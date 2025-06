Os dois carros mais caros do Brasil estão em festival; preços giram em torno dos R$ 60 milhões

O Bugatti Chiron e o Pagani Utopia são os dois carros mais caros do Brasil. Crédito: Gabriel Mazim

(INTERLAGOS - SP) Os dois carros mais caros do Brasil estão expostos no Festival Interlagos, que acontece em São Paulo até o domingo, 15. Ambos, inclusive, já figuraram listas de modelos mais caros do mundo. O primeiro, e o mais caro, é o Pagani Utopia, cujo valor estimado fica em torno de R$ 60 milhões.

Ele é uma edição única no mundo, com uma configuração específica para a unidade, conhecida também como R&D. Isso quer dizer que ele foi fabricado antes das 99 unidades que tem esse modelo italiano. E, em seguida, voltou para a fábrica para ser reconfigurado, tornando-se único não apenas no Brasil como também no mundo. O hipercarro está equipado com um motor V12 6.0 biturbo com 864 cv de potência e 112.2 kgfm de torque. Ele vai de 0 a 100 km/h em menos de 3 segundos.

O Pagani Utopia tem potência de 864 cv e 112.2 kgfm de torque. Crédito: Gabriel Mazim

O outro modelo é um Bugatti Chiron Sport, cujo valor aproximado deve chegar a R$ 50 milhões. Uma verdadeira supermáquina, sua produção é limitada a 500 unidades, feitas todas de forma artesanal, na fábrica da marca, localizada na França. Ele é equipado com um motor W16 8.0 quadriturbo e tem uma potência de 1.500 cv com torque de 160 kgfm. Ele acelera de 0 a 100 km/h em 2,5 segundos.

O Bugatti Chiron tem potência de 1.500 cv com torque de 160 kgfm. Crédito: Gabriel Mazim

Além dessas raridades movidas a combustão, o festival trouxe dois modelos 100% elétricos que estão entre os mais rápidos em termos de aceleração, que já falamos em Motor: o YangWang U9, divisão de luxo da BYD, que acelera vai de 0 a 100 km/h em 2,36 segundos e o Hyptec SSR da GAC, que é ainda mais rápido: 1,9 segundo para ir de 0 a 100 km/h.

Realizamos, inclusive, um teste de aceleração com o Hyptec, que pode ser visto logo abaixo:

O festival, inclusive, é palco de outros modelos que não se vê com frequência pelas ruas: como um Rolls-Royce plotado, um Cadillac Escalade e até mesmo uma Cybertruck, que também estava plotada em uma cor verde-militar. Há ainda modelos de divisões superesportivas de marcas como Mercedes, BMW e até mesmo o lendário Nissan GT-R, que teve sua produção descontinuada pela fabricante japonesa.

Os carrões do Festival Interlagos





Tesla Cybertruck . Gabriel Mazim





Uma das várias versões do Nissan GT-R que estavam no festival . Gabriel Mazim





Um modelo Rolls-Royce envelopado . Gabriel Mazim





Honda Civic Type R . Gabriel Mazim





YangWang U9, modelo da divisão de carros de luxo da BYD . Gabriel Mazim





Um dos vários modelos de Ferrari que estavam no evento . Gabriel Mazim





Ford Mustang Manual . Gabriel Mazim

Grupo do ES traz marcas chinesas de pneus a preços competitivos

Loja do ES vai começar a trabalhar com pneus de marcas chinesas. Crédito: Shutterstock

A Contauto Auto Center deu início à comercialização de pneus de duas marcas chinesas: Linglong e XBRI. Entre os atrativos, segundo a empresa, estão preços mais acessíveis e durabilidade. Os produtos já estão disponíveis nas lojas da Contauto Auto Center em Serra, Vila Velha e Cachoeiro de Itapemirim.

A Linglong Tire é a maior fabricante de pneus da China e a número um no mundo na produção de pneus para veículos elétricos. A companhia fornece pneus para marcas globais como BMW, Audi, Volkswagen e Renault. Em breve, terá uma fábrica no Paraná, que será a primeira na América do Sul. Já a XBRI Pneus pertence à Sunset Tires Corporation e sua atuação é focada na importação, exportação e distribuição de pneus, sendo uma das maiores nesses segmentos na América Latina.

