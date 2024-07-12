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De cara nova

Novo Peugeot E-2008 chega ao Brasil com mais autonomia e potência

Versão 100% elétrica do SUV da montadora francesa vai inaugurar a nova geração do SUV compacto da Peugeot no Brasil; confira detalhes
Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

12 jul 2024 às 18:48

Publicado em 12 de Julho de 2024 às 18:48

O novo Peugeot E-2008 é o primeiro no Brasil com o design global da marca francesa
O novo Peugeot E-2008 é o primeiro no Brasil com o design global da marca francesa Crédito: Divulgação/Peugeot
A Peugeot apresentou o novo E-2008 ao mercado brasileiro, nesta quinta-feira (11), confirmando-o como o primeiro da nova geração do SUV compacto a chegar por aqui. A versão 100% elétrica do 2008 ainda não teve o preço divulgado, mas a expectativa é de que esteja na faixa de R$ 220 mil a R$ 240 mil. Ele chega com mais autonomia e potência, já que será comercializado na versão GT.
A versão atual do modelo estreou no Brasil em 2022, mas passou por algumas mudanças marcantes no seu visual. Além do novo E-2008 ser o primeiro no Brasil com o novo logotipo da marca francesa, ele também vai contar com faróis full LED em formato de garras, que criam uma estética que remete a felinos, e grade frontal com efeito 3D e detalhes na cor da carroceria.
Completando o visual esportivo do carro, que ostenta a badge GT (sua configuração), o modelo tem rodas diamantadas de 18 polegadas, design elegante e acabamento escurecido.

Novo motor

Um dos maiores destaques do novo E-2008 em relação à versão anterior é o aumento de potência, que passou de 136 cv para 158 cv (ganho de 15%), com torque de 260 nM. A autonomia é de 261 km (Inmetro) e a capacidade da bateria também teve uma melhoria, sendo ampliada de 50 kWh para 54 kWh.
Visando facilitar o carregamento, o veículo tem ainda um carregador monofásico de 11 kW (superior ao modelo anterior, de 7,4 kW) que permite uma carga rápida de 80% da bateria em 30 minutos em estações de 100 kW.

Interior

O novo E-2008 conta com o Peugeot i-Cockpit, sistema de entretenimento integrado ao Chat GPT que pode ser acionado por comando de voz e acessado por um painel digital de 10 polegadas. A central multimídia conta ainda com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. O carregador de smartphone por indução também foi atualizado para 15 W, o que permite uma recarga mais rápida.
Além disso, o modelo possui o sistema Visio Park 360°, que integra as câmeras dianteira e traseira e transmite imagens em alta definição para a tela da central multimídia, visando facilitar manobras e estacionamento.
Outro sistema útil para o motorista é o Driver Assist, que inclui alerta de ponto cego, frenagem automática de emergência, detector de fadiga, reconhecimento de placas de trânsito, assistente de permanência em faixa e piloto automático adaptativo.

Novo Peugeot E-200

  • Tipo de energia: Motor Elétrico Único
  • Plataforma: e-CMP (Electric Common Modular Plataform)
  • Potência máxima (cv/kW): 158 / 100
  • Torque máximo: 260 Nm
  • Velocidade máxima: 150 km/h
  • 0 à 100 km/h: 8,9s
  • Eficiência energética (urbano): 0,52 MJ/km
  • Eficiência energética (estrada): 0,57 MJ/km
  • Eficiência energética (combinada): 0,54 MJ/km
  • Plug do veículo: Tipo 2 (AC) + CCS/SAE (DC)
  • Tipo da bateria: Íon-Lítio
  • Capacidade da Bateria: 54 kWh
  • Conversor de Potência: 11 kW - Monofásico
  • Autonomia ciclo WLTP: 406 km
  • Autonomia PBEV (INMETRO): 261 km
  • Número de Módulos: 18
  • Células por Módulo: 12
  • Número Total de Células: 216
  • Circuito de Alta Tensão: 400V
  • Fabricante: CATL
  • Resfriamento das Baterias: Água Etileno-Glicol
  • Densidade da Bateria: 220 litros
  • Garantia da bateria: 8 anos ou 160.000 km (bateria)
  • Tração: Dianteira
  • Caixa de transmissão: Redutor de 1 (uma) relação fixa
  • Modos de condução: (D+B) 3 (três) - Normal, ECO e Sport
  • Direção: Elétrica com Assistência Variável
  • Dianteira: Tipo Pseudo McPherson
  • Traseira: Travessa Deformável
  • Pneus: 215/55 R18
  • Freios dianteiros: Discos Ventilados
  • Freios traseiros: Discos Sólidos
  • Estepe: Não - Kit de Reparação
  • Lugares: 5
  • Número de portas: 4
  • Comprimento (mm): 4304 mm
  • Largura - sem espelhos: 1815 mm
  • Largura - com espelhos: 1987 mm
  • Altura: 1550 mm
  • Entre-eixos: 2605 mm
  • Porta-Malas: 434 litros
  • Peso vazio em ordem de marcha: 1623 kg
Os valores podem variar conforme os equipamentos, mudança de produto ou ano/modelo.
Com informações da Peugeot.

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