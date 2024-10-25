Veja o que cada geração procura na hora de comprar um carro

A cor prata é a preferida por quem vai comprar carro, independendemente da geraçãoCrédito: Shutterstock
Uma pesquisa realizada pelo Data OLX Autos apontou o que cada geração quer na hora de comprar um carro. Enquanto os interesses se divergem quanto à idade do veículo e o fato de ser a combustão, híbrido ou 100% elétrico, em uma coisa as três gerações parecem combinar, que é em relação ao valor do automóvel que desejam adquirir: até R$ 69.999, sendo que o financiamento é a forma de pagamento preferida pela maioria.
No caso da geração Z (18 a 28 anos), seis em cada 10 procuram por carros usados, e cerca de 45% pretendem adquirir um veículo com até oito anos de idade. Aproximadamente um quarto considera híbridos ou elétricos. Em relação às cores, essa geração deseja automóveis nas cores prata (71%), branco (61%), preto (55%) e vermelho (40%). Os veículos mais comuns entre eles são carro (70%) e motocicleta (35%).
Já 54% da geração Y (29 a 40 anos) quer um carro usado e 59% pretende comprar um veículo com até oito anos de idade. Assim como a gen Z, as cores mais desejadas são prata (65%), branco (59%), preto (56%) e vermelho (32%). A maioria (85%) deseja adquirir um carro, enquanto 8% tem interesse em adquirir uma caminhonete/picape.
Com a geração X (41 a 60 anos), adquirir um carro com até oito anos de idade é a pretensão de 56%. E três em cada 10 considera híbridos ou elétricos. Dentre as cores desejadas, destaca-se a preferência por prata (59%), branco (49%), preto (38%), vermelho (20%) e azul (18%). O carro é o veículo de interesse para compra de 74% e 19% querem uma caminhonete/picape.
Por fim, 74% dos baby boomers (acima de 61 anos) têm a intenção de adquirir um automóvel com até oito anos de idade. O veículo de preferência para 75% é o carro e 22% deseja adquirir uma caminhonete/picape. Essa geração prefere as cores prata (60%), branco (42%), preto (31%) e vermelho (17%).
Mais de 60% dos carros serão movidos à IA em 5 anos
Um relatório divulgado pela Globant, mostra que até 2029, mais de 60% dos carros serão movidos à inteligência artificial (IA), aprimorando a eficiência operacional e a experiência do cliente. O relatório explora como a IA pode ser aplicada em outras áreas do setor automotivo, incluindo a manutenção preditiva e o desenvolvimento de veículos conectados. Com isso, o uso da tecnologia vai ajudar a monitorar o desempenho de veículos em tempo real, prever falhas antes que elas ocorram e oferecer soluções de manutenção mais precisas, reduzindo os custos de reparo e aumentando a segurança.
Honda Shori de Vila Velha inicia obras de modernização
Nova concessionária da Shori em Vila Velha vai ficar pronta em seis mesesCrédito: Divulgação
A Honda Shori de Vila Velha deu início a um projeto de ampliação e melhoria de suas instalações. A loja passará por uma transformação completa, trazendo um espaço maior e mais moderno. Entre as novidades, estarão a nova área gourmet, o espaço Honda Digital e espaço kids.
Mesmo durante as obras, que têm previsão de conclusão em seis meses, os atendimentos para vendas e pós-vendas continuam funcionando normalmente. O acesso temporário à loja será feito pela rua lateral da concessionária.
Outubro rosa nas agências
O Grupo Orletti está com uma campanha para o Outubro Rosa, que inclui ações de conscientização e prevenção ao câncer de mama para as colaboradoras. A enfermeira do trabalho Isabele Pontes, pós-graduada em urgência e emergência, proferiu uma palestra e o time feminino foi presenteado com um brinde e um cartão com informações sobre como fazer o autoexame. Já as concessionárias Orvel aderiram à campanha durante o mês e estão decoradas na cor da ação.
Mercedes-Benz EQS 450+ chega à concessionária em Vitória
O Mercedes-Benz EQS 450+ tem 360 cv de potência e autonomia de 411 kmCrédito: Mercedes-Benz/Divulgação
O Mercedes-Benz EQS 450+ já está na concessionária da marca, em Vitória. O SUV elétrico tem 360 cv de potência e autonomia de 411 km. Com um porta-malas de 645 litros de capacidade, o modelo traz tecnologias como o sistema multimídia MBUX e o som Dolby Atmos.
“Com o EQS 450+, estamos introduzindo um novo conceito de luxo sustentável, que alia desempenho excepcional à inovação tecnológica, redefinindo o futuro dos SUVs elétricos,” afirma o diretor Comercial da Vitória Motors Mercedes-Benz, Bernardo Chieppe.
Kurumá realiza ação especial de Dia das Crianças
A Kurumá promove uma ação especial em celebração ao Dia das Crianças, neste sábado (26), das 9h às 13h, na Prainha, em Vila Velha. O evento contará com a exposição do Corolla Cross, além de atividades recreativas, como distribuição de picolés e brinquedos infláveis.
Vitória Motors Jeep & Ram participa de leilão no Haras Faixa Preta
A Vitória Motors Jeep & Ram esteve presente em um leilão de cavalos no Haras Faixa Preta, realizado em Cachoeiro de Itapemirim, onde expôs uma seleção de veículos da montadora. Os visitantes puderam conhecer de perto modelos como Commander, Renegade, Rampage e Ram 3500, todos disponíveis para test-drive.