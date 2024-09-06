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Alta nos emplacamentos

Veículo mais vendido em agosto no ES repete performance nacional

Crescimento teve relação com demanda reprimida de meses anteriores e ações junto a clientes; veja os campeões de vendas no mês e no acumulado do ano

Públicado em 

06 set 2024 às 17:18
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Picape Fiat Strada Volcano AT
Modelo da Fiat teve quase o dobro de vendas em agosto com relação ao mês anterior Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
A venda de carros no Espírito Santo não costuma seguir o ranking nacional, principalmente nas primeiras posições. No entanto, quando se leva em consideração os emplacamentos de carros de passeio e da categoria de comerciais leves, que inclui picapes e furgões, a Fiat Strada segue disparada como o veículo mais vendido no Estado.
No entanto, as vendas do modelo no mês de agosto surpreenderam, chegando quase ao dobro do que foi comercializado em julho. Segundo dados divulgados pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives) a picape compacta da montadora italiana teve 717 emplacamentos em agosto, sendo que no mês anterior esse número foi de 426 unidades.
Fiat Strada Ultra
Fiat Strada voltou a ocupar a primeira posição no  ranking nacional de vendas Crédito: Gabriel Dias/Automotrix
A dose se repetiu no ranking nacional, em que a Strada tem uma diferença de mais de 2,5 mil unidades emplacadas no mês em relação ao segundo colocado, que é o Volkswagen Polo (que chegou a ocupar a primeira posição por alguns meses). Para o diretor comercial da Podium, José Geraldo da Cunha, o crescimento da Strada em junho e julho teve uma quantidade acima da média de pedidos que foram entregues em agosto, além da entrada de mais vendas.
“A fábrica não conseguiu entregar naquele momento e fez isso em agosto. Então, além da demanda reprimida, a gente teve um crescimento de 15% nos pedidos. E também uma ação de varejo muito boa, que aumentou o desconto e conseguimos fazer boas vendas, superando tanto no Estado quanto a nível nacional’, acrescenta.
Matéria - Testamos o Fiat Argo Drive para ver se ele é econômico
O Fiat Argo foi o carro mais vendido em agosto no ES Crédito: Karine Nobre
Outro modelo da Fiat que se destacou nas vendas do Espírito Santo foi o Argo, com 174 unidades, ficando na frente dos demais modelos de carros mais vendidos. A essa performance Cunha atribui a uma promoção realizada que obteve bons resultados na venda do compacto.

Veja ranking dos veículos mais vendidos no ES

Agosto é, até agora, o melhor mês de vendas do ano no ES

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Ao todo, foram vendidos 9.686 veículos de todos os segmentos no mês de agosto no Estado Crédito: Shutterstock
Ainda sobre emplacamentos de carros no Espírito Santo, agosto foi o melhor mês de 2024 em número de vendas, segundo o presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives), Augusto Giuberti. Ao todo, foram vendidos 9.686 veículos de todos os segmentos, contra 9.274 unidades vendidas em julho de 2024, apresentando um aumento de 4,44 %. Com relação a 2023, esse número foi 21,20% superior.
“Alguns fatores podem alterar os resultados do setor, tanto para cima como para baixo. As taxas de juros, se aumentarem, podem impactar nos financiamentos de veículos de todos os segmentos. As eleições municipais podem antecipar as compras. De qualquer forma, estamos caminhando para fechar o ano com crescimento, podendo superar 15% para desempenho do setor”, avalia.

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Karine Nobre

Jornalista em A Gazeta, especializada em carros e imóveis, escrevendo para o caderno de Motor e Hub Imobi

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