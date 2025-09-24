BYD Dolphin Mini desvaloriza menos do que o Volkswagen Polo

O Dolphin Mini é o segundo carro 100% elétrico mais vendido no Espírito Santo. Crédito: BYD/Divulgação

O BYD Dolphin é hoje, no país, o carro 100% elétrico mais vendido. São 19.516 veículos vendidos de janeiro até agora, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Já no Espírito Santo, ele é o segundo mais vendido nessa categoria, de acordo com tabela do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives): 371 unidades de janeiro a agosto (o primeiro lugar fica para o Volvo EX30, com 459 unidades vendidas até agora no ES).

Por outro lado, o Volkswagen Polo, que tem tirado o sono da Fiat Strada, alcançando o topo do pódio já algumas vezes este ano, já soma 83.061 unidades vendidas este ano, quatro vezes mais do que as vendas do Dolphin Mini. Mas uma pesquisa realizada pela Mobiauto, marketplace de veículos, mostrou que o subcompacto elétrico apresentou uma desvalorização média de -7,85% de agosto de 2024 a agosto de 2025. O carro importado da China, que há um ano custava R$ 115.800, atualmente vale R$ 106.715.

Já o hatch da Volkswagen, na versão de entrada Track, desvalorizou -17% no período analisado. O hatch, que era vendido por R$ 89.990 em agosto de 2024 como zero quilômetro, hoje o modelo seminovo é avaliado em R$ 74.301, segundo o levantamento da Mobiauto.

Outro modelo da BYD que tem tido uma boa recepção é o Dolphin, primeiro modelo da marca a fazer sucesso no Brasil. De acordo com o levantamento do Data OLX Autos, o hatch é o seminovo (0 a 3 anos de uso) com maior liquidez em vendas por meio do seite OLX dos meses de janeiro a julho deste ano. Já o Toyota Etios lidera a faixa dos 4 a 8 anos entre os hatches.

Primeira Loja da Zeekr no ES inaugura nesta quarta

A Casa Zeekr Vitória, primeira loja da marca no Espírito Santo, abre as portas oficialmente nesta quarta-feira, 24, com um evento de inauguração, a partir das 19h, para convidados. Operada pelo Grupo Triunfo, a nova loja segue o padrão da marca em todo o país, com áreas para networking, coworking e eventos.

A nova loja já encontra-se de portas abertas e, como adiantado pela coluna, está localizada na avenida Leitão da Silva, em Vitória, em um espaço de 2 mil metros quadrados. Além dos três lançamentos da marca até agora — 001, 7X e X — a nova loja também oferece toda a gama de peças e serviços como funilaria, peças, pintura e alinhamento.

“Não medimos esforços para trazer a melhor estrutura nessa nova Casa Zeekr. Além de loja completa com setor de peças, acessórios e serviços, os clientes Zeekr contam também com estação de recarga de alta potência e uma galeria de arte dentro da própria concessionária”, adianta o CEO do Grupo Triunfo, André Orletti.

Infraestrutura de recarga rápida cresce 59% em seis meses no Brasil

Eletropostos vêm crescendo no Brasil. Crédito: Shutterstock

As estações públicas e semipúblicas de carregamento rápido (DC) para carros eletrificados no Brasil cresceram 59% em seis meses. O levantamento foi realizado pela Tupi Mobilidade em parceria com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

Ao todo são 16.880 eletropostos no país, distribuídos entre carga lenta (AC), que somam 13.025 (cerca de 77%) e carregadores rápidos (DC), que chegam a 3.855 (cerca de 23%). Na comparação com fevereiro (14.827), houve um crescimento de 14% na rede total de infraestrutura de recarga pública e semipública do país.

“Esse avanço confirma uma tendência esperada: a queda de custos dos equipamentos e a crescente demanda dos usuários por recargas de longa distância levaram os operadores a priorizar investimentos em DC”, analisa Davi Bertoncello, diretor de Comunicação da ABVE e fundador da Tupi Mobilidade.

