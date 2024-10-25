Veja o que cada geração procura na hora de comprar um carro

A cor prata é a preferida por quem vai comprar carro, independendemente da geração Crédito: Shutterstock

Uma pesquisa realizada pelo Data OLX Autos apontou o que cada geração quer na hora de comprar um carro. Enquanto os interesses se divergem quanto à idade do veículo e o fato de ser a combustão, híbrido ou 100% elétrico, em uma coisa as três gerações parecem combinar, que é em relação ao valor do automóvel que desejam adquirir: até R$ 69.999, sendo que o financiamento é a forma de pagamento preferida pela maioria.

No caso da geração Z (18 a 28 anos), seis em cada 10 procuram por carros usados, e cerca de 45% pretendem adquirir um veículo com até oito anos de idade. Aproximadamente um quarto considera híbridos ou elétricos. Em relação às cores, essa geração deseja automóveis nas cores prata (71%), branco (61%), preto (55%) e vermelho (40%). Os veículos mais comuns entre eles são carro (70%) e motocicleta (35%).

Já 54% da geração Y (29 a 40 anos) quer um carro usado e 59% pretende comprar um veículo com até oito anos de idade. Assim como a gen Z, as cores mais desejadas são prata (65%), branco (59%), preto (56%) e vermelho (32%). A maioria (85%) deseja adquirir um carro, enquanto 8% tem interesse em adquirir uma caminhonete/picape.

Com a geração X (41 a 60 anos), adquirir um carro com até oito anos de idade é a pretensão de 56%. E três em cada 10 considera híbridos ou elétricos. Dentre as cores desejadas, destaca-se a preferência por prata (59%), branco (49%), preto (38%), vermelho (20%) e azul (18%). O carro é o veículo de interesse para compra de 74% e 19% querem uma caminhonete/picape.

Por fim, 74% dos baby boomers (acima de 61 anos) têm a intenção de adquirir um automóvel com até oito anos de idade. O veículo de preferência para 75% é o carro e 22% deseja adquirir uma caminhonete/picape. Essa geração prefere as cores prata (60%), branco (42%), preto (31%) e vermelho (17%).

Mais de 60% dos carros serão movidos à IA em 5 anos Um relatório divulgado pela Globant, mostra que até 2029, mais de 60% dos carros serão movidos à inteligência artificial (IA), aprimorando a eficiência operacional e a experiência do cliente. O relatório explora como a IA pode ser aplicada em outras áreas do setor automotivo, incluindo a manutenção preditiva e o desenvolvimento de veículos conectados. Com isso, o uso da tecnologia vai ajudar a monitorar o desempenho de veículos em tempo real, prever falhas antes que elas ocorram e oferecer soluções de manutenção mais precisas, reduzindo os custos de reparo e aumentando a segurança.

Honda Shori de Vila Velha inicia obras de modernização

Nova concessionária da Shori em Vila Velha vai ficar pronta em seis meses Crédito: Divulgação

A Honda Shori de Vila Velha deu início a um projeto de ampliação e melhoria de suas instalações. A loja passará por uma transformação completa, trazendo um espaço maior e mais moderno. Entre as novidades, estarão a nova área gourmet, o espaço Honda Digital e espaço kids.

Mesmo durante as obras, que têm previsão de conclusão em seis meses, os atendimentos para vendas e pós-vendas continuam funcionando normalmente. O acesso temporário à loja será feito pela rua lateral da concessionária.

Outubro rosa nas agências O Grupo Orletti está com uma campanha para o Outubro Rosa, que inclui ações de conscientização e prevenção ao câncer de mama para as colaboradoras. A enfermeira do trabalho Isabele Pontes, pós-graduada em urgência e emergência, proferiu uma palestra e o time feminino foi presenteado com um brinde e um cartão com informações sobre como fazer o autoexame. Já as concessionárias Orvel aderiram à campanha durante o mês e estão decoradas na cor da ação.

Mercedes-Benz EQS 450+ chega à concessionária em Vitória

O Mercedes-Benz EQS 450+ tem 360 cv de potência e autonomia de 411 km Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação

O Mercedes-Benz EQS 450+ já está na concessionária da marca, em Vitória. O SUV elétrico tem 360 cv de potência e autonomia de 411 km. Com um porta-malas de 645 litros de capacidade, o modelo traz tecnologias como o sistema multimídia MBUX e o som Dolby Atmos.

“Com o EQS 450+, estamos introduzindo um novo conceito de luxo sustentável, que alia desempenho excepcional à inovação tecnológica, redefinindo o futuro dos SUVs elétricos,” afirma o diretor Comercial da Vitória Motors Mercedes-Benz, Bernardo Chieppe.

Kurumá realiza ação especial de Dia das Crianças A Kurumá promove uma ação especial em celebração ao Dia das Crianças, neste sábado (26), das 9h às 13h, na Prainha, em Vila Velha. O evento contará com a exposição do Corolla Cross, além de atividades recreativas, como distribuição de picolés e brinquedos infláveis.

Vitória Motors Jeep & Ram participa de leilão no Haras Faixa Preta