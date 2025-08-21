Mercado automotivo do ES atrai interesse de alta cúpula da Honda

Da direita para esquerda, o presidente da Honda South America, Arata Ichinose; o diretor da Honda Shori, Giovanni Lamborghini; e o diretor comercial Honda Auto Brasil, Marcelo Langrafe . Crédito: Honda Shori/Divulgação

O mercado automotivo do Espírito Santo tem atraído o interesse da Honda tanto a nível nacional quanto regional (leia-se América do Sul). Tanto é que a concessionária da marca no Estado, a Shori, foi a primeira loja do Brasil a receber o board (grupo de executivos) da Honda South America, em uma seleção que contou com apenas 10 concessionárias selecionadas em todo o país.



Segundo o diretor da Honda Shori, Giovanni Lamborghini, esta foi a primeira vez que o board completo visitou uma concessionária quatro rodas. “Esse é um movimento especial da marca em reconhecer concessionárias que têm se destacado no cenário nacional. A iniciativa reforça a proximidade da Honda com seus representantes e abre espaço para um diálogo direto sobre estratégias de crescimento e inovação”, conta.

A Shori, atualmente encontra-se em processo de expansão. Recentemente a empresa, que integra o Grupo Pianna, adquiriu lojas da marca Planeta H, localizadas em Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim e Campos dos Goytacazes (RJ). Esse movimento tornou a rede de concessionária em uma das maiores da Honda Autos no Brasil.

“A Honda Shori é hoje uma das concessionárias mais representativas da marca no Brasil, com fortes investimentos em expansão e estrutura, além do protagonismo no mercado capixaba. O Grupo Pianna tem se consolidado como um dos maiores grupos Honda do país, o que contribuiu para que a Shori fosse a primeira a receber essa comitiva de alto nível”, complementa.

O encontro ainda teve debates estratégicos sobre o futuro da marca e caminhos para manter o crescimento e o desenvolvimento no mercado automobilístico capixaba. “Mais do que reconhecimento, a importância dessa visita demonstra nosso posicionamento de protagonismo junto à marca Honda e no cenário capixaba, além de ampliar nossa representatividade nacionalmente”, complementa.

Venda de veículos cresce 11,63% em um ano no ES

No acumulado do ano, foram emplacados 63.302 veículos no Espírito Santo. Crédito: Shutterstock

Mesmo com as taxas de financiamento mais altas, o mercado automotivo no Estado tem mostrado crescimento, acompanhando a tendência nacional. Segundo levantamento do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives), no acumulado do ano, foram emplacados 63.302 veículos, contra 57.412 no mesmo período de 2024, o que representa um aumento de 10,26%.

Os emplacamentos de julho (10.353 unidades) foram 11,63% maiores do que o mesmo período em 2024 (9.274 unidades). Houve também crescimento de junho para julho, na faixa de 8,4%.

“O mês de julho contou com um fator positivo que foi a entrada em vigor do programa Corro Sustentável que reduziu a carga tributária dos automóveis mais eficiente e acessíveis, além da estabilidade do crédito antecipando a decisão de compras pelos consumidores", analisa o presidente do Sincodives, Augusto Giuberti.

Vitória Motors Mercedes-Benz completa 30 anos

A Vitória Motors Mercedes Benz está realizando uma série de ações para comemorar os 30 anos. Crédito: Divulgação

Uma das primeiras lojas do segmento de luxo do Espírito Santo, a Vitória Motors Mercedes-Benz, está realizando uma série de ações em comemoração aos 30 anos de existência no Estado. Entre elas está o lançamento de um selo comemorativo e também de um evento que acontece nesta quinta-feira, 21, voltado para clientes históricos, colaboradores, executivos e parceiros.

Nos últimos dez anos, a Vitória Motors Mercedes-Benz comercializou cerca de 3 mil veículos, como o Classe C (1.021 unidades), seguido pelo GLA (509), Classe A (195), CLA (191) e GLC (180).

“Posso dizer que faço parte de um grupo que se dedica em fortalecer sua posição como referência no mercado automotivo, além de manter-se fiel aos valores que a consolidam como uma das principais concessionárias da Mercedes no Brasil”, comenta o gerente da unidade, Márcio Lessa.

