Federação Internacional de Veículos Antigos, esse segmento movimenta cerca de R$ 32 bilhões por ano no país.

Ao mesmo tempo, empresas têm resgatado nomes de modelos conhecidos no passado e até mesmo criado um segmento de restauração de clássicos, como a Chevrolet, que criou a linha Vintage para comemorar os 100 anos da montadora no Brasil. O primeiro modelo a ser restaurado, um Omega CD CD 1994 Irmscher, que fará parte do lote de dez ícones da marca que serão leiloados em breve pela marca.

E um levantamento feito pela Emaster, fabricante de elevadores automotivos, mostra que a procura por serviços de restauração de carros antigos no Google Brasil ultrapassou 100 mil pesquisas nos últimos 12 meses, um crescimento de 24%.

Para identificar quais modelos antigos mais despertaram em restauração, a pesquisa analisou todas as buscas relacionadas ao termo “restauração de carros antigos” no Google Brasil de novembro de 2024 a novembro de 2025. A partir dessa análise, foram mapeados os modelos mais citados nas pesquisas.

Veja a seguir quais são:

1 - Volkswagen Fusca

O Fusca chegou ao Brasil ainda na década de 1950. Crédito: Shutterstock

Chegou ao Brasil na década de 1950 e se tornou o carro mais popular do país por décadas. Seu motor traseiro e sua manutenção simples o transformaram em um dos projetos favoritos para restaurações.

2 - Chevrolet Chevette

O Chevette é um dos modelos que mora no imaginário popular. Crédito: Divulgação

Lançado nacionalmente em 1973, ficou conhecido pela robustez mecânica e pela ampla produção.

3 - Chevrolet Opala

O Opala é um dos modelos clássicos da Chevrolet mais procurados por quem tem interesse em restauração. Crédito: Shutterstock

Chegou ao país em 1968, combinava conforto e desempenho. Tornou-se ícone de esportividade e até hoje atrai colecionadores interessados em versões SS e Diplomata.

4 - Volkswagen Gol “quadrado”/Gol GTI

As primeiras gerações do Gol, também conhecido como Gol "quadrado" estão entre as mais procuradas por entusiastas do antigomobilismo. Crédito: Volkswagen/Divulgação

Fabricado do início dos anos 1980 e final dos 1990, marcou época pela durabilidade. A versão GTI, de 1988, foi o primeiro carro nacional com injeção eletrônica. Recentemente, a Volkswagen trouxe a linha esportiva novamente para o país, com a chegada do Golf GTI em setembro.

5 - Jeep Willys

Modelo no Brasil teve uso tanto civil quanto militar . Crédito: DaimlerChrysler/Divulgação

Produzido no Brasil a partir de 1957, teve uso militar e civil. Destaca-se pela mecânica simples e vocação para trilhas. Recentemente, a Jeep fez uma edição especial do Renegade em homenagem ao modelo clássico.

6 - Volkswagen Karmann Ghia

Karmann Ghia TC 145 (1970): desenvolvido exclusivamente para o mercado sul-americano, foi um modelo da Volkswagen com resfriamento a ar produzido de 1970 a 1975 na Karmann Ghia do Brasil. Crédito: Volkswagen/Divulgação

Lançado por aqui em 1962, tornou-se símbolo de design, sendo o primeiro modelo conversível da marca por aqui. Atualmente é procurado por colecionadores que buscam projetos detalhados.

7 - Volkswagen SP2

O SP2 foi um projeto nacional criado no departamento de estilo da fábrica de São Bernardo do Campo da Volkswagen. Crédito: Volkswagen/Divulgação

Criado no Brasil em 1972, é conhecido pela estética esportiva. O modelo foi um projeto nacional criado no departamento de estilo da fábrica de São Bernardo do Campo da Volkswagen, que foi o primeiro fora da matriz alemã. Sua produção curta o transformou em um modelo valorizado.

8 - Ford F-100/Ford F1

A Ford F-100 chegou por aqui em 1957; o modelo da foto é Eluminator, personalização da Ford Performance com motorização elétrica. Crédito: Ford/Divulgação

As picapes chegaram ao país nos anos 1950 e marcaram presença no trabalho rural e urbano. A Ford F-100 chegou por aqui em 1957 para concorrer com a Chevrolet 3100, fabricada no Brasil.

9 - MP Lafer

O MP Laffer foi inspirado do roadster MG TD. Crédito: Wikimedia Commons

Modelo de fabricação nacional, foi produzido de 1974 a 1990. Tinha inspiração no clássico inglês MG TD (sim, da mesma montadora inglesa recém-chegada ao Brasil com modelos 100% elétricos, incluindo o superesportivo Cyberster), um modelo esportivo lançado no pós Segunda Guerra Mundial. Já no Brasil, o MP Lafer utilizava chassi e mecânica Volkswagen, o que facilita a sua recuperação por apaixonados pelo modelo.

10 - Puma

O Puma é outro modelo clássico criado e desenvolvido no Brasil. Crédito: Joao Batista Shimoto/Wikimedia Commons

Outro modelo nacional, sua fabricação aconteceu de 1964 a 1992, segundo informações da Puma Club do Brasil. A primeira geração utilizava componentes da montadora alemã DKW, com motor de tração dianteira. Já em 1967, a produção mudou para o propulsor traseiro de quatro cilindros e refrigerado a ar da Volkswagen, o que contribuiu ainda mais para consagrar o modelo entre os entusiastas.

Bônus - Kombi

A Kombi foi fabricada no Brasil por seis décadas. Crédito: Volkswagen/Divulgação

Essa não poderia ficar de fora, já que foi fabricada por aqui por mais de seis décadas. O modelo tornou-se símbolo do transporte familiar e comercial. Sua última edição fabricada no Brasil, rendeu, inclusive, uma campanha especial de despedida. Recentemente, retornou em uma versão importada 100% elétrica, rebatizada de ID.BUzz. As versões antigas da Kombi a combustão estão entre as mais valiosas.

Pane ou assistência 24h são 80% dos acionamentos de proteção veicular

Pesquisa de associação revelou que maior parte dos acionamentos feitos por seus associados não está relacionada a grandes acidentes ou roubos. Crédito: Freepik

Um levantamento realizado pela APVS Brasil, associação de proteção patrimonial mutualista, revela que a maior parte dos acionamentos feitos por seus associados não está relacionada a grandes acidentes ou roubos.

Dados da associação mostram que 80% dos eventos registrados em 2025 são motivados por pane mecânica ou elétrica e acionamento da assistência 24 horas, como reboque. Em contrapartida, as colisões representam 15% das ocorrências, e roubos/furtos somam apenas 5%. Essa estatística sublinha a importância da assistência básica e preventiva na rotina dos motoristas brasileiros.

A crescente busca por proteção patrimonial ocorre em um cenário de alta vulnerabilidade, onde mais de 70% da frota nacional — que inclui 62,3 milhões de automóveis e 9,7 milhões de caminhonetes — não possui seguro. Segundo a Confederação Nacional de Proteção Patrimonial Mutualista (CNPPM), o valor mais acessível das associações de proteção veicular, se comparado ao seguro tradicional, atrai majoritariamente associados das classes C, D e E. O Brasil já conta com cerca de 8,5 milhões de veículos utilizando esse tipo de proteção.

O Sudeste, devido à sua maior frota e densidade urbana, concentra 70% dos eventos registrados pela APVS Brasil em 2025, sendo também a região com o maior crescimento percentual (+30% versus início de 2025).

MG Cyberster vende primeiro lote em menos de um mês

O Cyberster foi apresentado durante a chegada da MG Motor no país. Crédito: Karine Nobre

O lote de 50 unidades do MG Cyberster foi todo comercializado em menos de um mês, segundo a montadora. As vendas foram iniciadas em 15 de novembro de 2025. Com preço de R$ 499.800, o esportivo 100% elétrico chegou ao país em versão única.

Ele é equipado com dois motores elétricos que entregam uma potência combinada de 510 cv e torque de 725 Nm, distribuídos às quatro rodas. Entre os seus diferenciais, o esportivo conta com o sistema Launch Control, alto-falantes Bose, freios Brembo e portas do tipo tesoura com acionamento elétrico.

O Cyberster é oferecido com uma garantia de 7 anos (ou 150.000 km) para o veículo e 8 anos (ou 160.000 km) para a bateria. Como parte da condição especial de lançamento, válida até 31 de dezembro de 2025, a compra do veículo inclui um carregador portátil de 3,4 kW e um Wallbox de 7 kW. A MG Motor, inclusive, já abriu um cadastro para interessados no novo lote do modelo, em seu site.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais