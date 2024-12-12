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Novos rumos

Grupo automotivo do MS expande operações no ES com nova loja de marca premium

Empresa chegou ao Estado há cerca de quatro anos e tem foco no mercado de veículos de luxo e alto valor agregado

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 01:58

Públicado em 

12 dez 2024 às 01:58
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Grupo Raviera
Nova loja no Estado foi adquirida há cerca de um mês Crédito: Divulgação
O segmento automotivo premium e de luxo no Espírito Santo tem sido um ambiente promissor, principalmente para empresas que trabalham nesses nichos. Um exemplo é a chegada, há quatro anos, do Grupo Raviera, originário do Mato Grosso do Sul, que recentemente está expandindo suas operações no Estado com a aquisição de mais uma loja.
O grupo, que completa 60 anos em 2025 e comercializa as marcas Jaguar e Land Rover no Espírito Santo, adquiriu, no último mês, a loja da Audi, localizada em Vitória. Segundo o CEO do Grupo Raviera, Artur Duarte, cerca de 300 produtos devem ser comercializados anualmente entre as duas lojas das montadoras JLR e Audi.
O Espírito Santo é o primeiro Estado na Região Sudeste onde o grupo atua fora do eixo Centro-Oeste, com operações no Mato Grosso do Sul (cuja sede administrativa fica em Campo Grande), Rondônia e Acre e trabalha outras marcas premium, como BMW e Mercedes.
Segundo o executivo, a partir do próximo ano, o grupo vai investir em eventos presenciais junto a clientes e parceiros, para fortalecimento das marcas trabalhadas no Estado e também de aproximação com o Grupo Raviera.
“Serão eventos pequenos e personalizados, pois queremos mostrar o que é o Grupo Raviera. Esse mercado (premium e de luxo) no Espírito Santo não é de alto volume e tem o mesmo perfil do grupo, que é o atendimento com transparência e confiança de que está fazendo um bom negócio. O que conta é o relacionamento”, acrescenta.

Seguro para carros com até 25 anos

A Youse está oferecendo cobertura para veículos usados com até 25 anos de uso. Segundo dados da empresa, mais de 90% das vendas de seguros da marca são voltadas para veículos usados e o volume de contratos para automóveis com até nove anos de uso apresentou um crescimento de 5% entre janeiro e novembro. “Essa abordagem alinha-se ao nosso propósito de oferecer produtos personalizáveis e inclusivos, garantindo proteção para os consumidores, independentemente da idade do veículo”, comenta Nícolas Ferrara, Gerente de Produtos da Youse.

Carro elétrico dos Correios no ES

correios, carro elétrico
Modelo entregue é um Peugeot e-Expert, 100% elétrico Crédito: Divulgação
O Espírito Santo está entre os Estados onde vão circular os veículos elétricos adquiridos pelos Correios em parceria com a Stellantis. Ao todo, foram entregues 50 veículos elétricos Peugeot e-Expert para serem utilizados no transporte de remessas na última milha em diferentes cidades no Brasil.
O objetivo, segundo informações da estatal, é adquirir, em 2025, mais 5 mil veículos elétricos, compo parte do projeto estratégico “Correios do Futuro”, que tem foco em inovação, sustentabilidade financeira, modernização operacional, impacto social e na entrada em novos mercados.
A gestão de carga pode ser realizada pelo motorista, que terá acesso a um mapa de estações, sendo possível fazer a reserva de conectores e monitorar a recarga em tempo real. Também é disponibilizado o histórico de uso, com uma experiência personalizada e um cartão específico de recarga por motorista.

Empresa chinesa e Stellantis vão produzir baterias LFP na Europa

A Stellantis e a fabricante chinesa de baterias para carros elétricos CATL anunciaram um acordo para investir até 4,1 bilhões de euros na criação de uma joint venture voltada à construção de uma planta de baterias de lítio-ferro-fosfato (LFP) em grande escala na Europa, localizada em Zaragoza, na Espanha. A previsão para o início da produção é até o final de 2026. A empresa é, atualmente, a maior fabricante desse tipo de baterias, sendo fornecedora de marcas como Tesla, Volkswagen, Honda, Toyota e BMW.

Um a cada cinco motociclistas aprendeu a pilotar antes dos 18 anos

moto, motocicleta
Os dados mostram também que 26,5% começaram a pilotar aos 18 anos e aproximadamente 27,5% iniciaram entre os 19 e 24 anos Crédito: Shutterstock
Um levantamento realizado pela Fundación Mapfre, com o desenvolvimento técnico pelo Instituto de Segurança no Trânsito (IST), mostrou que 21,6% dos motociclistas começou a pilotar antes dos 18 anos, ou seja, sem atingir a idade legal mínima no Brasil para obter a CNH-A.
Os dados mostram também que 26,5% começaram a pilotar aos 18 anos e aproximadamente 27,5% iniciaram entre os 19 e 24 anos, enquanto a proporção de iniciantes diminui para 17,5% após os 25 anos. Apenas 6,8% dos motociclistas começaram a pilotar após os 35 anos.
“Este estudo traz à tona dados fundamentais sobre o comportamento dos motociclistas no Brasil, especialmente no que diz respeito ao cumprimento das normas de trânsito. Identificar essas informações nos ajuda a compreender melhor os riscos associados e a necessidade de ações educativas que incentivem o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a cultura de segurança e responsabilidade no trânsito”, explica Fátima Lima, representante da Fundación Mapfre no Brasil.

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Karine Nobre

A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

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