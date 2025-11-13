Marca de empresário capixaba leva dois carros híbridos para o Salão do Automóvel

Empresário capixaba anunciou que a fábrica da Lecar será em Sooretama, mas aguarda homologação da prefeitura . Crédito: Lecar/Divulgação

A marca do empresário capixaba Flávio Figueiredo Assis, a Lecar, terá um estande dentro do Salão do Automóvel de São Paulo e apresentará os dois modelos híbridos da empresa que já foram anunciados: o cupê 459 e a picape Campo. O Lecar 459 deve apresentar um protótipo funcional, onde os visitantes poderão entrar no carro e conferir os detalhes da cabine



Segundo a empresa, esta será a primeira vez que os dois modelos são apresentados em um evento internacional, já que o salão, que começa na próxima semana, integra, desde 2008, o calendário da Organização Internacional dos Construtores de Automóveis (OICA), entidade que reúne os principais salões realizados em todo o mundo, como os de Detroit, Frankfurt e de Paris.

Lecar 459 terá um protótipo funcional, que poderá ser visto por visitantes. Crédito: Lecar/Divulgação

A empresa anunciou também um plano para 2026 de chegar a 150 concessionárias no país até o final do ano, sendo que as primeiras lojas já estão sendo inauguradas ainda este ano. Inclusive, a unidade de Vitória, que deverá ter o nome de Lecar Vix, tem previsão para inaugurar ainda em 2025. O plano é integrar a rede de lojistas de seminovos e usados ao ecossistema da marca para reduzir custos.

“As novas lojas já estão em implantação e outras 90 estão em negociação avançada. São empresários do mercado de seminovos, com anos de atuação, que enxergam na Lecar a oportunidade de participar e fazer parte da história do maior projeto de mobilidade sustentável do país. Nossa meta é concluir 2026 com mais de 150 concessionárias ativas em todo o Brasil”, adianta o CEO e fundador da Lecar, Flávio Figueiredo Assis.

A primeira concessionária da marca foi inaugurada em agosto, em São Caetano do Sul (SP), em uma operação que permite trabalhar com outras marcas. Além disso, a estratégia da empresa para a venda de seus futuros modelos é a compra programada: modalidade de aquisição sem juros e com prazos flexíveis de 48, 60 e 72 meses com entrega do carro na metade do plano.

A picape Lecar Campo também será exposta no Salão do Automóvel de São Paulo. Crédito: Lecar/Divulgação

“O programa de compra programada sem juros, que permite ao cliente receber o veículo na metade do plano, vem atraindo especialmente consumidores habituados a consórcios, que buscam alternativas planejadas de aquisição. Com a expectativa de crescimento da demanda após a participação da Lecar no Salão do Automóvel de São Paulo, vamos acelerar a nomeação de concessionárias em todo o país, consolidando as bases comerciais para o início das vendas em 2026”, explica Assis.

Apesar de se autodenominar fabricante de veículos, a empresa ainda não iniciou a produção. Segundo dados divulgados pela própria Lecar, a fábrica deve ser em Sooretama, já que atualmente encontra-se em processo de homologação junto à prefeitura, e a capacidade de produção estimada é de 120 mil veículos por ano.

Vendas de carros no ES crescem 12,64% no ano

Outubro de 2025 registrou 11.585 veículos comercializados de todos os segmentos no ES. Crédito: Shutterstock

Mesmo com os juros em patamares mais altos, as vendas de carros no Espírito Santo de janeiro a outubro registraram um crescimento de 12,64% diante do mesmo período em 2024, segundo dados do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives). Ao todo, foram emplacadas 96.679 unidades em 2025, contra 85.832 no ano passado.

O mês de outubro também registrou alta em relação ao mesmo mês no ano passado: 11.585 unidades contra 9.835 unidades em 2024, uma alta de 17,79%. Ao todo, outubro de 2025 registrou 11.585 veículos comercializados de todos os segmentos, contra 11.538 unidades vendidas em setembro de 2025, apresentando um aumento de 0,41%.

“O mês de outubro foi ajudado pela boa oferta de crédito, convertendo intenção em venda. No setor público, o programa carro sustentável, que reduziu a zero o IPI, trouxe impacto positivo nas vendas de veículos”, analisa o presidente do Sincodives, Augusto Giuberti.

Veículos plug-in já são 81% do mercado de eletrificados

Maioria dos modelos eletrificados comprados pode ser carregada por meio da rede elétrica. Crédito: Shutterstock

Os veículos plug-in estão se consolidando como o principal vetor da mobilidade elétrica no Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) dos 168.798 eletrificados comercializados de janeiro a outubro deste ano, 81,6% são veículos de recarga externa (138.088), os plug-in. No mesmo período de 2024 eles representavam 71% das vendas de eletrificados, ou seja, houve um aumento de 10,6%.

No geral, as vendas de eletrificados em 2025 (incluindo 100% elétricos e híbridos) correspondem a 8% dos veículos vendidos este ano no país. O destaque fica para o mercado de eletrificados leves (carros de passeio, picapes e vans), com 21.369 unidades emplacadas, que teve um crescimento de 33% sobre outubro de 2024 (16.033). A participação de mercado dos veículos leves eletrificados em outubro (market share) foi de 8,6% em relação ao total geral de vendas dos veículos leves no mês (247.877). Em outubro de 2024, essa participação era de 6,4%.

Dos 21.369 eletrificados vendidos em outubro de 2025, 81,7% (17.444) foram elétricos plug-in (BEV e PHEV), sendo que os PHEV foram responsáveis por 44,3% (9.458), e os BEV 100% elétricos por 37,4% (7.986). Já os híbridos (HEV e HEV Flex) totalizaram 3.925 unidades vendidas em outubro, o que equivale a 18,3% do total de eletrificados do mês. As vendas de micro-híbridos (MHEV) totalizaram em outubro o total de 6.381 unidades, com aumento de 10,4% sobre setembro (5.777).

A Gazeta integra o Saiba mais