Haval H9, Ram 3500 e Honda HR-V: veja o que já foi anunciado no Festival Interlagos

Evento começa nesta quarta, 12, em São Paulo, uma semana após a edição Moto, e terá mais de 50 expositores; lançamentos e testes-drive estarão disponíveis para quem passar pelo Autódromo de São Paulo

Publicado em 11 de junho de 2025 às 20:59 - Atualizado há uma hora

O Festival Interlagos 2025 oferece seis tipos de ingresso, com a possibilidade de dirigir carros esportivos no autódromo e assistir aos shows com open bar e open food Crédito: Gabriel Mazim

INTERLAGOS (SP) - O Festival Interlagos, em São Paulo, começa nesta quinta-feira, 12, com 54 expositores entre montadoras, entidades do setor e marcas ligadas ao mercado automotivo. O festival tem se tornado conhecido como pista para diversos lançamentos, e esta edição não será diferente. Honda, GWM e Ram foram algumas das montadoras a apresentar novidades, mas esse número deve aumentar nos próximos dias. >

Com início uma semana após a edição Moto, o evento acontece até domingo (15) e terá diversos modelos para serem conhecidos e testados pelo público. A editoria Motor, que está no evento, mostra os primeiros veículos revelados já na coletiva de imprensa, que aconteceu nesta quarta, 11. Veja a seguir.>

GWM apresenta o Haval H9 e a Poer P30

Tanto o novo SUV Haval quanto a picape Poer são equipados com o motor 2.4 Turbo Diesel e câmbio automático de 9 marchas Crédito: GWM/Divulgação

O Haval H9 é um SUV com sete lugares e tração 4x4. Já a Poer P30 é a primeira picape média da GWM no País, desenvolvida para atender às demandas do setor, com robustez, desempenho e tecnologia premium. >

Tanto o novo SUV Haval quanto a picape Poer são equipados com o motor 2.4 Turbo Diesel e câmbio automático de 9 marchas, desenvolvido pela GWM. Futuramente, a linha de picapes Poer ganhará no Brasil uma versão híbrida plug-in.>

>

Os modelos contam com sistema de tração inteligente com três modos: 4x2, 4x4 High e 4x4 Low. Sobre as dimensões, o Haval H9 possui 4.950 mm de comprimento, 1.976 mm de largura e 1.930 de altura, com espaço interno para sete adultos, em vez da tradicional configuração 5+2. Já a Poer P30 tem 5.416 mm de comprimento, 1.947 mm de largura e 1.886 mm de altura.>

Os novos modelos também contam com faróis inteligentes full LED, assentos revestidos em couro e climatizados, tela central de 14,6 polegadas, câmera 360°, controle remoto via aplicativo, carregador de celular por indução de 50W e condução semiautônoma Nível 2+.>

Os novos modelos da GWM serão produzidos na fábrica de Iracemápolis, no interior de São Paulo, a partir de agosto deste ano, com entrega prevista para o fim de setembro.>

Honda adianta lançamento de três modelos

HR-V 2026>

A chegada do HR-V 2026 às concessionárias Honda está programada para julho Crédito: Gabriel Mazim

Ao completar dez anos de produção no Brasil, o HR-V recebe novos aprimoramentos nesta que é sua 2ª geração, lançada em 2022. O modelo oferece dois motores 1.5 litro: o 1.5 DI i-VTEC Flex aspirado, disponível nas versões EX e EXL, e o 1.5 DI VTEC Turbo Flex, presente nas versões Advance e Touring — ambas equipadas com transmissão CVT. >

A estrutura mecânica do HR-V 2026 permanece inalterada, enquanto o novo design frontal proporciona ao modelo um visual mais imponente. A nova grade possui acabamento Black Piano e a porção inferior do para-choque incorpora um elemento gráfico inspirado na linha de batimento cardíaco, conectando os faróis auxiliares e reforçando a resposta imediata ao acelerador.>

A traseira do HR-V 2026 também recebeu atualizações, com lanternas traseiras com lente fumê e novo bloco ótico interno. A nova barra LED que conecta as lanternas cria uma assinatura luminosa em dois níveis, sendo o superior mais amplo. Pela primeira vez, o HR-V contará com rodas aro 18 polegadas nas versões Advance e Touring, com acabamento que combina pintura escurecida à superfície polida. A chegada do HR-V 2026 às concessionárias Honda está programada para julho.>

Civic Advanced Hybrid>

O Civic mantém o powertrain híbrido e:HEV, que combina dois motores elétricos com um motor 2.0 a combustão Crédito: Gabriel Mazim

A área frontal redesenhada, com um para-choque completamente novo, é o destaque mais evidente desta que é uma leve repaginação da 11ª geração do Civic. O modelo mantém o powertrain híbrido e:HEV, que combina dois motores elétricos com um motor 2.0 a combustão, de ciclo Atkinson, permanecendo inalterado. Além disso, o Honda Sensing — pacote exclusivo de segurança e assistência ao motorista — continua presente. >

A atualização tecnológica do Civic Advanced Hybrid 2026 destaca-se pela inclusão dos serviços Google embarcados. A novidade permitirá o uso de serviços desenvolvidos especialmente para automóveis, como Google Maps, Play Store, assistente por voz e diversas outras praticidades.>

Segundo a Honda, mais informações serão divulgadas nas próximas semanas.>

New City Hatchback Touring Sport>

A previsão de chegada do Honda New City Hatchback Touring Sport às concessionárias é para o mês de agosto Crédito: Gabriel Mazim

O New City Hatchback Touring Sport preserva todas as especificações técnicas da versão Hatchback Touring, sem alterações, mas incorpora um visual mais esportivo por meio de ajustes estéticos.>

O teto preto, exclusivo desta versão, harmoniza-se com as rodas e capas de retrovisores, que seguem o mesmo padrão cromático. Esses elementos se integram à parte frontal, onde a grade e sua linha superior em black piano, combinadas aos faróis, formam um conjunto de apelo esportivo.>

A previsão de chegada do Honda New City Hatchback Touring Sport às concessionárias é para o mês de agosto.>

Ram revela as novas 2500 e 3500

A picape adota o novo motor Cummins® 6.7 Turbodiesel High-Output de 6 cilindros em linha com 436 cv e 1.458 Nm (148,7 kgfm) de torque Crédito: Gabriel Mazim

Os novos modelos estreiam com um visual renovado, que inclui novos faróis totalmente de LEDs, molduras do para-choque dianteiro, grade dianteira e lanternas também de LED redesenhadas. O interior também foi renovado, onde se destacam o quadro de instrumentos digital de 12,3” e a nova central multimídia com tela vertical de 14,5” – a maior do segmento. >

Por baixo do capô, tudo é novo. A picape adota o novo motor Cummins® 6.7 Turbodiesel High-Output de 6 cilindros em linha com 436 cv e 1.458 Nm (148,7 kgfm) de torque, acoplados ao novo câmbio automático de oito marchas TorqueFlite HD, e sistema de tração 4x2, 4X4 e reduzida. O lançamento será no final do ano, entre final de novembro e início de dezembro, e os detalhes serão divulgados em breve.>

Fiat anuncia o Pulse Abarh

O primeiro SUV lançado pela marca do escorpião chega com novidades. O design está diferente, com uma nova grade. As rodas, que também tiveram mudança no visual, são todas aro 18. Por dentro, os bancos ganham novo revestimento, com desenho do escorpião. O teto solar permanece. >

O Motor T270 tem performance de 185 CV com calibrações exclusivas, com mapa de pedal diferenciado, suspensão rígida, calibração do câmbio com trocas mais rápidas e esportivas. O sistema único de exaustão tem sonoridade esportiva. O modelo acelera de 0 a 100km em 7,6 segundos, com velocidade máxima de 215km/h.>

O Pulse Abarth conta ainda com três lados de direção (sport, manual e Poison), tela multimídia com 10,4 polegadas, itens de ADAs, ajuste elétrico para motorista, partida remota, carregador sem fio e rebatimento dos retrovisores. O modelo teve o preço anunciado: R$ 157.990, ficando abaixo de um de seus maiores concorrentes no mercado, o Volkswagen Nivus GTS, que parte de R$ 174.990.>

Omoda Jaecoo traz mais dois SUVs híbridos

Estreante no Brasil, a Omoda Jaecoo chegou com apenas dois modelos na sua estreia, mas durante o Festival interlagos revelou que vai trazer mais dois modelos. O primeiro é o SUV Omoda 5, que estreou no país em versão 100% elétrica e agora chega com motorização híbrida.>

Segundo o head de produto e preço da Omoda Jaecoo, Leandro Teixeira, o Omoda 5 HEV deve ser um dos híbridos mais acessíveis do mercado. Ele é equipado com um motor 1.5 l HEV e uma bateria de 1,8kWh. Ele tem 1.447 mm de comprimento por 1.824 mm de largura.>

Já o Omoda 7 PHEV será um carro um pouco maior, com largura de 1.875 mm e comprimento de 4.660 mm. Segundo Teixeira, ele vai ficar um patamar acima do Jaecoo 7, com quem compartilha a mesma motorização, sendo que a bateria será um pouco maior, permitindo, dessa forma uma maior autonomia. >

Mini apresenta novos esportivos

A Mini apresentou dois novos modelos da família John Cooper Works, divisão de esportivos da marca: John Cooper Works e John Cooper Works Cabrio. Ambos são equipados com um motor a gasolina TwinPower Turbo de quatro cilindros com dois litros e 231 cv de potência com 380 Nm de torque máxima e transmissão automática de dupla embreagem. Com esse conjunto, a versão hatch acelera de 0 a 100 km/h em apenas 6,1 segundos e tem velocidade máxima de 250 km/h, enquanto a versão conversível atinge os 100 km/h partindo da inércia em 6,4 segundos e tem velocidade máxima de 245 km/h.>

A montadora anunciou a chegada de uma nova versão: o Mini JCW Countryman ALL4 – Exclusive. O modelo é equipado com motor a combustão de quatro cilindros, 2.0 litros TwinPower Turbo. A transmissão automática Steptronic esportiva de dupla embreagem tem sete velocidades e conta paddle shifts no volante. Este modelo conta também com tração integral ALL4. Este conjunto entrega 317 cv de potência e 400 Nm de torque, e acelera de 0 a 100 km/h em apenas 5,6 segundos, com velocidade máxima de 250 km/h.>

Além disso, a Mini anunciou a chegada de mais dois modelos esportivos: John Cooper Works Aceman E e John Cooper Works E. Os primeiros modelos esportivos da divisão JCW são equipados com powertrain 100% elétrico. Ambos têm 258 cv de potência e torque imediato. Um primeiro spoiler revelado em relação ao MINI John Cooper Works E é que ele faz de 0 a 100km/h em menos de seis segundos. Mais informações e especificações dos modelos serão reveladas em breve. >

