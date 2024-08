Tudo novo

Peugeot 2008 inaugura nova fase da montadora e estreia com preços a partir de R$ 119.990

Com três versões bem completas, visual atualizado com o Europeu e motor turbo T200, SUV quer buscar mais espaço para a marca no mercado nacional

Novo Peugeot 2008 chega com foco de conquistar o mercado e ampliar a marca em um dos segmentos mais concorridos, que é o de B-SUVs. (Peugeot/Divulgação)

MACEIÓ (AL) - A Peugeot adiantou a nova geração do 2008 com a apresentação da versão elétrica em meados de julho. E antes mesmo, já havia muitos “spoilers” sobre o que esperar da versão térmica (a combustão) do SUV compacto da montadora que agora é produzido em El Palomar, na Argentina, mas trazendo ajustes feitos para o mercado nacional.

Com três versões bem completas (Active, Allure e a GT), o modelo finalmente traz a atualização visual da carroceria em sintonia com o modelo Europeu, além de nova motorização para o modelo, o T200, e preços mais agressivos, partindo de R$ 119.990. Ao todo, são seis opções de cores: Preto Perla Nera (metálica), Branco Nacré (perolizada), Azul Quasar (metálica), Cinza Artense (metálica) e Cinza Selenium (metálica) – esta última, apenas para a versão GT.

O foco aqui é conquistar o mercado e ampliar a marca em um dos segmentos mais concorridos, que é o de B-SUVs. Os preços, inicialmente válidos até o final de agosto, estão bem aproximados de outros modelos compactos, como o Renault Kardian (a partir de R$ 112.790), o Jeep Renegade (a partir de R$ 115.990) - ambos são concorrentes do mesmo conglomerado, já que Peugeot e Jeep pertencem ao grupo Stellantis -, e o Volkswagen T-Cross (a partir de R$ 119.890), modelo mais vendido dessa categoria, com 39.703 unidades emplacadas até julho, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

O modelo vem ainda para acabar com o resquício de rejeição da marca, que começa a ser percebida como boa compra, principalmente com a adoção do motor T200, desenvolvido pela Fiat, que equipa pelo menos 16 outros carros produzidos pela Stellantis, inclusive a versão turbo do 208. O hatch deve ganhar uma atualização, principalmente visual, para ficar igualado na nova linha da Peugeot.

São 130 cv de potência máxima a 5.750 rpm quando abastecido com etanol (125 cv com gasolina), e torque máximo de 20,4 kgfm a 1.750 rpm tanto com etanol quanto com gasolina. Atrelado a um câmbio CVT de sete velocidades, o motor dispõe de três modos de condução: Automático (se ajusta conforme o modo de condução do motorista), Manual (permite as trocas sequenciais por meio da alavanca de câmbio ou pelas borboletas no volante) e Sport (direção mais esportiva e dinâmica).

E por fora?

Todas as versões são equipadas com o motor turbo 1.0 de 130 cv. (Peugeot/Divulgação)

A começar pela nova assinatura luminosa, que agora traz não os inconfundíveis “dentes de sabre”, mas sim três garras verticais que acomodam as luzes DRL em LED, integradas nas inserções do para-choque. Ao centro ele traz uma nova grade frontal, que apresenta o novo logotipo da marca, que estreia por aqui no modelo.

Atrás, ele ganhou também nova assinatura luminosa, com a introdução de lanternas em LED que reinterpretam as três garras e estão interligadas por uma faixa em preto brilhante, onde está estampado o lettering com o nome da marca, em uma fonte nova. Para completar o conjunto, as luzes de ré e os piscas também são em LED.

Na lateral, o novo Peugeot 2008 traz rodas de liga-leve diamantadas de 17”, com desenho diferenciado, a depender da versão. As maçanetas externas acompanham a cor do veículo em todas as versões, enquanto as capas dos retrovisores são em preto brilhante, mesmo tratamento aplicado às barras de teto, também disponíveis para toda a gama.

O 2008 é o primeiro caro com a nova identidade visual da Peugeot. (Peugeot/Divulgação)

Para as versões GT, adicionam-se o teto biton na cor preta, a badge GT e um adesivo esportivo aplicado na coluna C. A nomenclatura 2008 está estampada na porção traseira do veículo, em nova grafia. Já a configuração 100% elétrica conta com a aplicação da letra “E” em azul e branco, antes da identificação do modelo.

O visual traz um pouco de robustez, mas também sofisticação, como é de se esperar da marca e o carro traz bastante para acomodar malas e objetos: o porta-malas dispõe de 419 litros de volume (434 na versão elétrica) e porta-objetos no interior do modelo, totalizando 27 litros.

Ele mede agora 4.309 mm de comprimento, 1.776 mm de largura (1.992 mm de um retrovisor ao outro), 1.548 mm de altura e 2.612 mm de entre-eixos. Na versão anterior, suas medidas eram 4,16 metros de comprimento, por 1,74 metro de largura, 1,58 metro de altura e 2,54 metros de entre-eixos. O porta-malas comportava 402 litros.

i-Cockpit todo novo

A atualização por fora também se deu por dentro, trazendo a versão mais recente do i-Cockpit, conceito desenvolvido pela marca que deixa única a parte interna do carro, toda voltada para o motorista. O volante é menor do que os modelos atuais, possibilitando que seja visto o painel todo digital por cima dele e não no meio, como é mais comum. A sensação é de estar com um modelo esportivo nas mãos.

Chamado de Sportdrive, o volante é compacto e traz regulagem de altura e profundidade, com revestimento em couro, logotipo da marca e aloja os comandos multimídia. Na versão GT, ele traz ainda costura esportiva na cor verde e o emblema da versão na base.

O painel de instrumentos é personalizável e está posicionado na altura dos olhos e tem tela de 10 polegadas, com design 3D na versão GT e 2D para a Active e Allure. Já o multimídia tem 10,3 polegadas, definição HD e conectividade sem fio para Android Auto e Apple CarPlay.

Uma novidade é o botão físico de ajuste de volume. O modelo ainda está equipado com quatro entradas USB, sendo três do tipo USB-C e uma USB-A. Há carregamento para smartphones por indução, disponível nas versões Allure e GT. Outra exclusividade das duas versões média e de topo é o Visio Park 360°, um sistema de assistência que integra câmeras dianteira e traseira.

As rodas são de liga leve de 17 polegadas. (Peugeot/Divulgação)

Por dentro, ele é todo escurecido e o acabamento do painel é todo em plástico, simulando uma fibra de carbono, o que o deixa mais sofisticado. O material que reveste os bancos vai depender da versão do carro: tecido e couro, 100% couro e alcântara. A versão GT ganha ainda pedais esportivos e soleira em alumínio, tapetes com bordado GT e costura verde em detalhes internos e painéis de porta.

Por outro lado, todas as versões, já vêm de série com os seguintes equipamentos:

Ar-condicionado automático digital.

Acendimento automático dos faróis (sensor crepuscular).

Sensor de chuva.

Freio de estacionamento eletrônico.

Banco do motorista com regulagem de altura.

Retrovisores externos com comandos elétricos (+ rebatimento eletrônico a partir da versão Allure).

Luzes indicadoras de direção nos retrovisores.

Câmera e sensor de estacionamento traseiro (versão Active).

Sistemas de segurança

O novo Peugeot 2008 traz ainda uma gama de sistemas de segurança para fazer frente com outros modelos da mesma categoria. Entre os itens disponíveis para toda a gama 2008 estão:

Freios com ABS e distribuição eletrônica de frenagem.

Programa eletrônico de estabilidade (ESP).

Acendimento automático das luzes de emergência após frenagem brusca.

Piloto automático e limitador de velocidade.

Sistema Isofix para fixação de cadeirinhas infantis.

Hill Assist e freio de mão com acionamento elétrico.

Quatro airbags, sendo dois dianteiros e dois laterais, e seis airbags no caso das versões GT, adicionando dois de cortina.

Por fora, o Peugeot 2008 é um carro totalmente novo, se levarmos em consideração a versão anterior, que saiu de linha este ano. (Peugeot/Divulgação)

Já a versão GT tem ainda o pacote Driver Assist, que inclui:

Alerta de ponto cego – disponível para as versões Allure e GT.

Alerta de colisão.

Frenagem de emergência automática.

Auxílio de farol alto.

Reconhecimento automático de sinalização de velocidade.

Detector de fadiga.

Piloto automático inteligente (ACC) – apenas na versão elétrica.

Alerta e correção de permanência em faixa.

Ficha técnica

Na frente, ele traz nova assinatura luminosa com três garras verticais e grade frontal com o novo logotipo da marca. (Peugeot/Divulgação)

Peugeot 2008 Active

Motor: 1.0 turbo de 3 cilindros

1.0 turbo de 3 cilindros Potência: 130 cv/5.750 rpm (etanol) e 125 cv a 5.750 rpm (gasolina)

130 cv/5.750 rpm (etanol) e 125 cv a 5.750 rpm (gasolina) Torque: 200 Nm a 5.750 rpm

200 Nm a 5.750 rpm Tanque de combustível: 47 litros

47 litros Transmissão: CVT de 7 velocidades

CVT de 7 velocidades Direção: elétrica

elétrica Suspensão dianteira: tipo McPherson, independente, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos

tipo McPherson, independente, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos Suspensão traseira: eixo rígido com molas helicoidais e amortecedor hidráulicos

eixo rígido com molas helicoidais e amortecedor hidráulicos Pneus: 215/60 R17

215/60 R17 Freios dianteiros: disco ventilado, com pinça flutuante low drag e cilindro de comando

disco ventilado, com pinça flutuante low drag e cilindro de comando Freios traseiros: disco sólido, com pinça flutuante

disco sólido, com pinça flutuante Consumo cidade: 8,6 km/l (etanol) e 12,3 km/l (gasolina)

8,6 km/l (etanol) e 12,3 km/l (gasolina) Consumo estrada: 9,8 km/l (etanol) e 13,7 km/l (gasolina)

9,8 km/l (etanol) e 13,7 km/l (gasolina) Velocidade máxima: 194 km/h (etanol) e 191 km/h (gasolina)

194 km/h (etanol) e 191 km/h (gasolina) 0 a 100 km/h: 10,3 segundos (etanol) e 10,4 segundos (gasolina)

10,3 segundos (etanol) e 10,4 segundos (gasolina) Comprimento: 4.309 mm

4.309 mm Largura: 1.776 mm

1.776 mm Largura com retrovisores: 1.992 mm

1.992 mm Altura: 1.548 mm

1.548 mm Entre-eixos: 2.612 mm

2.612 mm Altura livre do solo entre-eixos: 230 mm

230 mm Porta-malas: 419 litros

419 litros Peso em ordem de marcha: 1.264 kg

1.264 kg Faróis LED

DRL em LED em formato de “Garra de Leão”

Rodas de liga leve 17” diamantadas

Nova central PEUGEOT i-Connect 10,3”

i-Cockpit 2D digital

Preço: a partir de R$ 119.990

Modelo ganhou nova assinatura luminosa na traseira, com lanternas em LED que reinterpretam as três garras. (Peugeot/Divulgação)

Peugeot 2008 Allure

Motor: 1.0 turbo de 3 cilindros

1.0 turbo de 3 cilindros Potência: 130 cv/5.750 rpm (etanol) e 125 cv a 5.750 rpm (gasolina)

130 cv/5.750 rpm (etanol) e 125 cv a 5.750 rpm (gasolina) Torque: 200 Nm a 5.750 rpm

200 Nm a 5.750 rpm Tanque de combustível: 47 litros

47 litros Transmissão: CVT de 7 velocidades

CVT de 7 velocidades Direção: elétrica

elétrica Suspensão dianteira: tipo McPherson, independente, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos

tipo McPherson, independente, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos Suspensão traseira: eixo rígido com molas helicoidais e amortecedor hidráulicos

eixo rígido com molas helicoidais e amortecedor hidráulicos Pneus: 215/60 R17

215/60 R17 Freios dianteiros: disco ventilado, com pinça flutuante low drag e cilindro de comando

disco ventilado, com pinça flutuante low drag e cilindro de comando Freios traseiros: disco sólido, com pinça flutuante

disco sólido, com pinça flutuante Consumo cidade: 8,6 km/l (etanol) e 12,3 km/l (gasolina)

8,6 km/l (etanol) e 12,3 km/l (gasolina) Consumo estrada: 9,8 km/l (etanol) e 13,7 km/l (gasolina)

9,8 km/l (etanol) e 13,7 km/l (gasolina) Velocidade máxima: 194 km/h (etanol) e 191 km/h (gasolina)

194 km/h (etanol) e 191 km/h (gasolina) 0 a 100 kmh: 10,3 segundos (etanol) e 10,4 segundos (gasolina)

10,3 segundos (etanol) e 10,4 segundos (gasolina) Comprimento: 4.309 mm

4.309 mm Largura: 1.776 mm

1.776 mm Largura com retrovisores: 1.992 mm

1.992 mm Altura: 1.548 mm

1.548 mm Entre-eixos: 2.612 mm

2.612 mm Altura livre do solo entre-eixos: 228 mm

228 mm Porta-malas: 419 litros

419 litros Peso em ordem de marcha: 1.272 kg

1.272 kg Todos os itens da versão Active +

Carregador de smartphone por indução

Bancos em couro

Retrovisores externos com rebatimento eletrônico

Chave presencial (abertura e fechamento de portas)

Sensor de estacionamento dianteiro

Câmera 360° (Visiopark 360°)

Alerta de Ponto Cego

Preço: a partir de R$ 129.990

O 2008 tem 4.309 mm de comprimento, 1.776 mm de largura (1.992 mm de um retrovisor ao outro), 1.548 mm de altura e 2.612 mm de entre-eixos. (Peugeot/Divulgação)

Peugeot 2008 GT

Motor: 1.0 turbo de 3 cilindros

1.0 turbo de 3 cilindros Potência: 130 cv/5.750 rpm (etanol) e 125 cv a 5.750 rpm (gasolina)

130 cv/5.750 rpm (etanol) e 125 cv a 5.750 rpm (gasolina) Torque: 200 Nm a 5.750 rpm

200 Nm a 5.750 rpm Tanque de combustível: 47 litros

47 litros Transmissão: CVT de 7 velocidades

CVT de 7 velocidades Direção: elétrica

elétrica Suspensão dianteira: tipo McPherson, independente, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos

tipo McPherson, independente, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos Suspensão traseira: eixo rígido com molas helicoidais e amortecedor hidráulicos

eixo rígido com molas helicoidais e amortecedor hidráulicos Pneus: 215/60 R17

215/60 R17 Freios dianteiros: disco ventilado, com pinça flutuante low drag e cilindro de comando

disco ventilado, com pinça flutuante low drag e cilindro de comando Freios traseiros: disco sólido, com pinça flutuante

disco sólido, com pinça flutuante Consumo cidade: 8,6 km/l (etanol) e 12,3 km/l (gasolina)

8,6 km/l (etanol) e 12,3 km/l (gasolina) Consumo estrada: 9,8 km/l (etanol) e 13,7 km/l (gasolina)

9,8 km/l (etanol) e 13,7 km/l (gasolina) Velocidade máxima: 194 km/h (etanol) e 191 km/h (gasolina)

194 km/h (etanol) e 191 km/h (gasolina) 0 a 100 km/h: 10,3 segundos (etanol) e 10,4 segundos (gasolina)

10,3 segundos (etanol) e 10,4 segundos (gasolina) Comprimento: 4.309 mm

4.309 mm Largura: 1.776 mm

1.776 mm Largura com retrovisores: 1.992 mm

1.992 mm Altura: 1.548 mm

1.548 mm Entre-eixos: 2.612 mm

2.612 mm Altura livre do solo entre-eixos: 227 mm

227 mm Porta-malas: 419 litros

419 litros Peso em ordem de marcha: 1.300 kg

1.300 kg Todos os itens da versão Allure +

Conjunto óptico Full LED em formato de “Garra de Leão”

Teto biton

Teto solar panorâmico

i-Cockpit 3D

Identidade GT com badge, adesivo e tapetes exclusivos

Grade bodycolor

Pedais esportivos em alumínio

Paddle Shift para troca de marchas no volante

Bancos exclusivos em couro com costura verde GT

PeugeotT Driver Assist + 6 airbags

Preço: a partir de R$ 149.990

Viagem a convite da montadora.

