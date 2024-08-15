Capixaba quer comprar carro seminovo até R$ 50 mil

Modelos seminovos são os mais desejados por quem deseja trocar de carro ou comprar um veículo Crédito: Shutterstock

Setor Automotivo Capixaba 2024, realizada pela área de Audiência e Pesquisa | Marketing da Rede Gazeta. Um carro seminovo de até R$ 50 mil, financiado e que seja SUV ou hatch. Esse é o perfil de quem mora no Espírito Santo e está pensando em trocar ou comprar um veículo, de acordo com os dados levantados pela pesquisarealizada pela área de

O levantamento apontou dados relevantes sobre o comportamento dos capixabas na hora de adquirir um automóvel, como o fato de que, mesmo com o crescimento do interesse por automóveis eletrificados , a procura maior ainda está pelos modelos a combustão: 80% da preferência de quem pretende trocar de carro e 81% do interesse de que não tem carro e quer comprar um.

Na mesma linha, o capixaba se mantém fiel às marcas tradicionais, como Chevrolet (14%), Toyota (12%) e Hyundai (11%) para quem já tem um carro e quer trocar. O mesmo se repete com o grupo que não tem um veículo e está querendo adquirir um, mas com uma leve mudança das marcas: 26% querem comprar um Volkswagen, 24% têm intenção de adquirir um Fiat e 10%, um Chevrolet.

Veja abaixo alguns resultados da pesquisa:

Para quem tem um veículo, a troca é por um modelo maior: SUV (39%) ou sedã (34%), já que a maioria é proprietária de um hatch (44%), geralmente um modelo mais compacto e o carro de entrada de muita gente. Isso se reflete entre o grupo que não tem carro e pretende comprar: 36% têm interesse em um hatch e 33% querem um sedã. O SUV aqui fica em terceiro lugar, com 14% das preferências.

Quando falamos de preço, os valores também diferem quando os grupos se separam. Quem tem um automóvel e quer trocar por outro se divide em: 22% querem que seja até R$ 50 mil e outros 22% desejam um carro até R$ 80 mil; e 21% está disposto a pagar até R$ 100 mil na troca do seu carro.

Já as pessoas que não têm um automóvel, a maioria (59%) tem intenção de comprar um que custe até R$ 50 mil. Outros 16% estão dispostos a pagar até R$ 80 mil e 11% têm disponibilidade de pagar até R$ 100 mil no carro.

E para ambos os públicos o financiamento é a forma preferida de pagar pelo novo carro: 58% dos que vão trocar de veículo (30% preferem que seja à vista) e 74% de quem não tem carro (30% querem fazer a compra à vista). Quanto ao local de compra, 62% dos capixabas que têm um carro vão fazer isso na concessionária. Enquanto isso, 29% dos que não têm carro preferem um feirão de veículo, 24% em revendas multimarcas e 19% diretamente com o proprietário.

Veja abaixo alguns resultados da pesquisa:

Vitória Motors inaugura nova loja em Colatina A Vitória Motors Jeep & Ram inaugurou mais uma loja da marca, desta vez em Colatina. A abertura aconteceu no último final de semana e contou com coffee e ofertas para os visitantes, que puderam conhecer o novo showroom da concessionária.

Novo Peugeot 2008 chega ao ES

O Peugeot 2008 foi lançado oficialmente na última semana e já chegou às concessionárias da marca no ES Crédito: Peugeot/Divulgação

A Orvel Peugeot, do Grupo Orletti, lança neste sábado (17), na concessionária em Vila Velha, o novo Peugeot 2008 . O modelo chega com o mesmo design já conhecido das ruas da Europa, mas com fabricação na América Latina e é o primeiro da marca a apresentar a nova identidade da Peugeot no país.

O Novo Peugeot 2008 já está disponível para teste drive, com preços a partir de R$ 119.990 para a versão de entrada e traz, entre as novidades, nova assinatura luminosa e rodas de liga-leve aro 17. O evento começa a partir das 9h e terá um coffee de lançamento, com DJ, espumante e brindes especiais para os clientes que fecharem negócio.