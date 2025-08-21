Karine Nobre
Karine Nobre
A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

Mercado automotivo do ES atrai interesse de alta cúpula da Honda

Concessionária da marca no Estado foi primeira a receber visita de dirigentes da Honda da América do Sul

Vitória
Publicado em 21/08/2025 às 14h21
Atualizado em 21/08/2025 às 14h21
Visita do board da Honda América do Sul à Honda Shori
Da direita para esquerda, o presidente da Honda South America, Arata Ichinose; o diretor da Honda Shori, Giovanni Lamborghini; e o diretor comercial Honda Auto Brasil, Marcelo Langrafe . Crédito: Honda Shori/Divulgação

O mercado automotivo do Espírito Santo tem atraído o interesse da Honda tanto a nível nacional quanto regional (leia-se América do Sul). Tanto é que a concessionária da marca no Estado, a Shori, foi a primeira loja do Brasil a receber o board (grupo de executivos) da Honda South America, em uma seleção que contou com apenas 10 concessionárias selecionadas em todo o país.

Segundo o diretor da Honda Shori, Giovanni Lamborghini, esta foi a primeira vez que o board completo visitou uma concessionária quatro rodas. “Esse é um movimento especial da marca em reconhecer concessionárias que têm se destacado no cenário nacional. A iniciativa reforça a proximidade da Honda com seus representantes e abre espaço para um diálogo direto sobre estratégias de crescimento e inovação”, conta.

A Shori, atualmente encontra-se em processo de expansão. Recentemente a empresa, que integra o Grupo Pianna, adquiriu lojas da marca Planeta H, localizadas em Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim e Campos dos Goytacazes (RJ). Esse movimento tornou a rede de concessionária em uma das maiores da Honda Autos no Brasil.

Visita do board da Honda

Visita do board da Honda América do Sul à Honda Shori
A concessionária capixaba foi a primeira a receber a visita dos executivos. Honda Shori/Divulgação
Visita do board da Honda América do Sul à Honda Shori
Executivos estiveram na loja da marca para conhecer os processos. Honda Shori/Divulgação
Visita do board da Honda América do Sul à Honda Shori
Esta foi a primeira vez que o board completo da marca visitou uma concessionária automotiva. Honda Shori/Divulgação
Visita do board da Honda América do Sul à Honda Shori
Board da Honda . Honda Shori/Divulgação
Board da Honda
Board da Honda
Board da Honda
Board da Honda

“A Honda Shori é hoje uma das concessionárias mais representativas da marca no Brasil, com fortes investimentos em expansão e estrutura, além do protagonismo no mercado capixaba. O Grupo Pianna tem se consolidado como um dos maiores grupos Honda do país, o que contribuiu para que a Shori fosse a primeira a receber essa comitiva de alto nível”, complementa.

O encontro ainda teve debates estratégicos sobre o futuro da marca e caminhos para manter o crescimento e o desenvolvimento no mercado automobilístico capixaba. “Mais do que reconhecimento, a importância dessa visita demonstra nosso posicionamento de protagonismo junto à marca Honda e no cenário capixaba, além de ampliar nossa representatividade nacionalmente”, complementa.

Fachada de loja da Águia Branca Seminovos em Goiânia (GO)
Pesquisa da Águia Branca Seminovos apontou os modelos mais procurados pelos capixabas. Crédito: Águia Branca Seminovos/Divulgação

Capixaba quer robustez, economia e alto valor de revenda em seminovos

O levantamento mais recente da Águia Branca Seminovos, mostrou que o capixaba quer veículos que sejam mais robustos, econômicos e tenham alto valor de revenda. Segundo a pesquisa, entre os campeões de venda no Estado estão três modelos da Toyota: Corolla, Corolla Cross, Hilux. Há ainda Jeep com o Compass e o Renegade, além do Chevrolet Onix, Fiat Toro e Hyundai Creta. São modelos conhecidos por sua confiabilidade mecânica, custo de manutenção competitivo e liquidez na revenda. 

No segmento premium, o interesse se concentra em utilitários e SUVs de alta performance e tecnologia, como Toyota SW4, Volkswagen Amarok, Jeep Grand Cherokee, Chevrolet S10 e Volkswagen Tiguan. Segundo a empresa, o seu portfólio de veículos é alinhado de acordo com a demanda regional. É possível saber mais sobre os veículos pela plataforma www.aguiabrancaseminovos.com.br

NOTA PATROCINADA

Venda de veículos cresce 11,63% em um ano no ES

comprar carro, concessionária
No acumulado do ano, foram emplacados 63.302 veículos no Espírito Santo. Crédito: Shutterstock

Mesmo com as taxas de financiamento mais altas, o mercado automotivo no Estado tem mostrado crescimento, acompanhando a tendência nacional. Segundo levantamento do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives), no acumulado do ano, foram emplacados 63.302 veículos, contra 57.412 no mesmo período de 2024, o que representa um aumento de 10,26%.

Os emplacamentos de julho (10.353 unidades) foram 11,63% maiores do que o mesmo período em 2024 (9.274 unidades). Houve também crescimento de junho para julho, na faixa de 8,4%.

“O mês de julho contou com um fator positivo que foi a entrada em vigor do programa Corro Sustentável que reduziu a carga tributária dos automóveis mais eficiente e acessíveis, além da estabilidade do crédito antecipando a decisão de compras pelos consumidores", analisa o presidente do Sincodives, Augusto Giuberti.

Lançamentos da Fiat chegam à Orvel

A concessionária Orvel Fiat acaba de receber três lançamentos da Fiat da linha 2026: Fastback, Titano e Toro. De acordo com o gerente da Orvel Fiat, Luciano Ribeiro, cada modelo chega trazendo novidades, a exemplo da Titano. “A nova Fiat Titano estreia grandes mudanças, cada vez mais sofisticada, mais potente e mais moderna, com nova mecânica, mais itens de conforto como direção elétrica, sistema de piloto automático adaptativo, ou seja, preparada para superar as expectativas dos clientes mais exigentes”, conta.

Vitória Motors Mercedes-Benz completa 30 anos

Vitória Motors Mercedes Benz
A Vitória Motors Mercedes Benz está realizando uma série de ações para comemorar os 30 anos. Crédito: Divulgação

Uma das primeiras lojas do segmento de luxo do Espírito Santo, a Vitória Motors Mercedes-Benz, está realizando uma série de ações em comemoração aos 30 anos de existência no Estado. Entre elas está o lançamento de um selo comemorativo e também de um evento que acontece nesta quinta-feira, 21, voltado para clientes históricos, colaboradores, executivos e parceiros.

Nos últimos dez anos, a Vitória Motors Mercedes-Benz comercializou cerca de 3 mil veículos, como o Classe C (1.021 unidades), seguido pelo GLA (509), Classe A (195), CLA (191) e GLC (180).

“Posso dizer que faço parte de um grupo que se dedica em fortalecer sua posição como referência no mercado automotivo, além de manter-se fiel aos valores que a consolidam como uma das principais concessionárias da Mercedes no Brasil”, comenta o gerente da unidade, Márcio Lessa.

MAIS KARINE NOBRE

Sete em cada dez pessoas se sentem mais seguras ao se deslocar de carro, aponta pesquisa
ES tem o melhor desempenho de vendas de seminovos do Sudeste no ano
Maioria dos capixabas quer SUV na hora de trocar de carro, aponta pesquisa
Grupo automotivo capixaba adquire novas lojas da Honda no ES e RJ
Os dois carros mais caros do Brasil estão em festival; preços giram em torno dos R$ 60 milhões

A Gazeta integra o

Saiba mais
Honda Carro Concessionária SUV Sedã Hatch Sedan

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.