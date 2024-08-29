Importadora no ES já recebeu mais de 9,4 mil carros elétricos este ano

O segmento de carros elétricos
está bastante aquecido no Brasil e o Espírito Santo tem sido uma das principais portas de entrada desse tipo de veículo. Prova disso é que uma plataforma de negócios e comércio internacional, a Timbro, já desembarcou 9.432 automóveis elétricos nos portos capixabas (Vitória e Vila Velha) somente este ano.
Uma das empresas com o maior volume de unidades foi a BYD
, que desembarcou 7.177 veículos em 2.297 contêineres e outros 2.255 veículos em navios do tipo roll-on roll-off
(tipo de navio cargueiro onde os veículos são embarcados e desembarcados por meio de uma rampa).
Segundos dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) compilados pela Neo Charge, houve um crescimento de mais de 6% no número de veículos híbridos e elétricos no Brasil
de junho de 2023 (285.378 unidades) até 2024 (302.579 unidades).
O número de carros 100% elétricos passou de 15.915 para 69.724, híbridos plug-in saltou de 34.747 para 72.996 unidades; e o de híbridos de 105.995 para 159.859 unidades.
A Viação Águia Branca é a primeira empresa do setor no Brasil a receber a ISO 39001. A certificação é um reconhecimento concedido a empresas que adotam padrões internacionais em suas práticas de segurança e gestão de frotas rodoviárias e é o nível máximo, internacionalmente, que uma empresa pode chegar.
“Este reconhecimento é um marco muito importante. Temos uma abordagem rigorosa e detalhada, que é fundamental para garantir a segurança de nossos passageiros e colaboradores. Nossa equipe trabalhou incansavelmente para atingir este padrão de excelência e a certificação ISO 39001 reflete nosso compromisso inegociável com a segurança operacional e a qualidade", afirma a CEO da Viação Águia Branca, Paula Barcellos Tommasi Côrrea.
Durante o processo de certificação, foram auditados mais de 40 processos de segurança nas principais bases de gestão operacional da empresa, localizadas nas cidades de Cariacica (ES), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP).
A marca chinesa de caminhões Foton está completando 28 anos no Brasil. Fundada em 1996 em Pequim, na China, a montadora produz veículos a combustão e também eletrificados, totalizando 11 milhões de unidades comercializadas em todo o mundo.
No Espírito Santo, a marca é representada pela Contauto Foton, que realiza, nesta sexta-feira (30), uma ação especial para a data, em sua unidade localizada na Serra. Além de serem recepcionados com um coffee break, os clientes poderão receber três anos ou 100 mil quilômetros de revisões gratuitas na compra dos caminhões Aumark S 315/ 315L/ 715/ 916/ 1217AB. A promoção é válida para todo o Brasil e ficará disponível até o limite de 500 unidades ser atingido.