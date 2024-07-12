Novo Peugeot E-2008 chega ao Brasil com mais autonomia e potência

O novo Peugeot E-2008 é o primeiro no Brasil com o design global da marca francesa Crédito: Divulgação/Peugeot

A Peugeot apresentou o novo E-2008 ao mercado brasileiro, nesta quinta-feira (11), confirmando-o como o primeiro da nova geração do SUV compacto a chegar por aqui. A versão 100% elétrica do 2008 ainda não teve o preço divulgado, mas a expectativa é de que esteja na faixa de R$ 220 mil a R$ 240 mil. Ele chega com mais autonomia e potência, já que será comercializado na versão GT.

Completando o visual esportivo do carro, que ostenta a badge GT (sua configuração), o modelo tem rodas diamantadas de 18 polegadas, design elegante e acabamento escurecido.

Novo motor

Um dos maiores destaques do novo E-2008 em relação à versão anterior é o aumento de potência, que passou de 136 cv para 158 cv (ganho de 15%), com torque de 260 nM. A autonomia é de 261 km (Inmetro) e a capacidade da bateria também teve uma melhoria, sendo ampliada de 50 kWh para 54 kWh.

Visando facilitar o carregamento, o veículo tem ainda um carregador monofásico de 11 kW (superior ao modelo anterior, de 7,4 kW) que permite uma carga rápida de 80% da bateria em 30 minutos em estações de 100 kW.

Interior

O novo E-2008 conta com o Peugeot i-Cockpit, sistema de entretenimento integrado ao Chat GPT que pode ser acionado por comando de voz e acessado por um painel digital de 10 polegadas. A central multimídia conta ainda com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. O carregador de smartphone por indução também foi atualizado para 15 W, o que permite uma recarga mais rápida.

Além disso, o modelo possui o sistema Visio Park 360°, que integra as câmeras dianteira e traseira e transmite imagens em alta definição para a tela da central multimídia, visando facilitar manobras e estacionamento.

Outro sistema útil para o motorista é o Driver Assist, que inclui alerta de ponto cego, frenagem automática de emergência, detector de fadiga, reconhecimento de placas de trânsito, assistente de permanência em faixa e piloto automático adaptativo.

Novo Peugeot E-200

Tipo de energia: Motor Elétrico Único

Motor Elétrico Único Plataforma: e-CMP (Electric Common Modular Plataform)



e-CMP (Electric Common Modular Plataform) Potência máxima (cv/kW): 158 / 100



158 / 100 Torque máximo: 260 Nm



260 Nm Velocidade máxima: 150 km/h



150 km/h 0 à 100 km/h: 8,9s



8,9s Eficiência energética (urbano): 0,52 MJ/km



0,52 MJ/km Eficiência energética (estrada): 0,57 MJ/km



0,57 MJ/km Eficiência energética (combinada): 0,54 MJ/km



0,54 MJ/km Plug do veículo: Tipo 2 (AC) + CCS/SAE (DC)



Tipo 2 (AC) + CCS/SAE (DC) Tipo da bateria: Íon-Lítio



Íon-Lítio Capacidade da Bateria: 54 kWh



54 kWh Conversor de Potência: 11 kW - Monofásico



11 kW - Monofásico Autonomia ciclo WLTP: 406 km



406 km Autonomia PBEV (INMETRO): 261 km



261 km Número de Módulos: 18



18 Células por Módulo: 12



12 Número Total de Células: 216



216 Circuito de Alta Tensão: 400V



400V Fabricante: CATL

CATL Resfriamento das Baterias: Água Etileno-Glicol



Água Etileno-Glicol Densidade da Bateria: 220 litros



220 litros Garantia da bateria: 8 anos ou 160.000 km (bateria)



8 anos ou 160.000 km (bateria) Tração: Dianteira



Dianteira Caixa de transmissão: Redutor de 1 (uma) relação fixa



Redutor de 1 (uma) relação fixa Modos de condução: (D+B) 3 (três) - Normal, ECO e Sport



(D+B) 3 (três) - Normal, ECO e Sport Direção: Elétrica com Assistência Variável



Elétrica com Assistência Variável Dianteira: Tipo Pseudo McPherson



Tipo Pseudo McPherson Traseira: Travessa Deformável



Travessa Deformável Pneus: 215/55 R18



215/55 R18 Freios dianteiros: Discos Ventilados



Discos Ventilados Freios traseiros: Discos Sólidos



Discos Sólidos Estepe: Não - Kit de Reparação



Não - Kit de Reparação Lugares: 5



5 Número de portas: 4



4 Comprimento (mm): 4304 mm



4304 mm Largura - sem espelhos: 1815 mm



- sem espelhos: 1815 mm Largura - com espelhos: 1987 mm



- com espelhos: 1987 mm Altura: 1550 mm



1550 mm Entre-eixos: 2605 mm



2605 mm Porta-Malas: 434 litros



434 litros Peso vazio em ordem de marcha: 1623 kg



Os valores podem variar conforme os equipamentos, mudança de produto ou ano/modelo.