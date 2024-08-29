Importadora no ES já recebeu mais de 9,4 mil carros elétricos este ano

Centro automotivo da empresa tem espaço para receber 12 mil veículos simultaneamente Crédito: Divulgação

O segmento de carros elétricos está bastante aquecido no Brasil e o Espírito Santo tem sido uma das principais portas de entrada desse tipo de veículo. Prova disso é que uma plataforma de negócios e comércio internacional, a Timbro, já desembarcou 9.432 automóveis elétricos nos portos capixabas (Vitória e Vila Velha) somente este ano.

roll-on roll-off (tipo de navio cargueiro onde os veículos são embarcados e desembarcados por meio de uma rampa). Uma das empresas com o maior volume de unidades foi a BYD , que desembarcou 7.177 veículos em 2.297 contêineres e outros 2.255 veículos em navios do tipo(tipo de navio cargueiro onde os veículos são embarcados e desembarcados por meio de uma rampa).

A empresa inaugurou, em junho, um centro automotivo localizado em Cariacica, com um investimento de R$ 25 milhões e uma área alfandegada e armazém geral para receber até 12 mil automóveis simultaneamente.

Segundos dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) compilados pela Neo Charge, houve um crescimento de mais de 6% no número de veículos híbridos e elétricos no Brasil de junho de 2023 (285.378 unidades) até 2024 (302.579 unidades).

O número de carros 100% elétricos passou de 15.915 para 69.724, híbridos plug-in saltou de 34.747 para 72.996 unidades; e o de híbridos de 105.995 para 159.859 unidades.

Collab da Volvo com revenda capixaba A Luvep está com uma campanha de vendas do Volvo FH, modelo de caminhão mais vendido no país há mais de 10 anos (a versão FH 540, teve 3.652 unidades comercializadas até julho em todo o país, segundo dados da Fenabrave). Intitulada FH Week Luvep a ação, que vai até sexta-feira (30), tem como atrativo um espaço instalado na concessionária de Viana para receber os clientes e divulgar as condições especiais. A campanha capixaba, inclusive, está sendo destaque no Brasil e já teve uma collab no perfil oficial da Volvo Caminhões.

Águia Branca é a primeira empresa de ônibus do país a ter certificação internacional

Durante o processo de certificação, foram auditados mais de 40 processos de segurança nas principais bases de gestão operacional da empresa Crédito: Giovani Boff/Águia Branca/Divulgação

A Viação Águia Branca é a primeira empresa do setor no Brasil a receber a ISO 39001. A certificação é um reconhecimento concedido a empresas que adotam padrões internacionais em suas práticas de segurança e gestão de frotas rodoviárias e é o nível máximo, internacionalmente, que uma empresa pode chegar.

“Este reconhecimento é um marco muito importante. Temos uma abordagem rigorosa e detalhada, que é fundamental para garantir a segurança de nossos passageiros e colaboradores. Nossa equipe trabalhou incansavelmente para atingir este padrão de excelência e a certificação ISO 39001 reflete nosso compromisso inegociável com a segurança operacional e a qualidade", afirma a CEO da Viação Águia Branca, Paula Barcellos Tommasi Côrrea.

Durante o processo de certificação, foram auditados mais de 40 processos de segurança nas principais bases de gestão operacional da empresa, localizadas nas cidades de Cariacica (ES), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

Agronegócio com Jeep e Ram em Linhares A Vitória Motors Jeep & Ram de Linhares foi palco para um evento focado no futuro do agronegócio. O encontro reuniu líderes e profissionais do setor agrícola para discutir as competências necessárias para uma gestão inovadora no segmento.

Concessionária da Foton no ES participa de ação dos 28 anos da marca no país

O Foton Aumark S 315 tem ação especial na compra de um modelo novo Crédito: Foton/Divulgação

A marca chinesa de caminhões Foton está completando 28 anos no Brasil. Fundada em 1996 em Pequim, na China, a montadora produz veículos a combustão e também eletrificados, totalizando 11 milhões de unidades comercializadas em todo o mundo.